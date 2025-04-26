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شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
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استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
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https://sarabic.ae/20250426/تسجيل-800-إصابة-بالحصبة-في-أمريكا-منذ-بداية-2025-1099916655.html
تسجيل 800 إصابة بالحصبة في أمريكا منذ بداية 2025
تسجيل 800 إصابة بالحصبة في أمريكا منذ بداية 2025
سبوتنيك عربي
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية انتشارا كبيرا لمرض الحصبة في العديد من الولايات، حيث تم تسجيل 11 تفشيا على مستوى البلاد. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T15:03+0000
2025-04-26T15:03+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
الحصبة
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ويتم تعريف "تفشي المرض" بأنه الحالة التي يتم فيها تسجيل 3 إصابات به في مكان واحد، حسب وسائل إعلام أمريكية.وكشفت بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 884 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة منذ بداية 2025.وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن هذا العدد يكشف حدوث زيادة كبيرة خلال تلك الفترة من العام مقارنة بالسنوات الماضية.ووصل المرض إلى 30 ولاية ومنطقة أمريكية، شهدت تسجيل إصابات مؤكدة، منها 94 حالة دخول للمستشفيات و3 وفيات بسبب المرض.يذكر أن حصيلة إصابات الحصبة في نفس الفترة من العام الماضي بلغت 285 حالة فقط، مقارنة بأكثر من 800 إصابة هذا العام، وهو ما دعا السلطات الصحية الأمريكية للتشديد على ضرورة تلقي التطعيمات المضادة للمرض.
https://sarabic.ae/20250412/الحصبة-تنتشر-في-25-ولاية-أمريكية-والإصابات-تتجاوز-700-حالة-1099492443.html
https://sarabic.ae/20250226/أول-حالة-وفاة-أمريكية-بـ-الحصبة-1098209763.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الحصبة
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الحصبة

تسجيل 800 إصابة بالحصبة في أمريكا منذ بداية 2025

15:03 GMT 26.04.2025
© Getty Images / Jan Sonnenmair / Stringerالحصبة
الحصبة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© Getty Images / Jan Sonnenmair / Stringer
تابعنا عبر
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية انتشارا كبيرا لمرض الحصبة في العديد من الولايات، حيث تم تسجيل 11 تفشيا على مستوى البلاد.
ويتم تعريف "تفشي المرض" بأنه الحالة التي يتم فيها تسجيل 3 إصابات به في مكان واحد، حسب وسائل إعلام أمريكية.
تطعيمات الحصبة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
الحصبة تنتشر في 25 ولاية أمريكية والإصابات تتجاوز 700 حالة
12 أبريل, 20:43 GMT
وكشفت بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 884 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة منذ بداية 2025.
وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن هذا العدد يكشف حدوث زيادة كبيرة خلال تلك الفترة من العام مقارنة بالسنوات الماضية.
التطعيم ضد الحصبة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
مجتمع
أول حالة وفاة أمريكية بـ "الحصبة"
26 فبراير, 18:27 GMT
ووصل المرض إلى 30 ولاية ومنطقة أمريكية، شهدت تسجيل إصابات مؤكدة، منها 94 حالة دخول للمستشفيات و3 وفيات بسبب المرض.
يذكر أن حصيلة إصابات الحصبة في نفس الفترة من العام الماضي بلغت 285 حالة فقط، مقارنة بأكثر من 800 إصابة هذا العام، وهو ما دعا السلطات الصحية الأمريكية للتشديد على ضرورة تلقي التطعيمات المضادة للمرض.
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