https://sarabic.ae/20250423/في-كشف-جديد-الإعلان-عن-أقدم-طريقة-نقل-استخدمها-الإنسان-1099828603.html

في كشف جديد.. الإعلان عن أقدم طريقة نقل استخدمها الإنسان

في كشف جديد.. الإعلان عن أقدم طريقة نقل استخدمها الإنسان

سبوتنيك عربي

في واقعة يمكنها إعادة كتابة جزء كبير من تاريخ تطور وسائل النقل البري في العالم، أعلن فريق من العلماء العثور على أدلة تشير إلى استخدام الإنسان لطريقة نقل... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T15:30+0000

2025-04-23T15:30+0000

2025-04-23T15:30+0000

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أعلن فريق من العلماء العثور على أدلة تشير إلى استخدام الإنسان لزحافات بدائية في منطقة وايت ساندز الوطنية بولاية نيومكسيكو الأمريكية، تعود إلى نحو 20 ألف عام قبل الميلاد.وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الاكتشاف الجديد يضيف بعدا غير مسبوق لفهم حياة البشر الأوائل في القارة، موضحا أن متنزه "وايت ساندز"، المعروف برماله البيضاء الناعمة، يعد أحد أغنى المناطق بالأدلة الأثرية في أمريكا الشمالية.وأكدت صحيفة غربية أنه سبق العثور في المتنزه على أكبر مجموعة آثار أقدام بشرية تعود للعصر الجليدي، حيث كشفت التحليلات عن مسارات محفورة في الرمال لا تتطابق مع آثار الأقدام، وإنما ناتجة عن زحافات استخدمت لنقل أوزان ثقيلة أو أطفال، فوق الأرض الطرية أو الموحلة في محيط بحيرة أوتيرو القديمة.وأفادت الدراسة التي شارك فيها علماء من جامعات بورنماوث وكورنيل وأريزونا، وهيئة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن هذه الوسائل البدائية، والتي صنعت على الأرجح من عصي طويلة وسلال أو شبك، تشبه عربات يدوية من دون عجلات، وكانت تسحب بواسطة مقابض لتحريك البضائع أو الأشخاص عن طريق الإنسان نفسه.وأشارت الدراسة الأمريكية إلى أن هذا الاكتشاف سيقود إلى تعديل التقديرات السابقة التي كانت تحدد ظهور تقنيات النقل البري بـ4000 عام قبل الميلاد، لتصبح 20,000 عام قبل الميلاد.فيما قام الفريق العلمي بإعادة تصنيع زحافات مشابهة لتلك التي خلفت المسارات، وجرى اختبارها في ظروف مماثلة، حيث أظهرت تطابقا شبه تام مع المسارات القديمة المكتشفة، حيث أكد الرفيق البحثي أن "الزحافة كانت أداة عملية وبسيطة، تعكس قدرة الإنسان القديم على التكيف والابتكار، وقد استخدمت لنقل الصيد والبضائع وربما حتى الأطفال الصغار، كما تشير بعض آثار الأقدام الصغيرة المجاورة للمسارات".وأعرب الباحثون عن أملهم أن يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام مزيد من الدراسات الخاصة بتطور التقنيات والأنماط الحياتية للإنسان القديم.

https://sarabic.ae/20241129/آثار-أقدام-غامضة-تعود-إلى-15-مليون-سنة-تكشف-مفاجأة-عن-نوعين-من-البشر-1095329697.html

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