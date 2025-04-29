الحزب الشيوعي في مولدوفا: كيشينيوف أصبحت أرض اختبار للنازية الجديدة

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بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
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بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
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الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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https://sarabic.ae/20250429/الحزب-الشيوعي-في-مولدوفا-كيشينيوف-أصبحت-أرض-اختبار-للنازية-الجديدة-1100007936.html
الحزب الشيوعي في مولدوفا: كيشينيوف أصبحت أرض اختبار للنازية الجديدة
الحزب الشيوعي في مولدوفا: كيشينيوف أصبحت أرض اختبار للنازية الجديدة
سبوتنيك عربي
صرحت النائبة عن الحزب الشيوعي في البرلمان المولدوفي، ديانا كارامان، أن السلطات المولدوفية، بتحريض من الغرب، ترتكب جريمة ضد ذكرى النصر وتحول البلاد إلى أرض... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T13:11+0000
2025-04-29T13:11+0000
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وقالت كارامان خلال منتدى نظمه اتحاد الأحزاب الشيوعية: "في مولدوفا، تحت ستار التكامل الأوروبي والديمقراطية، ترتكب جرائم ضد الذاكرة، وضد الشعب، وضد الإنسانية نفسها".وأوضحت أن الجنود الرومانيين الذين قاتلوا إلى جانب ألمانيا أصبحوا الآن "ضحايا ورهائن لنظام هتلر" في مولدوفا.وتابع: "هذا ليس مجرد خطأ، بل خطة مدروسة بعناية. التاسع من مايو/أيار، اليوم الذي حقق فيه أجدادنا نصرًا عظيمًا على حساب أرواحهم، والذي بكى فيه المولدوفيون فرحًا لرؤية العلم السوفيتي يرفرف فوق كيشينيوف، تعلن السلطات هذا اليوم يوم الحداد، حيث يحظر ارتداء شريط القديس جاورجيوس، وهو الرمز الذي يرتديه جميع قدامى المحاربين لدينا بشكل رمزي في موكب النصر، ويعاقب كبار السن وأي شخص يجرؤ على ارتداء هذا الشريط بغرامة مالية باعتبارهم مجرمين". وفي السنوات الأخيرة، بذلت مولدوفا محاولات متكررة للحد من الاحتفال بيوم النصر وحظر استخدام شريط القديس جاورجيوس، وفي عام 2023، قررت الحكومة المولدوفية الاحتفال بيوم 9 مايو باعتباره يوم أوروبا بدلاً من يوم النصر، ورغم ذلك، يشارك آلاف المواطنين سنويا في الفعاليات الاحتفالية المخصصة لهذا التاريخ، وبحسب الشرطة، تم خلال العامين الماضيين تحرير أكثر من 500 غرامة في الجمهورية بسبب ارتداء شريط القديس جاورجيوس.كاهن لبناني: الكنيسة الأرثوذكسية عصية على محاولات تسييس الدين والهيمنة عليهامحلل سياسي تركي: رئيسة مولدوفا تسير بثقة على خطى زيلينسكي
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مولدوفا, عيد النصر, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
مولدوفا, عيد النصر, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الحزب الشيوعي في مولدوفا: كيشينيوف أصبحت أرض اختبار للنازية الجديدة

13:11 GMT 29.04.2025
© Sputnik . Miroslav Rotar / الانتقال إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Miroslav Rotar
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صرحت النائبة عن الحزب الشيوعي في البرلمان المولدوفي، ديانا كارامان، أن السلطات المولدوفية، بتحريض من الغرب، ترتكب جريمة ضد ذكرى النصر وتحول البلاد إلى أرض اختبار للنازية الجديدة وكراهية روسيا المسعورة.
وقالت كارامان خلال منتدى نظمه اتحاد الأحزاب الشيوعية: "في مولدوفا، تحت ستار التكامل الأوروبي والديمقراطية، ترتكب جرائم ضد الذاكرة، وضد الشعب، وضد الإنسانية نفسها".

وتابعت: "تحت قيادة المتلاعبين الغربيين، تعمل السلطات المحلية على تحويل الجمهورية إلى أرض اختبار للنازية الجديدة وكراهية روسيا المسعورة، وتكرار السيناريو الأوكراني. وإذا بقينا صامتين اليوم، فغداً ستلتهم ألسنة اللهب هذا الطاعون العالم أجمع".

وأوضحت أن الجنود الرومانيين الذين قاتلوا إلى جانب ألمانيا أصبحوا الآن "ضحايا ورهائن لنظام هتلر" في مولدوفا.
تم ترتيب المئات من عبوات العسل المليئة بالشموع المحترقة على شكل صليب، خلال قداس تقديس العسل في كنيسة العذراء المقدّسة في بلدة بلاغويفغراد، جنوب العاصمة البلغارية صوفيا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
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وتابع: "هذا ليس مجرد خطأ، بل خطة مدروسة بعناية. التاسع من مايو/أيار، اليوم الذي حقق فيه أجدادنا نصرًا عظيمًا على حساب أرواحهم، والذي بكى فيه المولدوفيون فرحًا لرؤية العلم السوفيتي يرفرف فوق كيشينيوف، تعلن السلطات هذا اليوم يوم الحداد، حيث يحظر ارتداء شريط القديس جاورجيوس، وهو الرمز الذي يرتديه جميع قدامى المحاربين لدينا بشكل رمزي في موكب النصر، ويعاقب كبار السن وأي شخص يجرؤ على ارتداء هذا الشريط بغرامة مالية باعتبارهم مجرمين".
وفي السنوات الأخيرة، بذلت مولدوفا محاولات متكررة للحد من الاحتفال بيوم النصر وحظر استخدام شريط القديس جاورجيوس، وفي عام 2023، قررت الحكومة المولدوفية الاحتفال بيوم 9 مايو باعتباره يوم أوروبا بدلاً من يوم النصر، ورغم ذلك، يشارك آلاف المواطنين سنويا في الفعاليات الاحتفالية المخصصة لهذا التاريخ، وبحسب الشرطة، تم خلال العامين الماضيين تحرير أكثر من 500 غرامة في الجمهورية بسبب ارتداء شريط القديس جاورجيوس.
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