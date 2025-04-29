https://sarabic.ae/20250429/الحزب-الشيوعي-في-مولدوفا-كيشينيوف-أصبحت-أرض-اختبار-للنازية-الجديدة-1100007936.html

الحزب الشيوعي في مولدوفا: كيشينيوف أصبحت أرض اختبار للنازية الجديدة

الحزب الشيوعي في مولدوفا: كيشينيوف أصبحت أرض اختبار للنازية الجديدة

سبوتنيك عربي

صرحت النائبة عن الحزب الشيوعي في البرلمان المولدوفي، ديانا كارامان، أن السلطات المولدوفية، بتحريض من الغرب، ترتكب جريمة ضد ذكرى النصر وتحول البلاد إلى أرض... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T13:11+0000

2025-04-29T13:11+0000

2025-04-29T13:11+0000

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وقالت كارامان خلال منتدى نظمه اتحاد الأحزاب الشيوعية: "في مولدوفا، تحت ستار التكامل الأوروبي والديمقراطية، ترتكب جرائم ضد الذاكرة، وضد الشعب، وضد الإنسانية نفسها".وأوضحت أن الجنود الرومانيين الذين قاتلوا إلى جانب ألمانيا أصبحوا الآن "ضحايا ورهائن لنظام هتلر" في مولدوفا.وتابع: "هذا ليس مجرد خطأ، بل خطة مدروسة بعناية. التاسع من مايو/أيار، اليوم الذي حقق فيه أجدادنا نصرًا عظيمًا على حساب أرواحهم، والذي بكى فيه المولدوفيون فرحًا لرؤية العلم السوفيتي يرفرف فوق كيشينيوف، تعلن السلطات هذا اليوم يوم الحداد، حيث يحظر ارتداء شريط القديس جاورجيوس، وهو الرمز الذي يرتديه جميع قدامى المحاربين لدينا بشكل رمزي في موكب النصر، ويعاقب كبار السن وأي شخص يجرؤ على ارتداء هذا الشريط بغرامة مالية باعتبارهم مجرمين". وفي السنوات الأخيرة، بذلت مولدوفا محاولات متكررة للحد من الاحتفال بيوم النصر وحظر استخدام شريط القديس جاورجيوس، وفي عام 2023، قررت الحكومة المولدوفية الاحتفال بيوم 9 مايو باعتباره يوم أوروبا بدلاً من يوم النصر، ورغم ذلك، يشارك آلاف المواطنين سنويا في الفعاليات الاحتفالية المخصصة لهذا التاريخ، وبحسب الشرطة، تم خلال العامين الماضيين تحرير أكثر من 500 غرامة في الجمهورية بسبب ارتداء شريط القديس جاورجيوس.كاهن لبناني: الكنيسة الأرثوذكسية عصية على محاولات تسييس الدين والهيمنة عليهامحلل سياسي تركي: رئيسة مولدوفا تسير بثقة على خطى زيلينسكي

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مولدوفا, عيد النصر, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن