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https://sarabic.ae/20250423/بعد-جدل-بشأن-المنتجات-المحلاة-مصر-تكشف-حقيقة-ضريبة-السكر-1099835774.html
بعد جدل بشأن المنتجات المحلاة... مصر تكشف حقيقة "ضريبة السكر"
بعد جدل بشأن المنتجات المحلاة... مصر تكشف حقيقة "ضريبة السكر"
سبوتنيك عربي
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تردد عن فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T19:29+0000
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ونقل الموقع الرسمي للهيئة العامة المصرية للاستعلامات بيانا أكدت فيه المصلحة أن السكر يظل ضمن السلع المعفاة من الضريبة وفقاً للقانون رقم 67 لسنة 2016.وأوضحت المصلحة أن مشروع الموازنة المعروض حالياً على مجلس النواب لا يتضمن أي نصوص تسمح بفرض ضريبة على السكر، داعية وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها والتزام الدقة في تناول مثل هذه الموضوعات الحساسة.تزامن هذا التصريح مع صدور تقارير إعلامية دولية نقلت عن مصدر حكومي مصري قوله إن الحكومة تدرس فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر التي تتجاوز النسب العالمية، في إطار جهود مكافحة الأمراض المزمنة.من جهة أخرى، كشفت إحصائيات صحية عن ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري في مصر، حيث أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للسكري أن 20% من البالغين المصريين معرضون للإصابة بالمرض. كما أعلن وزير الصحة مؤخراً أن عدد المصابين بالسكري في مصر بلغ 1.5 مليون مريض بالنوع الثاني، و55 ألف طفل مصاب بالنوع الأول.يذكر أن الصناعات الغذائية في مصر تستهلك حوالي ثلث الإنتاج المحلي من السكر، وفقاً لتصريحات رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية. وتتحمل الدولة تكلفة علاج مرضى السكري التي تصل إلى 3 مليارات جنيه سنوياً.وشهدت مصر، خلال الأيام الماضية، أزمة كبيرة كانت نتيجتها إغلاق علامات تجارية شهيرة في البلاد، بسبب مخاطر صحية.وتم إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" و"وهمي" و"كنافة وبسبوسة" و"كرم الشام" و"عم شلتت"، وذلك في أعقاب الحملة الرقابية الشاملة، التي شنتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء على سلاسل المنتجات الغذائية الكبرى.وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية بيانًا، كشف "وجود بكتيريا ممرِضة في بعض منتجات تلك العلامات"، مؤكدة أن سلامة الغذاء تمثل أولوية قصوى، وأن الجهات الرقابية لا تتهاون في هذا الشأن لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين.وبحسب البيانات الرسمية، فإن "الإغلاق شمل محافظات القاهرة والجيزة والغربية وبورسعيد وعددا من المحافظات والمدن الأخرى، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع في تاريخ الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية داخل القاهرة والمحافظات خلال السنوات الأخيرة".من جهتها، قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن جولاتها الميدانية أسفرت عن زيارة أكثر من 47 منشأة غذائية، وتم خلالها التأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء وشروط التخزين والنظافة العامة، كما تم رصد مخالفات خطيرة تتعلق بتخزين الغذاء بشكل غير آمن، واستخدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.
https://sarabic.ae/20250421/جدل-في-مصر-حول-تصريحات-المساواة-في-الميراث-1099743318.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

بعد جدل بشأن المنتجات المحلاة... مصر تكشف حقيقة "ضريبة السكر"

19:29 GMT 23.04.2025 (تم التحديث: 19:33 GMT 23.04.2025)
© HAYAM ADELسوق العتبة الشعبي في مصر
سوق العتبة الشعبي في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© HAYAM ADEL
تابعنا عبر
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تردد عن فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026.
ونقل الموقع الرسمي للهيئة العامة المصرية للاستعلامات بيانا أكدت فيه المصلحة أن السكر يظل ضمن السلع المعفاة من الضريبة وفقاً للقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأوضحت المصلحة أن مشروع الموازنة المعروض حالياً على مجلس النواب لا يتضمن أي نصوص تسمح بفرض ضريبة على السكر، داعية وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها والتزام الدقة في تناول مثل هذه الموضوعات الحساسة.
تزامن هذا التصريح مع صدور تقارير إعلامية دولية نقلت عن مصدر حكومي مصري قوله إن الحكومة تدرس فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر التي تتجاوز النسب العالمية، في إطار جهود مكافحة الأمراض المزمنة.
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من جهة أخرى، كشفت إحصائيات صحية عن ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري في مصر، حيث أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للسكري أن 20% من البالغين المصريين معرضون للإصابة بالمرض. كما أعلن وزير الصحة مؤخراً أن عدد المصابين بالسكري في مصر بلغ 1.5 مليون مريض بالنوع الثاني، و55 ألف طفل مصاب بالنوع الأول.
يذكر أن الصناعات الغذائية في مصر تستهلك حوالي ثلث الإنتاج المحلي من السكر، وفقاً لتصريحات رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية. وتتحمل الدولة تكلفة علاج مرضى السكري التي تصل إلى 3 مليارات جنيه سنوياً.
وشهدت مصر، خلال الأيام الماضية، أزمة كبيرة كانت نتيجتها إغلاق علامات تجارية شهيرة في البلاد، بسبب مخاطر صحية.
وتم إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" و"وهمي" و"كنافة وبسبوسة" و"كرم الشام" و"عم شلتت"، وذلك في أعقاب الحملة الرقابية الشاملة، التي شنتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء على سلاسل المنتجات الغذائية الكبرى.
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وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية بيانًا، كشف "وجود بكتيريا ممرِضة في بعض منتجات تلك العلامات"، مؤكدة أن سلامة الغذاء تمثل أولوية قصوى، وأن الجهات الرقابية لا تتهاون في هذا الشأن لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن "الإغلاق شمل محافظات القاهرة والجيزة والغربية وبورسعيد وعددا من المحافظات والمدن الأخرى، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع في تاريخ الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية داخل القاهرة والمحافظات خلال السنوات الأخيرة".
من جهتها، قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن جولاتها الميدانية أسفرت عن زيارة أكثر من 47 منشأة غذائية، وتم خلالها التأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء وشروط التخزين والنظافة العامة، كما تم رصد مخالفات خطيرة تتعلق بتخزين الغذاء بشكل غير آمن، واستخدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.
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