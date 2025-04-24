https://sarabic.ae/20250424/هولندا-تستدعي-السفير-الإيراني-بعد-الاشتباه-بأن-طهران-تقف-وراء-محاولتي-اغتيال-لمعارضين-لها-1099865560.html

هولندا تستدعي السفير الإيراني بعد الاشتباه بأن طهران تقف وراء محاولتي اغتيال لمعارضين لها

هولندا تستدعي السفير الإيراني بعد الاشتباه بأن طهران تقف وراء محاولتي اغتيال لمعارضين لها

سبوتنيك عربي

صرحت وكالة المخابرات الهولندية إنها "تشتبه في وقوف طهران خلف محاولتي اغتيال استهدفت معارضين للحكومة الإيرانية في أوروبا". 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T17:51+0000

2025-04-24T17:51+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، قوله إن "أمستردام استدعت السفير الإيراني لديها بعد المعلومات الواردة في تقرير وكالة المخابرات الهولندية".وأشار التقرير إلى أنه تم إلقاء القبض على رجلين، في يونيو/ حزيران 2024، بمدينة هارلم الهولندية، بعد محاولة اغتيال استهدفت مواطنا إيرانيا مقيما في البلاد، مشيرة إلى أن أحدهما يشتبه في ضلوعه بمحاولة اغتيال استهدفت السياسي الإسباني المنتقد لإيران أليخو فيدال كوادراس، في مدينة مدريد الإسبانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وقال التقرير إنه من المرجح أن تكون إيران وراء محاولتي الاغتيال في هولندا وإسبانيا، بينما لم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية ردا حتى الآن، على ما ذكرته وسائل الإعلام الغربية.

https://sarabic.ae/20250311/ضجة-في-إيران-بعد-تصريحات-خطيرة-من-جنرال-سابق-بالحرس-الثوري-حول-الاغتيالات-فيديو-1098570515.html

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