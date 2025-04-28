بالتنسيق مع سوريا والعراق... تركيا تتوقع حل حزب العمال الكردستاني بحلول أيار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مقترح حماس لإنهاء الحرب ينص على هدنة 5 سنوات ورؤية لملف السلاح
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250428/بالتنسيق-مع-سوريا-والعراق-تركيا-تتوقع-حل-حزب-العمال-الكردستاني-بحلول-أيار--1099976784.html
بالتنسيق مع سوريا والعراق... تركيا تتوقع حل حزب العمال الكردستاني بحلول أيار
بالتنسيق مع سوريا والعراق... تركيا تتوقع حل حزب العمال الكردستاني بحلول أيار
سبوتنيك عربي
تتوقع تركيا أن يتخذ حزب العمال الكردستاني قرارا بحل نفسه بحلول نهاية شهر نيسان/أبريل الجاري، وأن يسلم أسلحته خلال الشهرين التاليين، وذلك مع تصاعد زخم مبادرة... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T14:54+0000
2025-04-28T14:54+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
أخبار سوريا اليوم
العراق
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091748856_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_45ec015ac17e82dbb43d2cb826f642c2.jpg
وحسب موقع "سوريا" الذي يبث من إسطنبول، من المتوقع أن يعقد حزب العمال الكردستاني مؤتمره قبل نهاية نيسان الجاري، وذلك بعد دعوة زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان في شهر شباط/فبراير الماضي، إلى حل الحزب.وبينت السلطات التركية أنها تمتلك معلومات دقيقة عن مخزون أسلحة حزب العمال الكردستاني، ما يمكنها من التحقق فيما إذا كان التنظيم قد ألقى سلاحه بشكل كامل.وأجرى حزب الشعوب الديمقراطي، المرتبط بحزب العمال الكردستاني، محادثات مع وزير العدل التركي يلماز تونج، نقل خلالها مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقال عبد الله أوجلان وأعضاء الحزب المرضى في السجون.يشار إلى أن شمال العراق يعد مقرا للقيادات العليا لحزب العمال الكردستاني، في حين تنتشر وحدات حماية الشعب، الفرع السوري للتنظيم، في سوريا.وكانت أطلقت، العام الماضي، مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" بمبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، واستجابة لدعوته، حيث أصدر عبد الله أوجلان رسالة إلى حزبه دعا فيها إلى حل نفسه.
https://sarabic.ae/20250303/هل-تنتهي-الصراعات-في-المنطقة-بعد-إعلان-أوجلان-حل-حزب-العمال-الكردستاني-ووقف-إطلاق-النار-مع-تركيا-1098351888.html
https://sarabic.ae/20250227/رئيس-إقليم-كردستان-العراق-يرحب-بدعوة-أوجلان-لنزع-سلاح-حزب-العمال-الكردستاني-وحله-1098238504.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091748856_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0f819a843719b30d9655fa8caee0f3dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي

بالتنسيق مع سوريا والعراق... تركيا تتوقع حل حزب العمال الكردستاني بحلول أيار

14:54 GMT 28.04.2025
© AP Photo / Bram Janssenعناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"
عناصر من حزب العمال الكردستاني بي كي كي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Bram Janssen
تابعنا عبر
تتوقع تركيا أن يتخذ حزب العمال الكردستاني قرارا بحل نفسه بحلول نهاية شهر نيسان/أبريل الجاري، وأن يسلم أسلحته خلال الشهرين التاليين، وذلك مع تصاعد زخم مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب".
وحسب موقع "سوريا" الذي يبث من إسطنبول، من المتوقع أن يعقد حزب العمال الكردستاني مؤتمره قبل نهاية نيسان الجاري، وذلك بعد دعوة زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان في شهر شباط/فبراير الماضي، إلى حل الحزب.
وأكدت مصادر مطلعة أن تركيا ستنسق مع كل من سوريا والعراق خلال هذه العملية، حيث من المقرر أن يسلم أعضاء الحزب أسلحتهم في نقاط تحددها وحدات الاستخبارات التركية في البلدين.
حزب العمال الكردستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
هل تنتهي الصراعات في المنطقة بعد إعلان أوجلان حل حزب العمال الكردستاني ووقف إطلاق النار مع تركيا؟
3 مارس, 15:37 GMT
وبينت السلطات التركية أنها تمتلك معلومات دقيقة عن مخزون أسلحة حزب العمال الكردستاني، ما يمكنها من التحقق فيما إذا كان التنظيم قد ألقى سلاحه بشكل كامل.
وأجرى حزب الشعوب الديمقراطي، المرتبط بحزب العمال الكردستاني، محادثات مع وزير العدل التركي يلماز تونج، نقل خلالها مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقال عبد الله أوجلان وأعضاء الحزب المرضى في السجون.
وذكر الحزب في هذه المحادثات أن "أوجلان بحاجة إلى مساعد لنقل رسائله"، وطالب "بالسماح بمزيد من الزيارات من قبل الصحفيين"، وإحضار سجناء آخرين إلى سجن إمرالي لمرافقته".
نيجيرفان بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
رئيس إقليم كردستان العراق يرحب بدعوة أوجلان لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحله
27 فبراير, 16:48 GMT
يشار إلى أن شمال العراق يعد مقرا للقيادات العليا لحزب العمال الكردستاني، في حين تنتشر وحدات حماية الشعب، الفرع السوري للتنظيم، في سوريا.
وكانت أطلقت، العام الماضي، مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" بمبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، واستجابة لدعوته، حيث أصدر عبد الله أوجلان رسالة إلى حزبه دعا فيها إلى حل نفسه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала