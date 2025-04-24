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كاهن لبناني: الكنيسة الأرثوذكسية عصية على محاولات تسييس الدين والهيمنة عليها
كاهن لبناني: الكنيسة الأرثوذكسية عصية على محاولات تسييس الدين والهيمنة عليها
سبوتنيك عربي
علّق الكاهن اللبناني الأب فؤاد حكيم، على قضية "تسييس الدين" من منطلق استهداف الكنيسة الأرثوذكسية وكل ما يتصل بروسيا على مستوى الدين والثقافة، معتبرًا أنّ منع... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار الأب حكيم إلى محاولات الغرب منذ سقوط الاتحاد السوفييتي لإخضاع العالم وفرض نفوذ الدولة العميقة العالمية.وأشار الأب حكيم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تشكل العائق الأكبر في أوروبا أمام دكتاتورية الدولة العميقة إلى جانب الصين وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران"، لافتًا إلى "الضغوط السياسية ذات البعد الديني بالهيمنة على الكنيسة الأرثوذكسية العصية للقضاء على الأديان". وحذّر الأب حكيم من "سعي هذه الدولة العميقة إلى إشعال حرب عالمية ثالثة بهدف الهيمنة على العالم وفرض نظام عالمي جديد"، لافتًا إلى "الضغوطات الغربية التي تروج لأفكارها وسياساتها المنحطة من خلال خداع الجماهير بالحلم الغربي الكاذب والديمقراطية، والسيطرة على الإعلام". وفي وقت سابق، منعت سلطات مولدوفا المطران ماركل، مرتين من السفر إلى القدس لجلب "النار المقدسة"، وأثارت هذه الخطوة انتقادات من جانب مسؤولي الكنيسة الأرثوذكسية، الذين اعتبروها تدخلاً في الحياة الدينية. كما أعربت وزارة الخارجية الروسية وشخصيات عامة حول العالم عن انتقاداتها، وذكرت الأمم المتحدة أنها تجمع معلومات حول إلغاء رحلة المطران ماركل.موسكو تطالب الهيئات الدولية لتقييم الإجراءات المولدوفية الفظيعة المتخذة بحق المطران ماركلصحفي إثيوبي: حملة مولدوفا على المطران ماركل هي جزء من استراتيجية معادية للأرثوذكس
https://sarabic.ae/20250419/خبير-سياسي-حول-حادثة-المطران-ماركل-السياسة-في-مولدوفا-متغيرة-وزائلة-أما-الإيمان-فثابت-1099705814.html
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كاهن لبناني: الكنيسة الأرثوذكسية عصية على محاولات تسييس الدين والهيمنة عليها

19:13 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 19:46 GMT 24.04.2025)
© AP Photo / Valentina Petrovaتم ترتيب المئات من عبوات العسل المليئة بالشموع المحترقة على شكل صليب، خلال قداس "تقديس العسل" في كنيسة العذراء المقدّسة في بلدة بلاغويفغراد، جنوب العاصمة البلغارية صوفيا، 10 فبراير 2022.
تم ترتيب المئات من عبوات العسل المليئة بالشموع المحترقة على شكل صليب، خلال قداس تقديس العسل في كنيسة العذراء المقدّسة في بلدة بلاغويفغراد، جنوب العاصمة البلغارية صوفيا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Valentina Petrova
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علّق الكاهن اللبناني الأب فؤاد حكيم، على قضية "تسييس الدين" من منطلق استهداف الكنيسة الأرثوذكسية وكل ما يتصل بروسيا على مستوى الدين والثقافة، معتبرًا أنّ منع السلطات المولدوفية رئيس الأساقفة المطران ماركل فاليشستي، لمرتين، من السفر إلى القدس لجلب "النار المقدّسة" هو "بسبب عدم انشقاقه عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".
وأشار الأب حكيم إلى محاولات الغرب منذ سقوط الاتحاد السوفييتي لإخضاع العالم وفرض نفوذ الدولة العميقة العالمية.
وأشار الأب حكيم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تشكل العائق الأكبر في أوروبا أمام دكتاتورية الدولة العميقة إلى جانب الصين وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران"، لافتًا إلى "الضغوط السياسية ذات البعد الديني بالهيمنة على الكنيسة الأرثوذكسية العصية للقضاء على الأديان".

وتحدث عن المحاولة الدينية لضم مولدوفا إلى رومانيا وتوسيع حلف الناتو وإدخالها في الاتحاد الأوروبي، وتحقيق الحلم الروماني في السيطرة على الشعب المولدوفي وتحويل مولدوفا إلى أوكرانيا ثانية.

احتفال النار المقدسة في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس في 15 أبريل 2023 عشية عيد الفصح الأحد. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
خبير سياسي حول حادثة المطران ماركل: السياسة في مولدوفا متغيرة وزائلة أما الإيمان فثابت
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وحذّر الأب حكيم من "سعي هذه الدولة العميقة إلى إشعال حرب عالمية ثالثة بهدف الهيمنة على العالم وفرض نظام عالمي جديد"، لافتًا إلى "الضغوطات الغربية التي تروج لأفكارها وسياساتها المنحطة من خلال خداع الجماهير بالحلم الغربي الكاذب والديمقراطية، والسيطرة على الإعلام".

وأكد أن "ضم روسيا لهذه الدول هو الأمل الوحيد لاستعادة التوازن وإنهاء الضغوط على الكنيسة الأرثوذكسية".

وفي وقت سابق، منعت سلطات مولدوفا المطران ماركل، مرتين من السفر إلى القدس لجلب "النار المقدسة"، وأثارت هذه الخطوة انتقادات من جانب مسؤولي الكنيسة الأرثوذكسية، الذين اعتبروها تدخلاً في الحياة الدينية. كما أعربت وزارة الخارجية الروسية وشخصيات عامة حول العالم عن انتقاداتها، وذكرت الأمم المتحدة أنها تجمع معلومات حول إلغاء رحلة المطران ماركل.
موسكو تطالب الهيئات الدولية لتقييم الإجراءات المولدوفية الفظيعة المتخذة بحق المطران ماركل
صحفي إثيوبي: حملة مولدوفا على المطران ماركل هي جزء من استراتيجية معادية للأرثوذكس
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