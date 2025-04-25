https://sarabic.ae/20250425/الأهلي-المصري-يودع-دوري-أبطال-أفريقيا-بأقدام-لاعبيه-1099900885.html

الأهلي المصري يودع دوري أبطال أفريقيا بأقدام لاعبيه

الأهلي المصري يودع دوري أبطال أفريقيا بأقدام لاعبيه

سبوتنيك عربي

ودّع النادي الأهلي المصري منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الحالي 2025، بعد تعادله 1-1 مع صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف النهائي، الذي أُقيم... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T18:58+0000

2025-04-25T18:58+0000

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وكان الأهلي، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، قد تقدم بهدف سجله طاهر محمد طاهر، في الدقيقة 24 من تسديدة قوية، لكن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق أهدى صن داونز هدف التعادل في الدقيقة 90 بتسديدة خطأ في مرماه.وقد تأهل صن داونز إلى المباراة النهائية بفضل قاعدة "الهدف خارج الديار"، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.في المقابل، سينتظر صن داونز، في النهائي، الفائز من المواجهة الأخرى بين بيراميدز المصري وأورلاند بيراتس الجنوب أفريقي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي أيضاً.

https://sarabic.ae/20250311/الأهلي-المصري-يعلن-الانسحاب-من-الدوري-في-حال-عدم-تأجيل-لقاء-القمة-أمام-الزمالك-1098577805.html

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