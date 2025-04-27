https://sarabic.ae/20250427/اختطاف-نتنياهو-ونقله-إلى-طهران-فيلم-يثير-جدلا-واسعا-1099937296.html
"اختطاف نتنياهو" ونقله إلى طهران... فيلم يثير جدلا واسعا
"اختطاف نتنياهو" ونقله إلى طهران... فيلم يثير جدلا واسعا
سبوتنيك عربي
تداولت حسابات تواصل اجتماعي موالية لإيران في الآونة الأخيرة، لقطات من تمثيلية لاختطاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونقله إلى العاصمة طهران. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T12:34+0000
2025-04-27T12:34+0000
2025-04-27T12:34+0000
مجتمع
منوعات
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وتم اقتطاع المشاهد، من فيلم إيراني قصير بعنوان "ضيف غير رسمي"، يبدأ بخبر عن حادث غامض يتعلق باختفاء مفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي.وتشهد أحداث الفيلم استدعاء مترجم للغة العبرية، لاستجواب ضيف في طهران، ليكتشف المترجم لاحقا أن هذا الضيف هو نتنياهو شخصيا.وتم إنتاج العمل الفني في استوديوهات "قدرة" المحلية، للإنتاج السينيمائي.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي ، مشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في المفاوضات.وأوضحت أن مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسة في الوزارة، يقود المفاوضات الفنية، التي تجري بالتوازي.بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي
https://sarabic.ae/20250427/نتنياهو-يعلق-على-رؤوسه-المقطوعة-خلال-مظاهرات-في-تل-أبيب-1099930690.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
"اختطاف نتنياهو" ونقله إلى طهران... فيلم يثير جدلا واسعا
تداولت حسابات تواصل اجتماعي موالية لإيران في الآونة الأخيرة، لقطات من تمثيلية لاختطاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونقله إلى العاصمة طهران.
وتم اقتطاع المشاهد، من فيلم إيراني قصير بعنوان "ضيف غير رسمي"، يبدأ بخبر عن حادث غامض يتعلق باختفاء مفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتشهد أحداث الفيلم استدعاء مترجم للغة العبرية، لاستجواب ضيف في طهران، ليكتشف المترجم لاحقا أن هذا الضيف هو نتنياهو شخصيا.
وباعتبار أن الفيلم قد تم إطلاقه قبل أكثر من 5 أشهر، فإن إعادة ظهوره على منصات التواصل الاجتماعي في إيران أثار الجدل، بالتزامن مع المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي للأخيرة.
وتم إنتاج العمل الفني في استوديوهات "قدرة" المحلية، للإنتاج السينيمائي.
وانطلقت، يوم أمس السبت، أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران واشنطن بشأن برنامج إيران النووي، في العاصمة العمانية مسقط.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية
، الخميس الماضي ، مشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في المفاوضات.
وأوضحت أن مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسة في الوزارة، يقود المفاوضات الفنية، التي تجري بالتوازي.