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بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي
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15 د
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10:30 GMT
29 د
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10 د
الإنسان والثقافة
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29 د
صدى الحياة
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17:00 GMT
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شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20250427/اختطاف-نتنياهو-ونقله-إلى-طهران-فيلم-يثير-جدلا-واسعا-1099937296.html
"اختطاف نتنياهو" ونقله إلى طهران... فيلم يثير جدلا واسعا
"اختطاف نتنياهو" ونقله إلى طهران... فيلم يثير جدلا واسعا
سبوتنيك عربي
تداولت حسابات تواصل اجتماعي موالية لإيران في الآونة الأخيرة، لقطات من تمثيلية لاختطاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونقله إلى العاصمة طهران. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T12:34+0000
2025-04-27T12:34+0000
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وتم اقتطاع المشاهد، من فيلم إيراني قصير بعنوان "ضيف غير رسمي"، يبدأ بخبر عن حادث غامض يتعلق باختفاء مفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي.وتشهد أحداث الفيلم استدعاء مترجم للغة العبرية، لاستجواب ضيف في طهران، ليكتشف المترجم لاحقا أن هذا الضيف هو نتنياهو شخصيا.وتم إنتاج العمل الفني في استوديوهات "قدرة" المحلية، للإنتاج السينيمائي.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي ، مشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في المفاوضات.وأوضحت أن مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسة في الوزارة، يقود المفاوضات الفنية، التي تجري بالتوازي.بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي
https://sarabic.ae/20250427/نتنياهو-يعلق-على-رؤوسه-المقطوعة-خلال-مظاهرات-في-تل-أبيب-1099930690.html
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"اختطاف نتنياهو" ونقله إلى طهران... فيلم يثير جدلا واسعا

12:34 GMT 27.04.2025
© AP Photo / Pamela Smithرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Pamela Smith
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تداولت حسابات تواصل اجتماعي موالية لإيران في الآونة الأخيرة، لقطات من تمثيلية لاختطاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونقله إلى العاصمة طهران.
وتم اقتطاع المشاهد، من فيلم إيراني قصير بعنوان "ضيف غير رسمي"، يبدأ بخبر عن حادث غامض يتعلق باختفاء مفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتشهد أحداث الفيلم استدعاء مترجم للغة العبرية، لاستجواب ضيف في طهران، ليكتشف المترجم لاحقا أن هذا الضيف هو نتنياهو شخصيا.

وباعتبار أن الفيلم قد تم إطلاقه قبل أكثر من 5 أشهر، فإن إعادة ظهوره على منصات التواصل الاجتماعي في إيران أثار الجدل، بالتزامن مع المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي للأخيرة.

وتم إنتاج العمل الفني في استوديوهات "قدرة" المحلية، للإنتاج السينيمائي.

وانطلقت، يوم أمس السبت، أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران واشنطن بشأن برنامج إيران النووي، في العاصمة العمانية مسقط.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
نتنياهو يعلق على "رؤوسه المقطوعة" خلال مظاهرات في تل أبيب
08:39 GMT
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي ، مشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في المفاوضات.
وأوضحت أن مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسة في الوزارة، يقود المفاوضات الفنية، التي تجري بالتوازي.
بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي
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