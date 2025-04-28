https://sarabic.ae/20250428/خبراء-عبر-سبوتنيك-الهدنة-الروسية-مبادرة-جدية-وسط-رهانات-غربية-خاسرة-1099983039.html

خبراء عبر "سبوتنيك": الهدنة الروسية مبادرة جدية وسط رهانات غربية خاسرة

خبراء عبر "سبوتنيك": الهدنة الروسية مبادرة جدية وسط رهانات غربية خاسرة

سبوتنيك عربي

علق الباحث في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهدنة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، واستعداد روسيا للانخراط في... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T18:24+0000

2025-04-28T18:24+0000

2025-04-28T18:24+0000

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وأشار صليبا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن المبادرات الروسية تعكس قدرة موسكو على التحكم بمسار الصراع مع الغرب من موقع المنتصر. كما شدد على أن قرار الهدنة ليس بيد أوكرانيا، بل بيد الغرب الذي يدير الصراع عبر "دمى أوكرانية".وفي سياق معركة كورسك، أوضح صليبا أن "المخطط كان يستهدف الوصول إلى العمق الروسي، تحديدا إلى المحطة النووية في تلك المقاطعة، لإجبار موسكو على التفاوض من موقع الضعف أو تحت الضغط"، مضيفا أن "تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول إمكانية ضم القرم إلى روسيا، يعد إقرارا بالهزيمة بمعركة لم يقررها أو يخضها بنفسه، وسعيا منه لإقناع فلاديمير زيلينسكي، بضرورة الخضوع حتى لا يخسر كل شيء".ولفت صليبا في هذا الإطار إلى أن روسيا ترفض أن تترك أراضيها "لقمة سائغة" للغرب، وترفض التخلي عن إمكانياتها الاستراتيجية.وأشار بخصوص اتفاقية المعادن، إلى أن المناطق الأكثر غنى بالثروات المعدنية هي التي استعادت روسيا السيطرة عليها، مؤكدا أن رهان الغرب على الحصول على هذه الموارد مقابل دعمه لأوكرانيا رهان خاسر. وختم بالإشارة إلى أن تراجع الولايات المتحدة عن مبدأ "الصين الواحدة" يثبت أن لا احترام للقانون الدولي في الفكر الغربي والعقلية الأنجلوسكسونية، التي لطالما تنصلت من التزاماتها الدولية.وأشار الزين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن تصريح بوتين بعدم وجود شروط مسبقة لمحادثات السلام يعكس ثقته بقدراته ورفضه الاستسلام للغرب. كما شدد على صلابة الموقف الروسي ووضوحه، الذي يؤكد رفض موسكو للهدنة المؤقتة، وسعيها إلى حل دائم للأزمة الأوكرانية.بدوره، أوضح الباحث في الشؤون السياسية الروسية، صدقي زاهر عثمان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تحالف روسيا مع كوريا الديمقراطية جاء نتيجة الضغوط الغربية، حيث وجدت موسكو نفسها مضطرة لإعادة إحياء صداقاتها التاريخية، في إطار مسعاها لتشكيل عالم متعدد الأقطاب".وأشار عثمان إلى أن الولايات المتحدة تدرك تماما حجم الخطر الذي تمثله روسيا، ولذلك تفكر مليا في طبيعة علاقتها معها، إيمانا منها بأن إنهاء الصراع عبر الوسائل العسكرية لم يعد خيارا مطروحا، لا سيما بعد فشل المحاولات الأوروبية لإضعاف روسيا.خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسعخبراء: اجتماع بوتين مع ويتكوف يمهد لوقف إطلاق النار…وزيلينسكي يتحرك بأوامر أوروبية

https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يعلن-وقف-إطلاق-النار-أيام-الذكرى-الثمانين-للنصر-على-النازية-1099968022.html

https://sarabic.ae/20250428/خبير-الغرب-يتجه-للتفاوض-مع-روسيا-بعد-فشل-سياساته-في-أوكرانيا-1099980206.html

https://sarabic.ae/20250428/خبير-روسيا-وأمريكا-تسعيان-للتوصل-إلى-هدنة-مؤقتة-تمهيدا-لاتفاق-واسع-1099967394.html

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