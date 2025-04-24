https://sarabic.ae/20250424/مصر-تجدد-رفضها-للمساس-بحقوقها-المائية-1099859614.html
مصر تجدد رفضها للمساس بحقوقها المائية
مصر تجدد رفضها للمساس بحقوقها المائية
سبوتنيك عربي
شدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، على رفض بلاده "المساس بحقوق مصر المائية، وذلك في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T14:03+0000
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ونقل موقع "صدى البلد" عن عبد العاطي، تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، أوضح خلاله "أننا تحدثا عن الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان والوضع في اليمن وأكدنا على أن النقطة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار هو السرعة في وقف إطلاق النار ووقف ما يحدث في غزة”.وتقدم عبد العاطي "بالشكر للوزير الإيطالي على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكدا على مزيد من تعزيز العلاقات".وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، زعم فيه أن الدولتين لن تتعرضا للضرر.وقال آبي أحمد، اليوم الخميس: "سد النهضة لن يلحق ضررا بدولتي المصب وسيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل".كما أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن قضية وصول بلاده إلى البحر الأحمر تمثل "أمرا وجوديا" بالنسبة لأديس أبابا، مضيفًا: "سيتحقق ذلك بالسلام وليس بالحرب مع إريتريا أو الصومال، من أجل الحصول على منفذ بحري".وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250324/هل-تعود-مصر-والسودان-للتفاوض-مع-إثيوبيا-بشأن-سد-النهضة-بعد-دعوة-آبي-أحمد؟--1098906230.html
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العالم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا
العالم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا
مصر تجدد رفضها للمساس بحقوقها المائية
شدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، على رفض بلاده "المساس بحقوق مصر المائية، وذلك في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي.
ونقل موقع
"صدى البلد" عن عبد العاطي، تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني،
أوضح خلاله "أننا تحدثا عن الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان والوضع في اليمن وأكدنا على أن النقطة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار هو السرعة في وقف إطلاق النار ووقف ما يحدث في غزة”.
وتقدم عبد العاطي "بالشكر للوزير الإيطالي على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكدا على مزيد من تعزيز العلاقات".
وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، زعم فيه أن الدولتين لن تتعرضا للضرر.
وقال آبي أحمد، اليوم الخميس: "سد النهضة لن يلحق ضررا بدولتي المصب
وسيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل".
كما أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن قضية وصول بلاده إلى البحر الأحمر تمثل "أمرا وجوديا" بالنسبة لأديس أبابا، مضيفًا: "سيتحقق ذلك بالسلام وليس بالحرب مع إريتريا أو الصومال، من أجل الحصول على منفذ بحري".
وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة
، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.