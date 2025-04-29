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https://sarabic.ae/20250429/دعوة-قضائية-ضد-الشرع-في-العراق-برلماني-يكشف-التفاصيل-1100013976.html
دعوة قضائية ضد الشرع في العراق... برلماني يكشف التفاصيل
دعوة قضائية ضد الشرع في العراق... برلماني يكشف التفاصيل
سبوتنيك عربي
أعلن النائب العراقي علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، أنه "قدم دعوى قضائية لدى الإدعاء العام العراقي ضد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع"، اتهمه "بالمشاركة في... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T15:23+0000
2025-04-29T15:23+0000
العراق
أحمد الشرع
دعوى قضائية
العالم العربي
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وبحسب وسائل إعلام عراقية، وصف الحيدري في فيديو من مبنى مجلس القضاء الأعلى، الشرع بأنه "إرهابي"، وقال: إنه "قدم الشكوى بحق الجولاني المدعو أحمد الشرع"، وأضاف: "نحن مدعون بالحق الشخصي لشقيقي الشهيد عماد الحيدري وكذلك نجل الشهيد أبوتحسين الصالحي لمشاركتهما بمعارك التحرير والدفاع عن الوطن والمقدمات".وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق أن الشرع الذي كان يقود هيئة "تحرير الشام" يواجه أمر اعتقال من القضاء العراقي.ووفق تقارير دولية، انتقل الشرع إلى العراق عام 2003 للقتال ضد الغزو الأميركي وقاتل في صفوف "داعش" وأصبح رئيساً لعمليات التنظيم المتطرف في محافظة الموصل وعرف آنذاك باسم أبومحمد الجولاني. وأكد خبراء قانونيون أن الشرع يتمتع اليوم بحصانة بصفته رئيسا لدولة، ولا يمكن محاكمته أو توقيفه، ما يضفي طابعا رسميا وملزما على أي تعامل دبلوماسي معه.وتأتي الدعوة القضائية ضد الشرع، في وقت تسلم فيه الأخير، 27 نيسان/أبريل الجاري، دعوة رسمية من العراق لحضور فعاليات القمة العربية المقرر انعقادها الشهر المقبل في العاصمة بغداد.
https://sarabic.ae/20250424/بعد-الجدل-حول-دعوة-الشرع-لحضور-القمة-العربية-في-بغدادما-مستقبل-العلاقة-بين-سوريا-والعراق-1099867637.html
https://sarabic.ae/20250226/العراق-ينفي-إصدار-مذكرة-اعتقال-بحق-الرئيس-السوري-أحمد-الشرع-1098186972.html
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العراق, أحمد الشرع, دعوى قضائية, العالم العربي
العراق, أحمد الشرع, دعوى قضائية, العالم العربي

دعوة قضائية ضد الشرع في العراق... برلماني يكشف التفاصيل

15:23 GMT 29.04.2025
© Getty Images / Ali Haj Suleiman/ Stringerقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Getty Images / Ali Haj Suleiman/ Stringer
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أعلن النائب العراقي علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، أنه "قدم دعوى قضائية لدى الإدعاء العام العراقي ضد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع"، اتهمه "بالمشاركة في هجمات تنظيم ''داعش'' في العراق".
وبحسب وسائل إعلام عراقية، وصف الحيدري في فيديو من مبنى مجلس القضاء الأعلى، الشرع بأنه "إرهابي"، وقال: إنه "قدم الشكوى بحق الجولاني المدعو أحمد الشرع"، وأضاف: "نحن مدعون بالحق الشخصي لشقيقي الشهيد عماد الحيدري وكذلك نجل الشهيد أبوتحسين الصالحي لمشاركتهما بمعارك التحرير والدفاع عن الوطن والمقدمات".

وأشار النائب العراقي الحيدري إلى أن "الجولاني كان ضمن تنظيمات داعش في الأراضي العراقية".

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
بعد الجدل حول دعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد.. ما مستقبل العلاقة بين سوريا والعراق؟
24 أبريل, 19:06 GMT
وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق أن الشرع الذي كان يقود هيئة "تحرير الشام" يواجه أمر اعتقال من القضاء العراقي.
ووفق تقارير دولية، انتقل الشرع إلى العراق عام 2003 للقتال ضد الغزو الأميركي وقاتل في صفوف "داعش" وأصبح رئيساً لعمليات التنظيم المتطرف في محافظة الموصل وعرف آنذاك باسم أبومحمد الجولاني.
ونفى الرئيس السوري في تصريحات سابقة مشاركته في المعارك بالعراق، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها آنذاك قطعت علاقتها بتنظيم "القاعدة".‎
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
العراق ينفي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع
26 فبراير, 09:23 GMT
وأكد خبراء قانونيون أن الشرع يتمتع اليوم بحصانة بصفته رئيسا لدولة، ولا يمكن محاكمته أو توقيفه، ما يضفي طابعا رسميا وملزما على أي تعامل دبلوماسي معه.
وتأتي الدعوة القضائية ضد الشرع، في وقت تسلم فيه الأخير، 27 نيسان/أبريل الجاري، دعوة رسمية من العراق لحضور فعاليات القمة العربية المقرر انعقادها الشهر المقبل في العاصمة بغداد.
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