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https://sarabic.ae/20250425/بيلينغهام-يثير-قلقا-في-ريال-مدريد-قبل-كلاسيكو-برشلونة-1099877360.html
بيلينغهام يثير قلقا في ريال مدريد قبل كلاسيكو برشلونة
بيلينغهام يثير قلقا في ريال مدريد قبل كلاسيكو برشلونة
سبوتنيك عربي
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإصابة أحد نجوم فريق ريال مدريد الإسباني، ما أثار قلقا كبيرا داخل النادي الملكي قبل كلاسيكو برشلونة. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T07:45+0000
2025-04-25T07:45+0000
مجتمع
نادي برشلونة
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
الأخبار
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وانتشرت مقاطع فيديو أخيرا عبر مواقع التواصل أظهرت معاناة اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، من إصابة في الكتف.وكان اللاعب الإنجليزي قد شارك بعد مرور 64 دقيقة من عمر مباراة الريال أمام غريمه التقليدي خيتافي، على حساب المهاجم البرازيلي إندريك بعد أن كان على دكة مقاعد البدلاء.وسقط بيلينغهام في لعبة مشتركة مع أحد لاعبي خيتافي ليشكو آلاما حادة، بعدها تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لللاعب الإنجليزي وهو يربط كتفه عقب اللقاء، في ظل مخاوف من تجدد إصابته بخلع في الكتف التي تعرض لها منذ عام ونصف العام.وتوقع بعض اختصاصيي العلاج الطبيعي خضوع جود بيلينغهام للجراحة وفي حال ذلك، فعليا، فإن اللاعب الإنجليزي سيغيب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر تقريبا.يشار إلى أن بيلينغهام قد عانى من إصابات الكتف التي لازمته خلال فترته مع فريق بروسيا دورتموند بين عامي 2020 و2023، وأجبرته على ارتداء الضمادة بشكل دائم مع الفريق الألماني.ويأتي هذا في وقت لم يعلن نادي ريال مدريد الأسباني أي مستجدات بشأن إصابة بيلينغهام واحتمالية غيابه عن المستطيل الأخضر بسببها.يذكر أن ريال مدريد قد حقق فوزا مثيرا بهدف دون رد على خيتافي، ليواصل مطاردته لبرشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط فقط قبل 5 جولات على نهاية الموسم.على أن يلتقي برشلونة وريال مدريد، غدا السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.
https://sarabic.ae/20250419/برشلونة-يتلقى-ضربة-موجعة-قبل-مواجهة-ريال-مدريد-1099709895.html
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نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, الأخبار
نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, الأخبار

بيلينغهام يثير قلقا في ريال مدريد قبل كلاسيكو برشلونة

07:45 GMT 25.04.2025
© AP Photoلاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام
لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© AP Photo
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإصابة أحد نجوم فريق ريال مدريد الإسباني، ما أثار قلقا كبيرا داخل النادي الملكي قبل كلاسيكو برشلونة.
وانتشرت مقاطع فيديو أخيرا عبر مواقع التواصل أظهرت معاناة اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، من إصابة في الكتف.
برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
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برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد
19 أبريل, 20:12 GMT
وكان اللاعب الإنجليزي قد شارك بعد مرور 64 دقيقة من عمر مباراة الريال أمام غريمه التقليدي خيتافي، على حساب المهاجم البرازيلي إندريك بعد أن كان على دكة مقاعد البدلاء.
وسقط بيلينغهام في لعبة مشتركة مع أحد لاعبي خيتافي ليشكو آلاما حادة، بعدها تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لللاعب الإنجليزي وهو يربط كتفه عقب اللقاء، في ظل مخاوف من تجدد إصابته بخلع في الكتف التي تعرض لها منذ عام ونصف العام.
وتوقع بعض اختصاصيي العلاج الطبيعي خضوع جود بيلينغهام للجراحة وفي حال ذلك، فعليا، فإن اللاعب الإنجليزي سيغيب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر تقريبا.
يشار إلى أن بيلينغهام قد عانى من إصابات الكتف التي لازمته خلال فترته مع فريق بروسيا دورتموند بين عامي 2020 و2023، وأجبرته على ارتداء الضمادة بشكل دائم مع الفريق الألماني.
ويأتي هذا في وقت لم يعلن نادي ريال مدريد الأسباني أي مستجدات بشأن إصابة بيلينغهام واحتمالية غيابه عن المستطيل الأخضر بسببها.
يذكر أن ريال مدريد قد حقق فوزا مثيرا بهدف دون رد على خيتافي، ليواصل مطاردته لبرشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط فقط قبل 5 جولات على نهاية الموسم.
على أن يلتقي برشلونة وريال مدريد، غدا السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.
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