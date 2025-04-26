https://sarabic.ae/20250426/إيران-تؤكد-ضرورة-الانسحاب-غير-المشروط-لجميع-القوات-الأجنبية-من-الأراضي-السورية-1099905800.html

إيران تؤكد ضرورة الانسحاب غير المشروط لجميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية

إيران تؤكد ضرورة الانسحاب غير المشروط لجميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية

سبوتنيك عربي

أكدت إيران، أمس الجمعة، مجددا التزامها الثابت بسيادة سوريا واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها. 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T05:50+0000

2025-04-26T05:50+0000

2025-04-26T05:50+0000

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وشدد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، خلال كلمة ألقاها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، على "ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في سوريا، دون قيد أو شرط"، معتبرًا أن "إنهاء الاحتلال يمثل شرطًا أساسيًا لاستعادة السيادة الكاملة وتحقيق سلام دائم في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وندد إيرواني بالاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على سوريا، واصفًا إياها بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك اتفاقية فصل القوات لعام 1974.وأشار المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن "هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا جديًا للسلم والأمن الدوليين، خاصة مع التوسع في إنشاء قواعد عسكرية وترويج السياحة في الأراضي السورية المحتلة".ودعا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل، محذرًا من أن "الصمت الدولي لا يؤدي سوى إلى تشجيع مزيد من العدوان والإفلات من العقاب".وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الضربات في سوريا رسالة تحذير للمستقبل".وهدّد كاتس، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قائلا: "إلى حكام دمشق الجدد، إذا سمحتم بدخول أي قوات معادية فستدفعون ثمنا باهظا للغاية"، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بالمساس بأمنها.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتًا" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن "تظهر قوة في سوريا، قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974"، على حد قوله.

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