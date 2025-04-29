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نائب رئیس البرلمان الإيراني: العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتصب في مصلحة دول المنطقة
نائب رئیس البرلمان الإيراني: العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتصب في مصلحة دول المنطقة
سبوتنيك عربي
أکد نائب رئیس مجلس الشورى الإيراني، حمید رضا حاجي بابائي، اليوم الثلاثاء، أن زيادة التعاون بين طهران والرياض يصب في مصلحة دول المنطقة. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T15:28+0000
2025-04-29T15:28+0000
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات حاجي بابائي جاءت خلال استقباله السفیر السعودي لدی إيران، عبد الله بن سعود العنزي.وأوضح رضا حاجي بابائي، أن "العلاقات بين طهران والریاض تسير في الاتجاه الصحيح بعد اتفاق بكين، والزيارة الأخيرة لوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى طهران ولقائه مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكل نقطة تحول على صعيد العلاقات بين البلدين".وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية يصب في مصلحة شعبي البلدين ودول المنطقة، والدبلوماسية البرلمانية تدعم الدبلوماسية بين الحكومات وتسهلها".فيما طالب حاجي بابائي بإزالة العوائق من أمام التعاون الاقتصادي بين إيران والسعودية حتى يتسنى رؤية التعاون الاقتصادي بين الدولتين على أرض الواقع.ومن جانبه، أعرب السفير السعودي لدى طهران، عن تعازيه في ضحايا الانفجار الذي وقع بميناء الشهيد رجائي جنوب إيران، موضحا أن ما حدث في بندر عباس ترك الحزن في قلوب الشعب والحكومة السعودية.وذكر العنزي أن المملكة وإيران دولتان جارتان وشقيقتان وصديقتان، وزيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران ستضع العلاقات بين البلدين في آفاق أوسع.وأكد العنزي أن العلاقات بين الرياض وطهران، عادت إلى مسارها الطبيعي وستواصل السير في هذا الاتجاه المميز، مؤكدا ضرورة تفويت الفرص على الأعداء في المساس بروابط البلدين.
https://sarabic.ae/20250417/تصويت-هل-يعزز-التعاون-الدفاعي-بين-إيران-والسعودية-التوازن-الإقليمي-أم-يثير-مخاوف-دول-أخرى-1099649844.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار

نائب رئیس البرلمان الإيراني: العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتصب في مصلحة دول المنطقة

15:28 GMT 29.04.2025
© Twitter/alsouriaالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Twitter/alsouria
تابعنا عبر
أکد نائب رئیس مجلس الشورى الإيراني، حمید رضا حاجي بابائي، اليوم الثلاثاء، أن زيادة التعاون بين طهران والرياض يصب في مصلحة دول المنطقة.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات حاجي بابائي جاءت خلال استقباله السفیر السعودي لدی إيران، عبد الله بن سعود العنزي.
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17 أبريل, 16:37 GMT
وأوضح رضا حاجي بابائي، أن "العلاقات بين طهران والریاض تسير في الاتجاه الصحيح بعد اتفاق بكين، والزيارة الأخيرة لوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى طهران ولقائه مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكل نقطة تحول على صعيد العلاقات بين البلدين".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية يصب في مصلحة شعبي البلدين ودول المنطقة، والدبلوماسية البرلمانية تدعم الدبلوماسية بين الحكومات وتسهلها".
فيما طالب حاجي بابائي بإزالة العوائق من أمام التعاون الاقتصادي بين إيران والسعودية حتى يتسنى رؤية التعاون الاقتصادي بين الدولتين على أرض الواقع.
ومن جانبه، أعرب السفير السعودي لدى طهران، عن تعازيه في ضحايا الانفجار الذي وقع بميناء الشهيد رجائي جنوب إيران، موضحا أن ما حدث في بندر عباس ترك الحزن في قلوب الشعب والحكومة السعودية.
وذكر العنزي أن المملكة وإيران دولتان جارتان وشقيقتان وصديقتان، وزيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران ستضع العلاقات بين البلدين في آفاق أوسع.
وأكد العنزي أن العلاقات بين الرياض وطهران، عادت إلى مسارها الطبيعي وستواصل السير في هذا الاتجاه المميز، مؤكدا ضرورة تفويت الفرص على الأعداء في المساس بروابط البلدين.
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