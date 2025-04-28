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خبراء عبر "سبوتنيك": الهدنة الروسية مبادرة جدية وسط رهانات غربية خاسرة
خبراء عبر "سبوتنيك": الهدنة الروسية مبادرة جدية وسط رهانات غربية خاسرة
سبوتنيك عربي
علق الباحث في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهدنة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، واستعداد روسيا للانخراط في... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T18:24+0000
2025-04-28T18:24+0000
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وأشار صليبا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن المبادرات الروسية تعكس قدرة موسكو على التحكم بمسار الصراع مع الغرب من موقع المنتصر. كما شدد على أن قرار الهدنة ليس بيد أوكرانيا، بل بيد الغرب الذي يدير الصراع عبر "دمى أوكرانية".وفي سياق معركة كورسك، أوضح صليبا أن "المخطط كان يستهدف الوصول إلى العمق الروسي، تحديدا إلى المحطة النووية في تلك المقاطعة، لإجبار موسكو على التفاوض من موقع الضعف أو تحت الضغط"، مضيفا أن "تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول إمكانية ضم القرم إلى روسيا، يعد إقرارا بالهزيمة بمعركة لم يقررها أو يخضها بنفسه، وسعيا منه لإقناع فلاديمير زيلينسكي، بضرورة الخضوع حتى لا يخسر كل شيء".ولفت صليبا في هذا الإطار إلى أن روسيا ترفض أن تترك أراضيها "لقمة سائغة" للغرب، وترفض التخلي عن إمكانياتها الاستراتيجية.وأشار بخصوص اتفاقية المعادن، إلى أن المناطق الأكثر غنى بالثروات المعدنية هي التي استعادت روسيا السيطرة عليها، مؤكدا أن رهان الغرب على الحصول على هذه الموارد مقابل دعمه لأوكرانيا رهان خاسر. وختم بالإشارة إلى أن تراجع الولايات المتحدة عن مبدأ "الصين الواحدة" يثبت أن لا احترام للقانون الدولي في الفكر الغربي والعقلية الأنجلوسكسونية، التي لطالما تنصلت من التزاماتها الدولية.وأشار الزين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن تصريح بوتين بعدم وجود شروط مسبقة لمحادثات السلام يعكس ثقته بقدراته ورفضه الاستسلام للغرب. كما شدد على صلابة الموقف الروسي ووضوحه، الذي يؤكد رفض موسكو للهدنة المؤقتة، وسعيها إلى حل دائم للأزمة الأوكرانية.بدوره، أوضح الباحث في الشؤون السياسية الروسية، صدقي زاهر عثمان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تحالف روسيا مع كوريا الديمقراطية جاء نتيجة الضغوط الغربية، حيث وجدت موسكو نفسها مضطرة لإعادة إحياء صداقاتها التاريخية، في إطار مسعاها لتشكيل عالم متعدد الأقطاب".وأشار عثمان إلى أن الولايات المتحدة تدرك تماما حجم الخطر الذي تمثله روسيا، ولذلك تفكر مليا في طبيعة علاقتها معها، إيمانا منها بأن إنهاء الصراع عبر الوسائل العسكرية لم يعد خيارا مطروحا، لا سيما بعد فشل المحاولات الأوروبية لإضعاف روسيا.خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسعخبراء: اجتماع بوتين مع ويتكوف يمهد لوقف إطلاق النار…وزيلينسكي يتحرك بأوامر أوروبية
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حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبراء عبر "سبوتنيك": الهدنة الروسية مبادرة جدية وسط رهانات غربية خاسرة

18:24 GMT 28.04.2025
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
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علق الباحث في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهدنة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، واستعداد روسيا للانخراط في محادثات سلام دون شروط مسبقة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل "واحدة من المبادرات العديدة التي أطلقها بوتين منذ بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بل وحتى قبلها".
وأشار صليبا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن المبادرات الروسية تعكس قدرة موسكو على التحكم بمسار الصراع مع الغرب من موقع المنتصر. كما شدد على أن قرار الهدنة ليس بيد أوكرانيا، بل بيد الغرب الذي يدير الصراع عبر "دمى أوكرانية".

وأكد صليبا أن لروسيا تاريخا حافلا في إدارة الصراعات على المستويات الأمنية والسياسية والاستراتيجية، مشددا أن مبادرة بوتين الحالية تعد الأكثر جدية، وتهدف إلى إنقاذ ما تبقى من أوكرانيا التي تدار من قبل انتهازيين لا يدركون طبيعة العلاقة المصيرية والاستراتيجية التي تربط أوكرانيا بروسيا، الضامن الأساسي لاستقرارها.

وفي سياق معركة كورسك، أوضح صليبا أن "المخطط كان يستهدف الوصول إلى العمق الروسي، تحديدا إلى المحطة النووية في تلك المقاطعة، لإجبار موسكو على التفاوض من موقع الضعف أو تحت الضغط"، مضيفا أن "تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول إمكانية ضم القرم إلى روسيا، يعد إقرارا بالهزيمة بمعركة لم يقررها أو يخضها بنفسه، وسعيا منه لإقناع فلاديمير زيلينسكي، بضرورة الخضوع حتى لا يخسر كل شيء".
أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - الرئيس فلاديمير بوتين يجلس مع المحاربين القدامى الأبطال أثناء مشاهدة العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ66 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعلن وقف إطلاق النار أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية
11:21 GMT
ولفت صليبا في هذا الإطار إلى أن روسيا ترفض أن تترك أراضيها "لقمة سائغة" للغرب، وترفض التخلي عن إمكانياتها الاستراتيجية.

وفي ما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية، اعتبر صليبا أنها عنوان لصداقة متينة بين البلدين، وستكون لها آثار إيجابية في المواجهات القادمة، خصوصا في معركة الشرق المُرتقبة.

وأشار بخصوص اتفاقية المعادن، إلى أن المناطق الأكثر غنى بالثروات المعدنية هي التي استعادت روسيا السيطرة عليها، مؤكدا أن رهان الغرب على الحصول على هذه الموارد مقابل دعمه لأوكرانيا رهان خاسر.
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
خبير: الغرب يتجه للتفاوض مع روسيا بعد فشل سياساته في أوكرانيا
17:09 GMT
وختم بالإشارة إلى أن تراجع الولايات المتحدة عن مبدأ "الصين الواحدة" يثبت أن لا احترام للقانون الدولي في الفكر الغربي والعقلية الأنجلوسكسونية، التي لطالما تنصلت من التزاماتها الدولية.

وفي السياق ذاته، اعتبر الباحث في الشأن الدولي، الدكتور حسان الزين، أن إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهدنة خلال احتفالات ذكرى النصر يؤكد، كالعادة، الأهمية الأخلاقية والسياسية الكبرى التي يوليها بوتين لهذا العيد.

وأشار الزين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن تصريح بوتين بعدم وجود شروط مسبقة لمحادثات السلام يعكس ثقته بقدراته ورفضه الاستسلام للغرب. كما شدد على صلابة الموقف الروسي ووضوحه، الذي يؤكد رفض موسكو للهدنة المؤقتة، وسعيها إلى حل دائم للأزمة الأوكرانية.
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسع
11:18 GMT
بدوره، أوضح الباحث في الشؤون السياسية الروسية، صدقي زاهر عثمان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تحالف روسيا مع كوريا الديمقراطية جاء نتيجة الضغوط الغربية، حيث وجدت موسكو نفسها مضطرة لإعادة إحياء صداقاتها التاريخية، في إطار مسعاها لتشكيل عالم متعدد الأقطاب".
وأشار عثمان إلى أن الولايات المتحدة تدرك تماما حجم الخطر الذي تمثله روسيا، ولذلك تفكر مليا في طبيعة علاقتها معها، إيمانا منها بأن إنهاء الصراع عبر الوسائل العسكرية لم يعد خيارا مطروحا، لا سيما بعد فشل المحاولات الأوروبية لإضعاف روسيا.
خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسع
خبراء: اجتماع بوتين مع ويتكوف يمهد لوقف إطلاق النار…وزيلينسكي يتحرك بأوامر أوروبية
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