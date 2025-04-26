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إيران تؤكد ضرورة الانسحاب غير المشروط لجميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية
إيران تؤكد ضرورة الانسحاب غير المشروط لجميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية
سبوتنيك عربي
أكدت إيران، أمس الجمعة، مجددا التزامها الثابت بسيادة سوريا واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T05:50+0000
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وشدد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، خلال كلمة ألقاها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، على "ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في سوريا، دون قيد أو شرط"، معتبرًا أن "إنهاء الاحتلال يمثل شرطًا أساسيًا لاستعادة السيادة الكاملة وتحقيق سلام دائم في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وندد إيرواني بالاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على سوريا، واصفًا إياها بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك اتفاقية فصل القوات لعام 1974.وأشار المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن "هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا جديًا للسلم والأمن الدوليين، خاصة مع التوسع في إنشاء قواعد عسكرية وترويج السياحة في الأراضي السورية المحتلة".ودعا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل، محذرًا من أن "الصمت الدولي لا يؤدي سوى إلى تشجيع مزيد من العدوان والإفلات من العقاب".وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الضربات في سوريا رسالة تحذير للمستقبل".وهدّد كاتس، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قائلا: "إلى حكام دمشق الجدد، إذا سمحتم بدخول أي قوات معادية فستدفعون ثمنا باهظا للغاية"، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بالمساس بأمنها.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتًا" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن "تظهر قوة في سوريا، قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20250225/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الإيراني-في-طهران-فيديو--1098156286.html
https://sarabic.ae/20250227/إيران-تعلق-على-الهجمات-الإسرائيلية-الأخيرة-ضد-سوريا-وتوجه-دعوة-عاجلة-إلى-المجتمع-الدولي-1098217138.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تؤكد ضرورة الانسحاب غير المشروط لجميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية

05:50 GMT 26.04.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
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أكدت إيران، أمس الجمعة، مجددا التزامها الثابت بسيادة سوريا واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها.
وشدد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، خلال كلمة ألقاها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، على "ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في سوريا، دون قيد أو شرط"، معتبرًا أن "إنهاء الاحتلال يمثل شرطًا أساسيًا لاستعادة السيادة الكاملة وتحقيق سلام دائم في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وندد إيرواني بالاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على سوريا، واصفًا إياها بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك اتفاقية فصل القوات لعام 1974.
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لافروف: روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا... فيديو
25 فبراير, 12:49 GMT
وأشار المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن "هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا جديًا للسلم والأمن الدوليين، خاصة مع التوسع في إنشاء قواعد عسكرية وترويج السياحة في الأراضي السورية المحتلة".
واتهم المندوب الإيراني، "الولايات المتحدة الأمريكية بدعم كامل للاعتداءات الإسرائيلية"، محمّلًا واشنطن مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل، محذرًا من أن "الصمت الدولي لا يؤدي سوى إلى تشجيع مزيد من العدوان والإفلات من العقاب".
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الضربات في سوريا رسالة تحذير للمستقبل".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
إيران تعلق على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد سوريا وتوجه دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي
27 فبراير, 07:42 GMT
وهدّد كاتس، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قائلا: "إلى حكام دمشق الجدد، إذا سمحتم بدخول أي قوات معادية فستدفعون ثمنا باهظا للغاية"، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بالمساس بأمنها.

يذكر أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري السابق، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.

كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتًا" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن "تظهر قوة في سوريا، قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974"، على حد قوله.
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