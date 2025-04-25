https://sarabic.ae/20250425/بيلينغهام-يثير-قلقا-في-ريال-مدريد-قبل-كلاسيكو-برشلونة-1099877360.html

بيلينغهام يثير قلقا في ريال مدريد قبل كلاسيكو برشلونة

بيلينغهام يثير قلقا في ريال مدريد قبل كلاسيكو برشلونة

سبوتنيك عربي

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإصابة أحد نجوم فريق ريال مدريد الإسباني، ما أثار قلقا كبيرا داخل النادي الملكي قبل كلاسيكو برشلونة. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T07:45+0000

2025-04-25T07:45+0000

2025-04-25T07:45+0000

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وانتشرت مقاطع فيديو أخيرا عبر مواقع التواصل أظهرت معاناة اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، من إصابة في الكتف.وكان اللاعب الإنجليزي قد شارك بعد مرور 64 دقيقة من عمر مباراة الريال أمام غريمه التقليدي خيتافي، على حساب المهاجم البرازيلي إندريك بعد أن كان على دكة مقاعد البدلاء.وسقط بيلينغهام في لعبة مشتركة مع أحد لاعبي خيتافي ليشكو آلاما حادة، بعدها تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لللاعب الإنجليزي وهو يربط كتفه عقب اللقاء، في ظل مخاوف من تجدد إصابته بخلع في الكتف التي تعرض لها منذ عام ونصف العام.وتوقع بعض اختصاصيي العلاج الطبيعي خضوع جود بيلينغهام للجراحة وفي حال ذلك، فعليا، فإن اللاعب الإنجليزي سيغيب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر تقريبا.يشار إلى أن بيلينغهام قد عانى من إصابات الكتف التي لازمته خلال فترته مع فريق بروسيا دورتموند بين عامي 2020 و2023، وأجبرته على ارتداء الضمادة بشكل دائم مع الفريق الألماني.ويأتي هذا في وقت لم يعلن نادي ريال مدريد الأسباني أي مستجدات بشأن إصابة بيلينغهام واحتمالية غيابه عن المستطيل الأخضر بسببها.يذكر أن ريال مدريد قد حقق فوزا مثيرا بهدف دون رد على خيتافي، ليواصل مطاردته لبرشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط فقط قبل 5 جولات على نهاية الموسم.على أن يلتقي برشلونة وريال مدريد، غدا السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

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