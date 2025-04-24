https://sarabic.ae/20250424/كاهن-لبناني-الكنيسة-الأرثوذكسية-عصية-على-محاولات-تسييس-الدين-والهيمنة-عليها-1099867521.html
كاهن لبناني: الكنيسة الأرثوذكسية عصية على محاولات تسييس الدين والهيمنة عليها
كاهن لبناني: الكنيسة الأرثوذكسية عصية على محاولات تسييس الدين والهيمنة عليها
سبوتنيك عربي
علّق الكاهن اللبناني الأب فؤاد حكيم، على قضية "تسييس الدين" من منطلق استهداف الكنيسة الأرثوذكسية وكل ما يتصل بروسيا على مستوى الدين والثقافة، معتبرًا أنّ منع... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T19:13+0000
2025-04-24T19:13+0000
2025-04-24T19:46+0000
حصري
لبنان
أخبار لبنان
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/0b/1058345029_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f6a9dacd34f6f1b462d0268110ef24.jpg
وأشار الأب حكيم إلى محاولات الغرب منذ سقوط الاتحاد السوفييتي لإخضاع العالم وفرض نفوذ الدولة العميقة العالمية.وأشار الأب حكيم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تشكل العائق الأكبر في أوروبا أمام دكتاتورية الدولة العميقة إلى جانب الصين وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران"، لافتًا إلى "الضغوط السياسية ذات البعد الديني بالهيمنة على الكنيسة الأرثوذكسية العصية للقضاء على الأديان". وحذّر الأب حكيم من "سعي هذه الدولة العميقة إلى إشعال حرب عالمية ثالثة بهدف الهيمنة على العالم وفرض نظام عالمي جديد"، لافتًا إلى "الضغوطات الغربية التي تروج لأفكارها وسياساتها المنحطة من خلال خداع الجماهير بالحلم الغربي الكاذب والديمقراطية، والسيطرة على الإعلام". وفي وقت سابق، منعت سلطات مولدوفا المطران ماركل، مرتين من السفر إلى القدس لجلب "النار المقدسة"، وأثارت هذه الخطوة انتقادات من جانب مسؤولي الكنيسة الأرثوذكسية، الذين اعتبروها تدخلاً في الحياة الدينية. كما أعربت وزارة الخارجية الروسية وشخصيات عامة حول العالم عن انتقاداتها، وذكرت الأمم المتحدة أنها تجمع معلومات حول إلغاء رحلة المطران ماركل.موسكو تطالب الهيئات الدولية لتقييم الإجراءات المولدوفية الفظيعة المتخذة بحق المطران ماركلصحفي إثيوبي: حملة مولدوفا على المطران ماركل هي جزء من استراتيجية معادية للأرثوذكس
https://sarabic.ae/20250419/خبير-سياسي-حول-حادثة-المطران-ماركل-السياسة-في-مولدوفا-متغيرة-وزائلة-أما-الإيمان-فثابت-1099705814.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/0b/1058345029_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b1a96be334a6bb4670206608811f184.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, لبنان, أخبار لبنان, روسيا
حصري, لبنان, أخبار لبنان, روسيا
كاهن لبناني: الكنيسة الأرثوذكسية عصية على محاولات تسييس الدين والهيمنة عليها
19:13 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 19:46 GMT 24.04.2025)
حصري
علّق الكاهن اللبناني الأب فؤاد حكيم، على قضية "تسييس الدين" من منطلق استهداف الكنيسة الأرثوذكسية وكل ما يتصل بروسيا على مستوى الدين والثقافة، معتبرًا أنّ منع السلطات المولدوفية رئيس الأساقفة المطران ماركل فاليشستي، لمرتين، من السفر إلى القدس لجلب "النار المقدّسة" هو "بسبب عدم انشقاقه عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".
وأشار الأب حكيم إلى محاولات الغرب منذ سقوط الاتحاد السوفييتي لإخضاع العالم وفرض نفوذ الدولة العميقة العالمية.
وأشار الأب حكيم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تشكل العائق الأكبر في أوروبا أمام دكتاتورية الدولة العميقة إلى جانب الصين وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران"، لافتًا إلى "الضغوط السياسية ذات البعد الديني بالهيمنة على الكنيسة الأرثوذكسية العصية للقضاء على الأديان".
وتحدث عن المحاولة الدينية لضم مولدوفا إلى رومانيا وتوسيع حلف الناتو وإدخالها في الاتحاد الأوروبي، وتحقيق الحلم الروماني في السيطرة على الشعب المولدوفي وتحويل مولدوفا إلى أوكرانيا ثانية.
وحذّر الأب حكيم من "سعي هذه الدولة العميقة إلى إشعال حرب عالمية ثالثة بهدف الهيمنة على العالم وفرض نظام عالمي جديد"، لافتًا إلى "الضغوطات الغربية التي تروج لأفكارها وسياساتها المنحطة من خلال خداع الجماهير بالحلم الغربي الكاذب والديمقراطية، والسيطرة على الإعلام".
وأكد أن "ضم روسيا لهذه الدول هو الأمل الوحيد لاستعادة التوازن وإنهاء الضغوط على الكنيسة الأرثوذكسية".
وفي وقت سابق، منعت سلطات مولدوفا المطران ماركل، مرتين من السفر إلى القدس لجلب "النار المقدسة"، وأثارت هذه الخطوة انتقادات من جانب مسؤولي الكنيسة الأرثوذكسية، الذين اعتبروها تدخلاً في الحياة الدينية. كما أعربت وزارة الخارجية الروسية وشخصيات عامة حول العالم عن انتقاداتها، وذكرت الأمم المتحدة أنها تجمع معلومات حول إلغاء رحلة المطران ماركل.