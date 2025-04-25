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https://sarabic.ae/20250425/الأهلي-المصري-يودع-دوري-أبطال-أفريقيا-بأقدام-لاعبيه-1099900885.html
الأهلي المصري يودع دوري أبطال أفريقيا بأقدام لاعبيه
الأهلي المصري يودع دوري أبطال أفريقيا بأقدام لاعبيه
سبوتنيك عربي
ودّع النادي الأهلي المصري منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الحالي 2025، بعد تعادله 1-1 مع صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف النهائي، الذي أُقيم... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T18:58+0000
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وكان الأهلي، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، قد تقدم بهدف سجله طاهر محمد طاهر، في الدقيقة 24 من تسديدة قوية، لكن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق أهدى صن داونز هدف التعادل في الدقيقة 90 بتسديدة خطأ في مرماه.وقد تأهل صن داونز إلى المباراة النهائية بفضل قاعدة "الهدف خارج الديار"، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.في المقابل، سينتظر صن داونز، في النهائي، الفائز من المواجهة الأخرى بين بيراميدز المصري وأورلاند بيراتس الجنوب أفريقي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي أيضاً.
https://sarabic.ae/20250311/الأهلي-المصري-يعلن-الانسحاب-من-الدوري-في-حال-عدم-تأجيل-لقاء-القمة-أمام-الزمالك-1098577805.html
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رياضة, منوعات, الأخبار
رياضة, منوعات, الأخبار

الأهلي المصري يودع دوري أبطال أفريقيا بأقدام لاعبيه

18:58 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 19:06 GMT 25.04.2025)
© AP Photo / Hussein Sayedلاعب النادي الأهلي المصري، مروان عطية
لاعب النادي الأهلي المصري، مروان عطية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Hussein Sayed
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ودّع النادي الأهلي المصري منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الحالي 2025، بعد تعادله 1-1 مع صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف النهائي، الذي أُقيم على ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم.
وكان الأهلي، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، قد تقدم بهدف سجله طاهر محمد طاهر، في الدقيقة 24 من تسديدة قوية، لكن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق أهدى صن داونز هدف التعادل في الدقيقة 90 بتسديدة خطأ في مرماه.
وقد تأهل صن داونز إلى المباراة النهائية بفضل قاعدة "الهدف خارج الديار"، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.
تدريبات الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
مجتمع
الأهلي المصري يعلن الانسحاب من الدوري في حال عدم تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك
11 مارس, 12:55 GMT

ويواجه الفشل في التأهل إلى النهائي المدرب السويسري مارسيل كولر، بموقف صعب، خاصة مع تراجع فرص الفريق في منافسات الدوري المحلي هذا الموسم.

في المقابل، سينتظر صن داونز، في النهائي، الفائز من المواجهة الأخرى بين بيراميدز المصري وأورلاند بيراتس الجنوب أفريقي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي أيضاً.
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