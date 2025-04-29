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هل وقع حادث "میناء الشهید رجائی" بفعل "مصدر أجنبي"؟
هل وقع حادث "میناء الشهید رجائی" بفعل "مصدر أجنبي"؟
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الثلاثاء، حقيقة وقوع حادث "میناء الشهید رجائی" بفعل "مصدر أجنبي". 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T18:12+0000
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وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات رضائي جاءت خلال شرحه لاجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني.وقال رضائي: "بناء على تقرير الزملاء الموفدين إلى ميناء الشهيد رجائي، وتقارير أخرى، فإن الحادث الذي وقع لم يكن بفعل مصدر أجنبي".وتابع: "في اجتماع اليوم، قدم أحمد عجم، رئيس لجنة الأمن الفرعية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، والسيدة سارا فلاحي، ممثلة أهالي إيلام، تقريرا إلى أعضاء اللجنة حول رحلتهم إلى ميناء الشهيد رجائي للتحقيق في الحادث الأخير".وشدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، على أن "الاستنتاج من تقرير هؤلاء الزملاء والتقارير الأخرى هو أن حادث ميناء الشهيد رجائي، لم يكن بفعل مصدر أجنبي حتى هذه اللحظة".واستطرد: "بطبيعة الحال كانت هناك أخطاء وإهمال وعدم مراعاة إجراءات الأمان والسلامة في هذا الحادث، وهو ما يتطلب تحقيقا أكثر تفصيلا وخبرائية".وبينما تقدر حصيلة الضحايا بـ 65 قتيلا ونحو ألف مصاب، فإن مشاهد الأضرار المادية وحجمها، رصدتها الصور الفضائية التي تم التقاطها ونشرتها وسائل إعلام غربية.ورصدت الصور، أمس الاثنين، حجم الانفجار الذي تسبب في حدوث حفرتين عرضهما نحو 50 مترا، بينما تظهر صور حاويات أخرى محطمة نتيجة الانفجار.وبينما زعمت بعض التقارير الإعلامية وجود شحنات عسكرية في الميناء، فإن السلطات الإيرانية نفت وجود أي شحنات سواء كانت واردة أو سيتم تصديرها من البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، حيث أعلن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، أمس الاثنين، أن "جهود إخماد حريق ميناء رجائي في مدينة بندر عباس حققت تقدما كبيرا وأنه تم إخماد 90 في المئة من الحريق.وأمر المرشد الإيراني، علي خامنئي، مساء أمس الأحد، بـ"إجراء تحقيق معمق، لتحديد أسباب الانفجار الهائل الذي وقع يوم السبت"، في أكبر ميناء تجاري في البلاد.وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلاً عن بيان صادر عن إدارة الجمارك في الميناء، بأن مصدر الانفجار في بندر عباس قد يكون مستودعاً للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية.
https://sarabic.ae/20250427/صور-تحبس-الأنفاس-من-داخل-ميناء-مدينة-بندر-عباس-الإيرانية--1099927355.html
https://sarabic.ae/20250427/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-ميناء-شهيد-رجائي-جنوبي-إيران-إلى-40-قتيلًا-1099948217.html
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هل وقع حادث "میناء الشهید رجائی" بفعل "مصدر أجنبي"؟

18:12 GMT 29.04.2025
© AP Photo / Mahdi Nori انفجار‌ ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران
 انفجار‌ ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Mahdi Nori
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كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الثلاثاء، حقيقة وقوع حادث "میناء الشهید رجائی" بفعل "مصدر أجنبي".
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات رضائي جاءت خلال شرحه لاجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني.
Дым поднимается после взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
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صور تحبس الأنفاس من داخل ميناء مدينة بندر عباس الإيرانية
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وقال رضائي: "بناء على تقرير الزملاء الموفدين إلى ميناء الشهيد رجائي، وتقارير أخرى، فإن الحادث الذي وقع لم يكن بفعل مصدر أجنبي".
وتابع: "في اجتماع اليوم، قدم أحمد عجم، رئيس لجنة الأمن الفرعية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، والسيدة سارا فلاحي، ممثلة أهالي إيلام، تقريرا إلى أعضاء اللجنة حول رحلتهم إلى ميناء الشهيد رجائي للتحقيق في الحادث الأخير".
وشدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، على أن "الاستنتاج من تقرير هؤلاء الزملاء والتقارير الأخرى هو أن حادث ميناء الشهيد رجائي، لم يكن بفعل مصدر أجنبي حتى هذه اللحظة".
واستطرد: "بطبيعة الحال كانت هناك أخطاء وإهمال وعدم مراعاة إجراءات الأمان والسلامة في هذا الحادث، وهو ما يتطلب تحقيقا أكثر تفصيلا وخبرائية".
وبينما تقدر حصيلة الضحايا بـ 65 قتيلا ونحو ألف مصاب، فإن مشاهد الأضرار المادية وحجمها، رصدتها الصور الفضائية التي تم التقاطها ونشرتها وسائل إعلام غربية.
ورصدت الصور، أمس الاثنين، حجم الانفجار الذي تسبب في حدوث حفرتين عرضهما نحو 50 مترا، بينما تظهر صور حاويات أخرى محطمة نتيجة الانفجار.
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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ميناء "شهيد رجائي" جنوبي إيران إلى 40 قتيلًا
27 أبريل, 20:21 GMT
وبينما زعمت بعض التقارير الإعلامية وجود شحنات عسكرية في الميناء، فإن السلطات الإيرانية نفت وجود أي شحنات سواء كانت واردة أو سيتم تصديرها من البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، حيث أعلن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، أمس الاثنين، أن "جهود إخماد حريق ميناء رجائي في مدينة بندر عباس حققت تقدما كبيرا وأنه تم إخماد 90 في المئة من الحريق.
وأمر المرشد الإيراني، علي خامنئي، مساء أمس الأحد، بـ"إجراء تحقيق معمق، لتحديد أسباب الانفجار الهائل الذي وقع يوم السبت"، في أكبر ميناء تجاري في البلاد.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلاً عن بيان صادر عن إدارة الجمارك في الميناء، بأن مصدر الانفجار في بندر عباس قد يكون مستودعاً للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية.
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