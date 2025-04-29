https://sarabic.ae/20250429/دعوة-قضائية-ضد-الشرع-في-العراق-برلماني-يكشف-التفاصيل-1100013976.html

دعوة قضائية ضد الشرع في العراق... برلماني يكشف التفاصيل

دعوة قضائية ضد الشرع في العراق... برلماني يكشف التفاصيل

سبوتنيك عربي

أعلن النائب العراقي علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، أنه "قدم دعوى قضائية لدى الإدعاء العام العراقي ضد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع"، اتهمه "بالمشاركة في... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T15:23+0000

2025-04-29T15:23+0000

2025-04-29T15:23+0000

العراق

أحمد الشرع

دعوى قضائية

العالم العربي

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وبحسب وسائل إعلام عراقية، وصف الحيدري في فيديو من مبنى مجلس القضاء الأعلى، الشرع بأنه "إرهابي"، وقال: إنه "قدم الشكوى بحق الجولاني المدعو أحمد الشرع"، وأضاف: "نحن مدعون بالحق الشخصي لشقيقي الشهيد عماد الحيدري وكذلك نجل الشهيد أبوتحسين الصالحي لمشاركتهما بمعارك التحرير والدفاع عن الوطن والمقدمات".وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق أن الشرع الذي كان يقود هيئة "تحرير الشام" يواجه أمر اعتقال من القضاء العراقي.ووفق تقارير دولية، انتقل الشرع إلى العراق عام 2003 للقتال ضد الغزو الأميركي وقاتل في صفوف "داعش" وأصبح رئيساً لعمليات التنظيم المتطرف في محافظة الموصل وعرف آنذاك باسم أبومحمد الجولاني. وأكد خبراء قانونيون أن الشرع يتمتع اليوم بحصانة بصفته رئيسا لدولة، ولا يمكن محاكمته أو توقيفه، ما يضفي طابعا رسميا وملزما على أي تعامل دبلوماسي معه.وتأتي الدعوة القضائية ضد الشرع، في وقت تسلم فيه الأخير، 27 نيسان/أبريل الجاري، دعوة رسمية من العراق لحضور فعاليات القمة العربية المقرر انعقادها الشهر المقبل في العاصمة بغداد.

https://sarabic.ae/20250424/بعد-الجدل-حول-دعوة-الشرع-لحضور-القمة-العربية-في-بغدادما-مستقبل-العلاقة-بين-سوريا-والعراق-1099867637.html

https://sarabic.ae/20250226/العراق-ينفي-إصدار-مذكرة-اعتقال-بحق-الرئيس-السوري-أحمد-الشرع-1098186972.html

العراق

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العراق, أحمد الشرع, دعوى قضائية, العالم العربي