https://sarabic.ae/20250425/خبير-قانوني-المحكمة-الجنائية-الدولية-أداة-معنوية-بلا-فاعلية-تنفيذية-1099903434.html
خبير قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية أداة معنوية بلا فاعلية تنفيذية
خبير قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية أداة معنوية بلا فاعلية تنفيذية
سبوتنيك عربي
تناول النائب السابق وأستاذ القانون الدولي، الدكتور نزيه منصور، المحكمة الجنائية الدولية والأحكام الصادرة عنها، مشيرا إلى أن "قراراتها ذات طابع إعلامي ومعنوي لا... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T21:15+0000
2025-04-25T21:15+0000
2025-04-25T21:31+0000
المحكمة الجنائية الدولية
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
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وأوضح منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "المحكمة ليست من مؤسسات الأمم المتحدة، بل نشأت بموجب اتفاقية روما التي تلزم فقط الدول المنضمة إليها والموقعة عليها"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تنضما إليها.وأشار النائب السابق إلى أن المحكمة حددت القضايا التي يمكن ملاحقتها، حيث تقتصر على الأفراد دون الجماعات، وتفتقر إلى الشمولية. وأضاف أنها تعجز عن ملاحقة العديد من الجرائم في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة حددت الجهات التي لها حق التقدم بالشكاوى.ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن "الأحكام الصادرة عن المحكمة غير قابلة للتنفيذ ما لم تلتزم بها الدول الموقعة على الاتفاقية، في ظل غياب أداة تنفيذية تلزم تلك الدول بتنفيذ قرارات المحكمة". وأوضح أن معظم القرارات الصادرة عنها ذات طابع سياسي، مما يعكس الاستنسابية في التعامل، حيث تتم ملاحقة الضعفاء واستثناء الدول ذات النفوذ، خاصة أنها لا تشمل القوى المهيمنة، مما يعد أبرز نقاط الضعف في المحكمة.وعن طرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، بشأن إنشاء كيان قضائي جديد ضمن دول البريكس، اعتبر منصور أن الفكرة جيدة من حيث المبدأ، مشيرا إلى الحاجة الدولية لوجود قضاء دولي ومحكمة فعالة تعزز الطمأنينة لدى شعوب العالم، وتسهم في تحقيق التوازن الدولي.
https://sarabic.ae/20250424/الكرملين-روسيا-تعتزم-إجراء-حوار-مع-دول-بريكس-بشأن-إنشاء-بديل-للمحكمة-الجنائية-الدولية-1099848980.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
المحكمة الجنائية الدولية, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
المحكمة الجنائية الدولية, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
خبير قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية أداة معنوية بلا فاعلية تنفيذية
21:15 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 21:31 GMT 25.04.2025)
حصري
تناول النائب السابق وأستاذ القانون الدولي، الدكتور نزيه منصور، المحكمة الجنائية الدولية والأحكام الصادرة عنها، مشيرا إلى أن "قراراتها ذات طابع إعلامي ومعنوي لا أكثر ولا أقل".
وأوضح منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك
" أن "المحكمة ليست من مؤسسات الأمم المتحدة، بل نشأت بموجب اتفاقية روما التي تلزم فقط الدول المنضمة إليها والموقعة عليها"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تنضما إليها.
وأشار النائب السابق إلى أن المحكمة حددت القضايا التي يمكن ملاحقتها، حيث تقتصر على الأفراد دون الجماعات، وتفتقر إلى الشمولية. وأضاف أنها تعجز عن ملاحقة العديد من الجرائم في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة حددت الجهات التي لها حق التقدم بالشكاوى.
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن "الأحكام الصادرة عن المحكمة غير قابلة للتنفيذ ما لم تلتزم بها الدول الموقعة على الاتفاقية، في ظل غياب أداة تنفيذية تلزم تلك الدول بتنفيذ قرارات المحكمة".
وأوضح أن معظم القرارات الصادرة عنها ذات طابع سياسي، مما يعكس الاستنسابية في التعامل، حيث تتم ملاحقة الضعفاء واستثناء الدول ذات النفوذ، خاصة أنها لا تشمل القوى المهيمنة، مما يعد أبرز نقاط الضعف في المحكمة.
وعن طرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، بشأن إنشاء كيان قضائي جديد ضمن دول البريكس
، اعتبر منصور أن الفكرة جيدة من حيث المبدأ، مشيرا إلى الحاجة الدولية لوجود قضاء دولي ومحكمة فعالة تعزز الطمأنينة لدى شعوب العالم، وتسهم في تحقيق التوازن الدولي.