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https://sarabic.ae/20250424/ريا-نوفوستي-تصبح-الوكالة-المضيفة-للصور-التذكارية-للذكرى-الثمانين-للنصر-1099838716.html
"ريا نوفوستي" تصبح الوكالة الرسمية المضيفة للصور الفوتوغرافية للذكرى الثمانين للنصر
"ريا نوفوستي" تصبح الوكالة الرسمية المضيفة للصور الفوتوغرافية للذكرى الثمانين للنصر
سبوتنيك عربي
أصبحت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الوكالة الرسمية للصور الفوتوغرافي للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حسبما أفاد المكتب الصحفي لمجموعة... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T05:13+0000
2025-04-24T05:20+0000
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية في بيان لها: "في هذه الحالة، ستقوم (الوكالة) بتصوير الأحداث الرئيسية للاحتفال وتوفير محتوى حصري من أماكن الاحتفال في روسيا".ستكون الصور متاحة للجميع على الموقع الرسمي للاحتفالات: https://may9.ru. يمكن تنزيل المواد الفوتوغرافية مجانًا بدقة عالية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عام 2025 سيكون "عام حُماة الوطن" في روسيا، وذلك لإحياء ذكرى الأعمال البطولية لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى وتكريم المشاركين في العمليات العسكرية الحالية.وتستعد روسيا ودول رابطة الدول المستقلة للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) في 9 مايو 2025. وتتضمن هذه الاحتفالات عروضا عسكرية في موسكو وثماني مدن أخرى، بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية.وتتواصل الاستعدادات على نطاق واسع لضمان تنظيم فعاليات تليق بهذه المناسبة التاريخية، مع التركيز على تكريم التضحيات والبطولات التي قدمها الجنود والمدنيون خلال الحرب.الخارجية الروسية تعلق على استبعاد موسكو ومينسك من فعاليات الذكرى الـ80 للنصر في ألمانيا
https://sarabic.ae/20250414/الكرملين-أبطال-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-بأوكرانيا-سيشاركون-بالعرض-العسكري-بيوم-النصر-1099517395.html
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روسيا

"ريا نوفوستي" تصبح الوكالة الرسمية المضيفة للصور الفوتوغرافية للذكرى الثمانين للنصر

05:13 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 05:20 GMT 24.04.2025)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروكالة "روسيا سيغودنيا"
وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أصبحت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الوكالة الرسمية للصور الفوتوغرافي للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حسبما أفاد المكتب الصحفي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.
وقالت الخدمة الصحفية في بيان لها: "في هذه الحالة، ستقوم (الوكالة) بتصوير الأحداث الرئيسية للاحتفال وتوفير محتوى حصري من أماكن الاحتفال في روسيا".
ستكون الصور متاحة للجميع على الموقع الرسمي للاحتفالات: https://may9.ru. يمكن تنزيل المواد الفوتوغرافية مجانًا بدقة عالية.
وستعرض الوكالة أيضًا صورًا للنصر الذي تحقق في ربيع عام 1945 في معرض خاص في المركز الدولي للصحافة.
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عام 2025 سيكون "عام حُماة الوطن" في روسيا، وذلك لإحياء ذكرى الأعمال البطولية لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى وتكريم المشاركين في العمليات العسكرية الحالية.
وتستعد روسيا ودول رابطة الدول المستقلة للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) في 9 مايو 2025. وتتضمن هذه الاحتفالات عروضا عسكرية في موسكو وثماني مدن أخرى، بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية.
وتتواصل الاستعدادات على نطاق واسع لضمان تنظيم فعاليات تليق بهذه المناسبة التاريخية، مع التركيز على تكريم التضحيات والبطولات التي قدمها الجنود والمدنيون خلال الحرب.
الخارجية الروسية تعلق على استبعاد موسكو ومينسك من فعاليات الذكرى الـ80 للنصر في ألمانيا
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