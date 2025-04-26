https://sarabic.ae/20250426/تسجيل-800-إصابة-بالحصبة-في-أمريكا-منذ-بداية-2025-1099916655.html
تسجيل 800 إصابة بالحصبة في أمريكا منذ بداية 2025
تسجيل 800 إصابة بالحصبة في أمريكا منذ بداية 2025
سبوتنيك عربي
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية انتشارا كبيرا لمرض الحصبة في العديد من الولايات، حيث تم تسجيل 11 تفشيا على مستوى البلاد. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T15:03+0000
2025-04-26T15:03+0000
2025-04-26T15:03+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
الحصبة
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ويتم تعريف "تفشي المرض" بأنه الحالة التي يتم فيها تسجيل 3 إصابات به في مكان واحد، حسب وسائل إعلام أمريكية.وكشفت بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 884 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة منذ بداية 2025.وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن هذا العدد يكشف حدوث زيادة كبيرة خلال تلك الفترة من العام مقارنة بالسنوات الماضية.ووصل المرض إلى 30 ولاية ومنطقة أمريكية، شهدت تسجيل إصابات مؤكدة، منها 94 حالة دخول للمستشفيات و3 وفيات بسبب المرض.يذكر أن حصيلة إصابات الحصبة في نفس الفترة من العام الماضي بلغت 285 حالة فقط، مقارنة بأكثر من 800 إصابة هذا العام، وهو ما دعا السلطات الصحية الأمريكية للتشديد على ضرورة تلقي التطعيمات المضادة للمرض.
https://sarabic.ae/20250412/الحصبة-تنتشر-في-25-ولاية-أمريكية-والإصابات-تتجاوز-700-حالة-1099492443.html
https://sarabic.ae/20250226/أول-حالة-وفاة-أمريكية-بـ-الحصبة-1098209763.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الحصبة
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الحصبة
تسجيل 800 إصابة بالحصبة في أمريكا منذ بداية 2025
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية انتشارا كبيرا لمرض الحصبة في العديد من الولايات، حيث تم تسجيل 11 تفشيا على مستوى البلاد.
ويتم تعريف "تفشي المرض" بأنه الحالة التي يتم فيها تسجيل 3 إصابات به في مكان واحد، حسب وسائل إعلام أمريكية.
وكشفت بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 884 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة
منذ بداية 2025.
وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن هذا العدد يكشف حدوث زيادة كبيرة خلال تلك الفترة من العام مقارنة بالسنوات الماضية.
ووصل المرض إلى 30 ولاية ومنطقة أمريكية، شهدت تسجيل إصابات
مؤكدة، منها 94 حالة دخول للمستشفيات و3 وفيات بسبب المرض.
يذكر أن حصيلة إصابات الحصبة في نفس الفترة من العام الماضي بلغت 285 حالة فقط، مقارنة بأكثر من 800 إصابة هذا العام، وهو ما دعا السلطات الصحية الأمريكية للتشديد على ضرورة تلقي التطعيمات المضادة للمرض.