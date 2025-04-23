في كشف جديد.. الإعلان عن أقدم طريقة نقل استخدمها الإنسان

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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
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عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
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بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
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27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
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لقاء سبوتنيك
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بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
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ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
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دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sarabic.ae/20250423/في-كشف-جديد-الإعلان-عن-أقدم-طريقة-نقل-استخدمها-الإنسان-1099828603.html
في كشف جديد.. الإعلان عن أقدم طريقة نقل استخدمها الإنسان
في كشف جديد.. الإعلان عن أقدم طريقة نقل استخدمها الإنسان
سبوتنيك عربي
في واقعة يمكنها إعادة كتابة جزء كبير من تاريخ تطور وسائل النقل البري في العالم، أعلن فريق من العلماء العثور على أدلة تشير إلى استخدام الإنسان لطريقة نقل... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T15:30+0000
2025-04-23T15:30+0000
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أعلن فريق من العلماء العثور على أدلة تشير إلى استخدام الإنسان لزحافات بدائية في منطقة وايت ساندز الوطنية بولاية نيومكسيكو الأمريكية، تعود إلى نحو 20 ألف عام قبل الميلاد.وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الاكتشاف الجديد يضيف بعدا غير مسبوق لفهم حياة البشر الأوائل في القارة، موضحا أن متنزه "وايت ساندز"، المعروف برماله البيضاء الناعمة، يعد أحد أغنى المناطق بالأدلة الأثرية في أمريكا الشمالية.وأكدت صحيفة غربية أنه سبق العثور في المتنزه على أكبر مجموعة آثار أقدام بشرية تعود للعصر الجليدي، حيث كشفت التحليلات عن مسارات محفورة في الرمال لا تتطابق مع آثار الأقدام، وإنما ناتجة عن زحافات استخدمت لنقل أوزان ثقيلة أو أطفال، فوق الأرض الطرية أو الموحلة في محيط بحيرة أوتيرو القديمة.وأفادت الدراسة التي شارك فيها علماء من جامعات بورنماوث وكورنيل وأريزونا، وهيئة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن هذه الوسائل البدائية، والتي صنعت على الأرجح من عصي طويلة وسلال أو شبك، تشبه عربات يدوية من دون عجلات، وكانت تسحب بواسطة مقابض لتحريك البضائع أو الأشخاص عن طريق الإنسان نفسه.وأشارت الدراسة الأمريكية إلى أن هذا الاكتشاف سيقود إلى تعديل التقديرات السابقة التي كانت تحدد ظهور تقنيات النقل البري بـ4000 عام قبل الميلاد، لتصبح 20,000 عام قبل الميلاد.فيما قام الفريق العلمي بإعادة تصنيع زحافات مشابهة لتلك التي خلفت المسارات، وجرى اختبارها في ظروف مماثلة، حيث أظهرت تطابقا شبه تام مع المسارات القديمة المكتشفة، حيث أكد الرفيق البحثي أن "الزحافة كانت أداة عملية وبسيطة، تعكس قدرة الإنسان القديم على التكيف والابتكار، وقد استخدمت لنقل الصيد والبضائع وربما حتى الأطفال الصغار، كما تشير بعض آثار الأقدام الصغيرة المجاورة للمسارات".وأعرب الباحثون عن أملهم أن يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام مزيد من الدراسات الخاصة بتطور التقنيات والأنماط الحياتية للإنسان القديم.
https://sarabic.ae/20241129/آثار-أقدام-غامضة-تعود-إلى-15-مليون-سنة-تكشف-مفاجأة-عن-نوعين-من-البشر-1095329697.html
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الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

في كشف جديد.. الإعلان عن أقدم طريقة نقل استخدمها الإنسان

15:30 GMT 23.04.2025
© Photo / ADG PI - INDIAN ARMY /Twitterآثار أقدام رجل الثلج في جبال الهيمالايا
آثار أقدام رجل الثلج في جبال الهيمالايا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Photo / ADG PI - INDIAN ARMY /Twitter
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في واقعة يمكنها إعادة كتابة جزء كبير من تاريخ تطور وسائل النقل البري في العالم، أعلن فريق من العلماء العثور على أدلة تشير إلى استخدام الإنسان لطريقة نقل بدائية.
أعلن فريق من العلماء العثور على أدلة تشير إلى استخدام الإنسان لزحافات بدائية في منطقة وايت ساندز الوطنية بولاية نيومكسيكو الأمريكية، تعود إلى نحو 20 ألف عام قبل الميلاد.
آثار أقدام بشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
مجتمع
آثار أقدام غامضة تعود إلى 1.5 مليون سنة تكشف مفاجأة عن نوعين من البشر
29 نوفمبر 2024, 14:24 GMT
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الاكتشاف الجديد يضيف بعدا غير مسبوق لفهم حياة البشر الأوائل في القارة، موضحا أن متنزه "وايت ساندز"، المعروف برماله البيضاء الناعمة، يعد أحد أغنى المناطق بالأدلة الأثرية في أمريكا الشمالية.
وأكدت صحيفة غربية أنه سبق العثور في المتنزه على أكبر مجموعة آثار أقدام بشرية تعود للعصر الجليدي، حيث كشفت التحليلات عن مسارات محفورة في الرمال لا تتطابق مع آثار الأقدام، وإنما ناتجة عن زحافات استخدمت لنقل أوزان ثقيلة أو أطفال، فوق الأرض الطرية أو الموحلة في محيط بحيرة أوتيرو القديمة.
وأفادت الدراسة التي شارك فيها علماء من جامعات بورنماوث وكورنيل وأريزونا، وهيئة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن هذه الوسائل البدائية، والتي صنعت على الأرجح من عصي طويلة وسلال أو شبك، تشبه عربات يدوية من دون عجلات، وكانت تسحب بواسطة مقابض لتحريك البضائع أو الأشخاص عن طريق الإنسان نفسه.
وأشارت الدراسة الأمريكية إلى أن هذا الاكتشاف سيقود إلى تعديل التقديرات السابقة التي كانت تحدد ظهور تقنيات النقل البري بـ4000 عام قبل الميلاد، لتصبح 20,000 عام قبل الميلاد.
فيما قام الفريق العلمي بإعادة تصنيع زحافات مشابهة لتلك التي خلفت المسارات، وجرى اختبارها في ظروف مماثلة، حيث أظهرت تطابقا شبه تام مع المسارات القديمة المكتشفة، حيث أكد الرفيق البحثي أن "الزحافة كانت أداة عملية وبسيطة، تعكس قدرة الإنسان القديم على التكيف والابتكار، وقد استخدمت لنقل الصيد والبضائع وربما حتى الأطفال الصغار، كما تشير بعض آثار الأقدام الصغيرة المجاورة للمسارات".
وأعرب الباحثون عن أملهم أن يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام مزيد من الدراسات الخاصة بتطور التقنيات والأنماط الحياتية للإنسان القديم.
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