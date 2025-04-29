مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جراء انفجار بمستودع شركة في إيران

عربي
بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
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11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250429/مصرع-شخص-وإصابة-2-آخرين-جراء-انفجار-بمستودع-شركة-في-إيران-1100001368.html
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جراء انفجار بمستودع شركة في إيران
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جراء انفجار بمستودع شركة في إيران
سبوتنيك عربي
وقع انفجار في إحدى المدن الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، وقالت السلطات المحلية إنه تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T11:45+0000
2025-04-29T11:45+0000
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ذكرت ذلك وكالة "مهر" الإيرانية، وقالت إن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أصفهان، أعلن وقوع الانفجار في مبنى صناعي بمدينة شاهين شهر وسط البلاد.وأفادت الوكالة أن فرق الإسعاف والهلال الأحمر توافدت إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة عليه بشكل سريع.يأتي الانفجار بعد أيام من انفجار ضخم هز ميناء "رجائي" في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، يوم السبت الماضي، وخلف انفجارات وحرائق واسعة أسفرت عن مقتل 70 شخصا، حسب الإحصائيات الرسمية.
https://sarabic.ae/20250428/صور-فضائية-ترصد-حجم-الدمار-الهائل-في-ميناء-بندر-عباس-الإيراني-1099985064.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جراء انفجار بمستودع شركة في إيران

11:45 GMT 29.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorانفجار في إيران
انفجار في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
وقع انفجار في إحدى المدن الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، وقالت السلطات المحلية إنه تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
ذكرت ذلك وكالة "مهر" الإيرانية، وقالت إن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أصفهان، أعلن وقوع الانفجار في مبنى صناعي بمدينة شاهين شهر وسط البلاد.
ميناء بندر عباس الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
صور فضائية ترصد حجم الدمار الهائل في ميناء بندر عباس الإيراني
أمس, 19:32 GMT
وأفادت الوكالة أن فرق الإسعاف والهلال الأحمر توافدت إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة عليه بشكل سريع.
يأتي الانفجار بعد أيام من انفجار ضخم هز ميناء "رجائي" في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، يوم السبت الماضي، وخلف انفجارات وحرائق واسعة أسفرت عن مقتل 70 شخصا، حسب الإحصائيات الرسمية.
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