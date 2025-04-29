دبابة روسية تدمر تحصينات القوات الأوكرانية بضربات دقيقة على محور خاركوف
06:55 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 07:09 GMT 29.04.2025)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام أطقم دبابات "تي-72بي 3 إم" باستهداف معاقل ومعدات قتالية أوكرانية في اتجاه خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت أطقم دبابات "تي-72بي 3 إم" التابعة لمجموعة "الشمال" الروسية، معاقل ومعدات قتالية أوكرانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف ليلاً".
وأشارت إلى أنه تم رصد الأهداف بواسطة وحدات الاستطلاع الجوي باستخدام طائرات دون طيار مزودة بأجهزة تصوير حراري.
📹💥القوات الروسية تدك معاقل أوكرانية في اتجاه خاركوف— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 29, 2025
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام أطقم دبابات "تي-72بي 3 إم" التابعة لمجموعة "الشمال" باستهداف معاقل و معدات قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف ليلاً.
تم رصد الأهداف بواسطة وحدات الاستطلاع الجوي… pic.twitter.com/q4zrfzeDMn
ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، يضرب الجيش الروسي بانتظام مواقع أفراد الجيش الأوكراني ومعداته ومرتزقته، وكذلك البنية التحتية العسكرية لنظام كييف، ومرافق صناعة الدفاع والقيادة والاتصالات.
في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مراراً وتكراراً، أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.