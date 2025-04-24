https://sarabic.ae/20250424/تقرير-الجيش-السوداني-يطور-أنفاقا-لحماية-الأسلحة-والطائرات-المسيرة-1099866404.html

تقرير: الجيش السوداني يطور أنفاقا لحماية الأسلحة والطائرات المسيرة

تقرير: الجيش السوداني يطور أنفاقا لحماية الأسلحة والطائرات المسيرة

سبوتنيك عربي

كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن "الجيش السوداني، بنى أنفاقا في قواعد عسكرية عدة في البلاد، بهدف حماية الأسلحة الاستراتيجية والطائرات المسيرة". 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T18:28+0000

2025-04-24T18:28+0000

2025-04-24T18:28+0000

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وأكدت مصادر في تصريحات لصحيفة "سودان تربيون"، أن "الجيش السوداني تلقى مؤخرا معدات دفاعية ورادارات متطورة لمواجهة الطائرات المسيّرة التابعة لقوات الدعم السريع".وبحسب "سودان تربيون"، فإنه "بفضل هذه الأنفاق، يستطيع الجيش السوداني حماية وتخزين الأسلحة الاستراتيجية بشكل آمن، وهو ما يعزز من استعداداته العسكرية بعد فقدان العديد من المخازن العسكرية في بداية الحرب".كما أكدت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "الجيش السوداني تسلم مؤخرا، أجهزة دفاعية ورصد ورادارات متطورة بغية التصدي للمسيرات التابعة للدعم السريع".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن