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البيت الأبيض يعلن رغبة ترامب "بوقف دائم لإطلاق النار" تعليقا على هدنة عيد النصر
البيت الأبيض يعلن رغبة ترامب "بوقف دائم لإطلاق النار" تعليقا على هدنة عيد النصر
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T14:07+0000
2025-04-28T14:07+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "إنه (ترامب) يشعر بإحباط متزايد من قادة البلدين (روسيا وأوكرانيا)، وأنه يريد وقفًا كاملًا لإطلاق النار".وأضافت: "على حدّ علمي، (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين قدّم هذا الصباح عرضًا لوقف إطلاق النار مؤقتا، لكن الرئيس (ترامب)، أوضح بشكل لا لبس فيه أنه يريد وقفًا كاملًا لإطلاق النار أولًا، حتى تتوقف أعمال القتل وسفك الدماء".أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".وتابع البيان: "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسع
https://sarabic.ae/20250428/مجلس-الاتحاد-الروسي-إعلان-بوتين-هدنة-في-عيد-النصر-يؤكد-رغبة-موسكو-في-تحقيق-السلام-1099971356.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يعلن رغبة ترامب "بوقف دائم لإطلاق النار" تعليقا على هدنة عيد النصر

14:07 GMT 28.04.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة عيد النصر التي تستمر من منتصف ليل 7-8 أيار/مايو حتى منتصف ليل 10-11 أيار/مايو المقبلين.
وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "إنه (ترامب) يشعر بإحباط متزايد من قادة البلدين (روسيا وأوكرانيا)، وأنه يريد وقفًا كاملًا لإطلاق النار".
وأضافت: "على حدّ علمي، (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين قدّم هذا الصباح عرضًا لوقف إطلاق النار مؤقتا، لكن الرئيس (ترامب)، أوضح بشكل لا لبس فيه أنه يريد وقفًا كاملًا لإطلاق النار أولًا، حتى تتوقف أعمال القتل وسفك الدماء".
وأشارت ليفيت إلى أن ترامب "يظل متفائلا بشأن قدرته على التوصل إلى اتفاق، لكنه واقعي في الوقت نفسه"، مضيفة أنه يجب على روسيا وأوكرانيا البدء في محادثات لحل الأزمة الأوكرانية.
أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.
الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
مجلس الاتحاد الروسي: إعلان بوتين هدنة في عيد النصر يؤكد رغبة موسكو في تحقيق السلام
12:52 GMT
وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".
وأشار البيان إلى أن روسيا تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحذو حذوها وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر.
وتابع البيان: "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".
خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسع
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