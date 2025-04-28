https://sarabic.ae/20250428/صور-فضائية-ترصد-حجم-الدمار-الهائل-في-ميناء-بندر-عباس-الإيراني-1099985064.html
صور فضائية ترصد حجم الدمار الهائل في ميناء بندر عباس الإيراني
صور فضائية ترصد حجم الدمار الهائل في ميناء بندر عباس الإيراني
سبوتنيك عربي
رصدت صور الأقمار الاصطناعية حجم الدمار الهائل الذي نتج عن انفجار ميناء "رجائي" بمدينة بندر عباس، الذي يصنف ضمن الموانئ الرئيسية في إيران. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
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وبينما تقدر حصيلة الضحايا بـ 65 قتيلا ونحو ألف مصاب، فإن مشاهد الأضرار المادية وحجمها، رصدتها الصور الفضائية التي تم التقاطها اليوم الاثنين، ونشرتها وسائل إعلام غربية.ورصدت الصور حجم الانفجار الذي تسبب في حدوث حفرتين عرضهما نحو 50 مترا، بينما تظهر صور حاويات أخرى محطمة نتيجة الانفجار.وبينما زعمت بعض التقارير الإعلامية وجود شحنات عسكرية في الميناء، فإن السلطات الإيرانية نفت وجود أي شحنات سواء كانت واردة أو سيتم تصديرها من البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.وأعلن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، اليوم الاثنين، أن "جهود إخماد حريق ميناء رجائي في مدينة بندر عباس حققت تقدما كبيرا وأنه تم إخماد 90 في المئة من الحريق.وأمر المرشد الإيراني، علي خامنئي، مساء أمس الأحد، بـ"إجراء تحقيق معمق، لتحديد أسباب الانفجار الهائل الذي وقع يوم السبت"، في أكبر ميناء تجاري في البلاد.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، في وقت سابق، أنه لم تكن هناك أي شحنة مستوردة أو مصدرة للوقود أو للاستخدام العسكري في منطقة الحادث الذي وقع في ميناء "الشهيد رجائي" بأكمله.وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلاً عن بيان صادر عن إدارة الجمارك في الميناء، بأن مصدر الانفجار في بندر عباس قد يكون مستودعاً للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
صور فضائية ترصد حجم الدمار الهائل في ميناء بندر عباس الإيراني
رصدت صور الأقمار الاصطناعية حجم الدمار الهائل الذي نتج عن انفجار ميناء "رجائي" بمدينة بندر عباس، الذي يصنف ضمن الموانئ الرئيسية في إيران.
وبينما تقدر حصيلة الضحايا بـ 65 قتيلا ونحو ألف مصاب، فإن مشاهد الأضرار المادية وحجمها، رصدتها الصور الفضائية التي تم التقاطها اليوم الاثنين، ونشرتها وسائل إعلام غربية.
ورصدت الصور حجم الانفجار الذي تسبب في حدوث حفرتين عرضهما نحو 50 مترا، بينما تظهر صور حاويات أخرى محطمة نتيجة الانفجار.
وبينما زعمت بعض التقارير الإعلامية وجود شحنات عسكرية في الميناء، فإن السلطات الإيرانية
نفت وجود أي شحنات سواء كانت واردة أو سيتم تصديرها من البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
وأعلن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، اليوم الاثنين، أن "جهود إخماد حريق ميناء رجائي في مدينة بندر عباس حققت تقدما كبيرا وأنه تم إخماد 90 في المئة من الحريق.
وأمر المرشد الإيراني، علي خامنئي، مساء أمس الأحد، بـ"إجراء تحقيق معمق، لتحديد أسباب الانفجار
الهائل الذي وقع يوم السبت"، في أكبر ميناء تجاري في البلاد.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية
العميد رضا طلائي، في وقت سابق، أنه لم تكن هناك أي شحنة مستوردة أو مصدرة للوقود أو للاستخدام العسكري في منطقة الحادث الذي وقع في ميناء "الشهيد رجائي" بأكمله.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلاً عن بيان صادر عن إدارة الجمارك في الميناء، بأن مصدر الانفجار في بندر عباس قد يكون مستودعاً للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية.