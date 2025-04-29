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روسيا رابع أكبر اقتصاد في العالم خلال العام 2024

روسيا رابع أكبر اقتصاد في العالم خلال العام 2024

سبوتنيك عربي

ظلت روسيا في عام 2024، ضمن الدول الخمس الأولى من حيث الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند تعادل القوة الشرائية، ما سمح لها بتعزيز مكانتها كرابع... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T09:23+0000

2025-04-29T09:23+0000

2025-04-29T09:23+0000

روسيا

اقتصاد

العالم

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قد استخدم صندوق النقد الدولي في تحليله التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2024، بينما التقدير الثاني متاح حاليًا. ووفقًا لذلك، بلغ حجم الاقتصاد الروسي، محسوبًا بالقوة الشرائية، في العام الماضي ما يعادل 6.94 تريليون دولار مقابل 6.48 تريليون دولار في العام الذي سبقه. وقد سمح ذلك للبلاد بالاحتفاظ بالمركز الرابع بين أكبر الاقتصادات في العالم.كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأقرب المنافسين - اليابان وألمانيا - في العام الماضي، ولكن ليس بشكل كبير. وهكذا، نما الاقتصاد الياباني من 6.37 تريليون دولار إلى 6.53 تريليون دولار، والاقتصاد الألماني من 5.87 تريليون دولار إلى 6 تريليونات دولار.ظل أكبر اقتصاد في العالم، في العام الماضي، هو الصين، التي ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي من حيث تعادل القوة الشرائية إلى 38.15 تريليون دولار من 35.5 تريليون دولار في العام السابق.وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ 29.2 تريليون دولار مقابل 27.7 تريليون دولار في عام 2023، واحتلت الهند المركز االثالث التي ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 16.2 تريليون دولار من 14.85 تريليون دولار في العام السابق.وشملت العشرة الأوائل أيضًا البرازيل (4.73 تريليون دولار)، وإندونيسيا (4.66 تريليون دولار)، وفرنسا (4.36 تريليون دولار)، وبريطانيا (4.29 تريليون دولار).وكانت المساهمة الأكبر في النمو الاقتصادي العالمي، العام الماضي، بالإضافة إلى الصين (25%) والولايات المتحدة (14%) والهند (13%) وروسيا (4.4%)، وإندونيسيا (3.1%) والبرازيل (2.5%).وأسهمت بقية اقتصادات العالم بأقل من 2% في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث أفادت معظم الاقتصادات الغربية بأرقام أقرب إلى 1% أو أقل.مشاريع جديدة لتطوير الممر الدولي للنقل "شمال – جنوب" في منتدى قازان 2025أكبر احتياطيات المعادن الأرضية النادرة في العالم.. دولتان أفريقيتان في القائمة

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روسيا, اقتصاد, العالم