https://sarabic.ae/20250429/طائرة-إم-إس-21-الروسية-المزودة-بأنظمة-ووحدات-محلية-الصنع-تجري-رحلتها-الأولى-فيديو-1099989816.html

طائرة "إم إس-21" الروسية المزودة بأنظمة ووحدات محلية الصنع تجري رحلتها الأولى... فيديو

طائرة "إم إس-21" الروسية المزودة بأنظمة ووحدات محلية الصنع تجري رحلتها الأولى... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أن النموذج الأولي لطائرة "إم إس-21" متوسطة المدى المزودة بأنظمة ووحدات روسية جديدة محلية الصنع بالكامل، حلقت في السماء للمرة الأولى... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T07:33+0000

2025-04-29T07:33+0000

2025-04-29T07:33+0000

مجتمع

روسيا

نادي الفيديو

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وقالت الشركة في بيان: "حلّق النموذج الأولي لطائرة "إم إس-21" متوسطة المدى المزودة بأنظمة ووحدات روسية جديدة في السماء لأول مرة من مطار مصنع إيركوتسك للطيران التابع لشركة ياكوفليف (جزء من شركة روستيخ الحكومية UAC)".وفي المجمل، قامت الشركة بتصنيع الطائرات باستبدال نحو 80 نظامًا ووحدة أجنبية من أجل عدم الاعتماد على الموردين من دول أخرى. وظلت الطائرة في الجو لمدة ساعة و15 دقيقة، ووصلت إلى سرعة 580 كم/ساعة وارتفاع 3000 متر.وأشار المدير التنفيذي للشركة، أوليغ يفتوشينكو، إلى أن طائرة "إم إس-21" ستحل محل طائرات "بوينغ" و"إيرباص" في سماء روسيا.وأفاد الطيارون بأن مهمة الرحلة انتهت بشكل كامل وأن كافة أنظمة الطائرة، بما في ذلك الأنظمة المحلية الجديدة، عملت دون أي مشاكل.وقال المدير العام لشركة الطائرات المتحدة (UAC)، فاديم باديخا: "تفتتح هذه الرحلة اختبارات وضع اللمسات الأخيرة في المصنع لطائرة "إم إس-21" في هيئتها الروسية الجديدة. وخططنا هي الطيران إلى جوكوفسكي للقيام برحلات جوية في إطار برنامج اختبار الاعتماد. وفي موازاة ذلك، نواصل العمل على الطائرة الروسية بالكامل من طراز "إم إس-21"، والتي هي الآن في ورشة التجميع النهائي وستنضم إلى الرحلات الجوية في وقت لاحق".وكان وزير النقل الروسي، رومان ستاروفويت، قد أعلن أول أمس في كلمة ألقاها في الماراثون التعليمي الفيدرالي لجمعية "زناني" الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، عن تحليق طائرة أخرى ذات درجة عالية من التوطين.روسيا تكشف عن محرك جديد يغير معادلة صناعة الطائرات المدنيةمراوغة عسكرية بطائرة مدنية... طيار روسي ينفذ بهلوانيات فريدة من نوعها ... فيديو

https://sarabic.ae/20250423/طائرة-إس-جي-100-الروسية-تنفذ-رحلتها-الجوية-الأولى-1099814288.html

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روسيا, نادي الفيديو