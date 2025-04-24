https://sarabic.ae/20250424/هولندا-تستدعي-السفير-الإيراني-بعد-الاشتباه-بأن-طهران-تقف-وراء-محاولتي-اغتيال-لمعارضين-لها-1099865560.html
هولندا تستدعي السفير الإيراني بعد الاشتباه بأن طهران تقف وراء محاولتي اغتيال لمعارضين لها
هولندا تستدعي السفير الإيراني بعد الاشتباه بأن طهران تقف وراء محاولتي اغتيال لمعارضين لها
سبوتنيك عربي
صرحت وكالة المخابرات الهولندية إنها "تشتبه في وقوف طهران خلف محاولتي اغتيال استهدفت معارضين للحكومة الإيرانية في أوروبا". 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T17:51+0000
2025-04-24T17:51+0000
2025-04-24T17:51+0000
أخبار العالم الآن
العالم
إيران
أخبار إيران
الأخبار
أخبار هولندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/37/1025683780_0:289:5172:3198_1920x0_80_0_0_a90b3dd1d12a6920134aa732138dd9cf.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، قوله إن "أمستردام استدعت السفير الإيراني لديها بعد المعلومات الواردة في تقرير وكالة المخابرات الهولندية".وأشار التقرير إلى أنه تم إلقاء القبض على رجلين، في يونيو/ حزيران 2024، بمدينة هارلم الهولندية، بعد محاولة اغتيال استهدفت مواطنا إيرانيا مقيما في البلاد، مشيرة إلى أن أحدهما يشتبه في ضلوعه بمحاولة اغتيال استهدفت السياسي الإسباني المنتقد لإيران أليخو فيدال كوادراس، في مدينة مدريد الإسبانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وقال التقرير إنه من المرجح أن تكون إيران وراء محاولتي الاغتيال في هولندا وإسبانيا، بينما لم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية ردا حتى الآن، على ما ذكرته وسائل الإعلام الغربية.
https://sarabic.ae/20250311/ضجة-في-إيران-بعد-تصريحات-خطيرة-من-جنرال-سابق-بالحرس-الثوري-حول-الاغتيالات-فيديو-1098570515.html
إيران
أخبار إيران
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/37/1025683780_0:0:4508:3381_1920x0_80_0_0_c54374ed543d40557aee2dd6c4f96966.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار هولندا
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار هولندا
هولندا تستدعي السفير الإيراني بعد الاشتباه بأن طهران تقف وراء محاولتي اغتيال لمعارضين لها
صرحت وكالة المخابرات الهولندية إنها "تشتبه في وقوف طهران خلف محاولتي اغتيال استهدفت معارضين للحكومة الإيرانية في أوروبا".
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، قوله إن "أمستردام استدعت السفير الإيراني
لديها بعد المعلومات الواردة في تقرير وكالة المخابرات الهولندية".
وأشار التقرير إلى أنه تم إلقاء القبض على رجلين، في يونيو/ حزيران 2024، بمدينة هارلم الهولندية، بعد محاولة اغتيال استهدفت مواطنا إيرانيا مقيما في البلاد، مشيرة إلى أن أحدهما يشتبه في ضلوعه بمحاولة اغتيال استهدفت السياسي الإسباني المنتقد لإيران أليخو فيدال كوادراس، في مدينة مدريد الإسبانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وقال التقرير إنه من المرجح أن تكون إيران وراء محاولتي الاغتيال
في هولندا وإسبانيا، بينما لم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية ردا حتى الآن، على ما ذكرته وسائل الإعلام الغربية.