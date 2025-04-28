https://sarabic.ae/20250428/الكرملين-موسكو-وواشنطن-نجحتا-بكسر-الجمود-1099978432.html

الكرملين: موسكو وواشنطن نجحتا بكسر الجمود في العلاقات الثنائية

الكرملين: موسكو وواشنطن نجحتا بكسر الجمود في العلاقات الثنائية

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن جهود التوصل لتسوية سلمية للصراع الأوكراني مستمرة، مؤكدا أن موسكو وواشنطن نجحتا بكسر الجمود... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T15:42+0000

2025-04-28T15:42+0000

2025-04-28T16:12+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف للصحفيين معلقا على جهود إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتسوية الوضع في أوكرانيا: "الجهود الرامية إلى التحرك نحو تسوية سلمية مستمرة، بالطبع. نرى أننا نجحنا في كسر الجمود في العلاقات الثنائية، وبدأ الحوار".وأوضح بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا أخطرت أمريكا بوقف إطلاق النار تكريما لاحتفالات الذكرى السنوية الـ 80 للنصر على النازية: "نقوم بتبادل المعلومات من خلال القنوات الموجودة".وأضاف: "تسوية الوضع في أوكرانيا وحل مشكلة الأسباب الجذرية لهذا الصراع، والتي يستحيل من دونها ضمان مصالح روسيا، مسألة معقدة للغاية، وتشتمل على عدد كبير من التفاصيل الدقيقة. بالطبع، فإن النهج السطحي هنا غير مناسب أو ممكن، إذ يتطلب دراسة تفصيلية دقيقة للغاية".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسعبوتين: محاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا باءت بالفشل

https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يعلن-وقف-إطلاق-النار-أيام-الذكرى-الثمانين-للنصر-على-النازية-1099968022.html

https://sarabic.ae/20250426/لافروف-روسيا-لا-تستطيع-الكشف-عن-تفاصيل-محادثات-أوكرانيا-مع-الولايات-المتحدة-حتى-اكتمالها-1099904749.html

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