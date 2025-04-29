طائرة "إم إس-21" الروسية المزودة بأنظمة ووحدات محلية الصنع تجري رحلتها الأولى... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:38 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250429/طائرة-إم-إس-21-الروسية-المزودة-بأنظمة-ووحدات-محلية-الصنع-تجري-رحلتها-الأولى-فيديو-1099989816.html
طائرة "إم إس-21" الروسية المزودة بأنظمة ووحدات محلية الصنع تجري رحلتها الأولى... فيديو
طائرة "إم إس-21" الروسية المزودة بأنظمة ووحدات محلية الصنع تجري رحلتها الأولى... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أن النموذج الأولي لطائرة "إم إس-21" متوسطة المدى المزودة بأنظمة ووحدات روسية جديدة محلية الصنع بالكامل، حلقت في السماء للمرة الأولى... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T07:33+0000
2025-04-29T07:33+0000
مجتمع
روسيا
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1d/1099989660_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_ed1acf75f5db13d7d0a0159b152b5bc7.jpg
وقالت الشركة في بيان: "حلّق النموذج الأولي لطائرة "إم إس-21" متوسطة المدى المزودة بأنظمة ووحدات روسية جديدة في السماء لأول مرة من مطار مصنع إيركوتسك للطيران التابع لشركة ياكوفليف (جزء من شركة روستيخ الحكومية UAC)".وفي المجمل، قامت الشركة بتصنيع الطائرات باستبدال نحو 80 نظامًا ووحدة أجنبية من أجل عدم الاعتماد على الموردين من دول أخرى. وظلت الطائرة في الجو لمدة ساعة و15 دقيقة، ووصلت إلى سرعة 580 كم/ساعة وارتفاع 3000 متر.وأشار المدير التنفيذي للشركة، أوليغ يفتوشينكو، إلى أن طائرة "إم إس-21" ستحل محل طائرات "بوينغ" و"إيرباص" في سماء روسيا.وأفاد الطيارون بأن مهمة الرحلة انتهت بشكل كامل وأن كافة أنظمة الطائرة، بما في ذلك الأنظمة المحلية الجديدة، عملت دون أي مشاكل.وقال المدير العام لشركة الطائرات المتحدة (UAC)، فاديم باديخا: "تفتتح هذه الرحلة اختبارات وضع اللمسات الأخيرة في المصنع لطائرة "إم إس-21" في هيئتها الروسية الجديدة. وخططنا هي الطيران إلى جوكوفسكي للقيام برحلات جوية في إطار برنامج اختبار الاعتماد. وفي موازاة ذلك، نواصل العمل على الطائرة الروسية بالكامل من طراز "إم إس-21"، والتي هي الآن في ورشة التجميع النهائي وستنضم إلى الرحلات الجوية في وقت لاحق".وكان وزير النقل الروسي، رومان ستاروفويت، قد أعلن أول أمس في كلمة ألقاها في الماراثون التعليمي الفيدرالي لجمعية "زناني" الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، عن تحليق طائرة أخرى ذات درجة عالية من التوطين.روسيا تكشف عن محرك جديد يغير معادلة صناعة الطائرات المدنيةمراوغة عسكرية بطائرة مدنية... طيار روسي ينفذ بهلوانيات فريدة من نوعها ... فيديو
https://sarabic.ae/20250423/طائرة-إس-جي-100-الروسية-تنفذ-رحلتها-الجوية-الأولى-1099814288.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1d/1099989660_20:0:1261:931_1920x0_80_0_0_0e6f14be5d0e4461dc619ffccaafff14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

طائرة "إم إس-21" الروسية المزودة بأنظمة ووحدات محلية الصنع تجري رحلتها الأولى... فيديو

07:33 GMT 29.04.2025
© Sputnik . Rostec reportedطائرة "إم إس-21" الروسية المزودة بأنظمة ووحدات روسية بديلة
طائرة إم إس-21 الروسية المزودة بأنظمة ووحدات روسية بديلة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Rostec reported
تابعنا عبر
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أن النموذج الأولي لطائرة "إم إس-21" متوسطة المدى المزودة بأنظمة ووحدات روسية جديدة محلية الصنع بالكامل، حلقت في السماء للمرة الأولى من مطار مصنع إيركوتسك للطيران التابع لشركة "ياكوفليف" (جزء من شركة روستيخ).
وقالت الشركة في بيان: "حلّق النموذج الأولي لطائرة "إم إس-21" متوسطة المدى المزودة بأنظمة ووحدات روسية جديدة في السماء لأول مرة من مطار مصنع إيركوتسك للطيران التابع لشركة ياكوفليف (جزء من شركة روستيخ الحكومية UAC)".

وأضاف: "تم اختبار إلكترونيات الطيران المحلية وإمدادات الطاقة وتكييف الهواء وأنظمة أخرى على متن الطائرة. وكانت هذه الرحلة بمثابة بداية الاختبارات النهائية للمصنع".

وفي المجمل، قامت الشركة بتصنيع الطائرات باستبدال نحو 80 نظامًا ووحدة أجنبية من أجل عدم الاعتماد على الموردين من دول أخرى. وظلت الطائرة في الجو لمدة ساعة و15 دقيقة، ووصلت إلى سرعة 580 كم/ساعة وارتفاع 3000 متر.
وأشار المدير التنفيذي للشركة، أوليغ يفتوشينكو، إلى أن طائرة "إم إس-21" ستحل محل طائرات "بوينغ" و"إيرباص" في سماء روسيا.

وبقيت الطائرة في الجو لمدة ساعة و15 دقيقة، حيث وصلت سرعتها إلى 580 كيلومترًا في الساعة، وعلى ارتفاع 3000 متر.

وأفاد الطيارون بأن مهمة الرحلة انتهت بشكل كامل وأن كافة أنظمة الطائرة، بما في ذلك الأنظمة المحلية الجديدة، عملت دون أي مشاكل.
طائرة إس-جي 100 (سوبر جت) المستوردة بالكامل والمزودة بمحركات PD-8 الروسية تقوم برحلتها الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
مجتمع
طائرة "إس جي-100" الروسية تنفذ رحلتها الجوية الأولى
23 أبريل, 08:28 GMT
وقال المدير العام لشركة الطائرات المتحدة (UAC)، فاديم باديخا: "تفتتح هذه الرحلة اختبارات وضع اللمسات الأخيرة في المصنع لطائرة "إم إس-21" في هيئتها الروسية الجديدة. وخططنا هي الطيران إلى جوكوفسكي للقيام برحلات جوية في إطار برنامج اختبار الاعتماد. وفي موازاة ذلك، نواصل العمل على الطائرة الروسية بالكامل من طراز "إم إس-21"، والتي هي الآن في ورشة التجميع النهائي وستنضم إلى الرحلات الجوية في وقت لاحق".
وكان وزير النقل الروسي، رومان ستاروفويت، قد أعلن أول أمس في كلمة ألقاها في الماراثون التعليمي الفيدرالي لجمعية "زناني" الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، عن تحليق طائرة أخرى ذات درجة عالية من التوطين.
روسيا تكشف عن محرك جديد يغير معادلة صناعة الطائرات المدنية
مراوغة عسكرية بطائرة مدنية... طيار روسي ينفذ بهلوانيات فريدة من نوعها ... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала