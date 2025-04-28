https://sarabic.ae/20250428/سياسي-أردني-لـ-سبوتنيك-إعلان-بوتين-وقف-الحرب-خطوة-مهمة-للجلوس-على-طاولة-التفاوض-1099982866.html

سياسي أردني لـ"سبوتنيك": إعلان بوتين وقف الحرب خطوة مهمة للجلوس على طاولة التفاوض

سياسي أردني لـ"سبوتنيك": إعلان بوتين وقف الحرب خطوة مهمة للجلوس على طاولة التفاوض

سبوتنيك عربي

أشاد الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف الحرب في احتفالات عيد النصر، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في اتجاه وقف... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T18:16+0000

2025-04-28T18:16+0000

2025-04-28T18:16+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

فلاديمير بوتين

حصري

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هناك توجها أمريكيًا لوقف الدعم لأوكرانيا، وهو ما كان واضحا في لقاء ترامب وزيلينسكي، ما دفع الأخير للتوجه صوب الاتحاد الأوروبي الذي يواجه موقفا صعبًا على المستوى السياسي والاقتصادي.وأوضح أن الحراك الذي يشهده العالم، لا سيما المباحثات الأمريكية الإيرانية، والتوافق حول العديد من الملفات، يؤكد محاولة الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب إلى تهدئة الأوضاع، ووقف الحروب والنزاعات المسلحة.وشدد على ضرورة وقف الحرب وإعلان روسيا النصر الحقيقي، ومن ثم الجلوس للتفاوض، لا سيما في ظل قناعة الإدارة الأمريكية الجديدة بضرورة أن يكون هناك قطب ثاني في العالم، يوازي القطب الأمريكي، وعدم تفرد واشنطن بالسيطرة.وأفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".وأشار البيان إلى أن روسيا تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحذو حذوها وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر.وتابع البيان: "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".وختم البيان: "يعلن الجانب الروسي مرة أخرى استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".وفي وقت سابق، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".

https://sarabic.ae/20250428/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-وقف-إطلاق-النار-قرار-جريء-وجيد-من-بوتين-في-مواجهة-الصلف-الأوكراني-1099974147.html

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