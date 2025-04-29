https://sarabic.ae/20250429/مصرع-شخص-وإصابة-2-آخرين-جراء-انفجار-بمستودع-شركة-في-إيران-1100001368.html
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جراء انفجار بمستودع شركة في إيران
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جراء انفجار بمستودع شركة في إيران
سبوتنيك عربي
وقع انفجار في إحدى المدن الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، وقالت السلطات المحلية إنه تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T11:45+0000
2025-04-29T11:45+0000
2025-04-29T11:45+0000
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ذكرت ذلك وكالة "مهر" الإيرانية، وقالت إن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أصفهان، أعلن وقوع الانفجار في مبنى صناعي بمدينة شاهين شهر وسط البلاد.وأفادت الوكالة أن فرق الإسعاف والهلال الأحمر توافدت إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة عليه بشكل سريع.يأتي الانفجار بعد أيام من انفجار ضخم هز ميناء "رجائي" في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، يوم السبت الماضي، وخلف انفجارات وحرائق واسعة أسفرت عن مقتل 70 شخصا، حسب الإحصائيات الرسمية.
https://sarabic.ae/20250428/صور-فضائية-ترصد-حجم-الدمار-الهائل-في-ميناء-بندر-عباس-الإيراني-1099985064.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جراء انفجار بمستودع شركة في إيران
وقع انفجار في إحدى المدن الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، وقالت السلطات المحلية إنه تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
ذكرت ذلك وكالة "مهر" الإيرانية، وقالت إن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أصفهان، أعلن وقوع الانفجار
في مبنى صناعي بمدينة شاهين شهر وسط البلاد.
وأفادت الوكالة أن فرق الإسعاف والهلال الأحمر توافدت إلى موقع الحادث
، وتمت السيطرة عليه بشكل سريع.
يأتي الانفجار بعد أيام من انفجار ضخم هز ميناء "رجائي" في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، يوم السبت الماضي، وخلف انفجارات وحرائق واسعة أسفرت عن مقتل 70 شخصا، حسب الإحصائيات الرسمية.