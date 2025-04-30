https://sarabic.ae/20250430/العراق-السوداني-يوجه-بإجلاء-حاويات-تحتوي-مواد-خطرة-من-مواني-البلاد-1100056513.html
العراق… السوداني يوجه بإجلاء حاويات تحتوي مواد خطرة من مواني البلاد
العراق… السوداني يوجه بإجلاء حاويات تحتوي مواد خطرة من مواني البلاد
سبوتنيك عربي
وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإجلاء الحاويات التي تحتوي على مواد خطرة من مواني البلاد. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T19:33+0000
2025-04-30T19:33+0000
2025-04-30T19:33+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار إيران
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104277/84/1042778426_64:0:1134:602_1920x0_80_0_0_0cbec0a5dda064291c36de684fe702e3.jpg
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن "هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد أعلنت عن تنفيذ إجراءات احترازية عاجلة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء شياع السوداني".وأوضحت أن "هيئة المنافذ الحدودية باشرت بمتابعة من قبل اللواء عمر الوائلي، بتشكيل لجنة فنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية العملية بإبعاد الحاويات التي تحتوي مواد كيميائية وذات الاستخدام المزدوج حسب التصنيف البحري للمواد الخطرة، وإخراجها فورًا من الموانئ".وأفادت الوكالة أن "هذا الأمر يأتي بعد استحصال موافقة القاضي المختص إلى منطقة الحجز في الهدامة بعيدا عن المناطق والتجمعات السكانية".وأوصت لجنة فنية باستمرار إجلاء الحاويات من المواني العراقية والتي تحمل درجة خطورة عالية بنسبة من 2,1 بشأن الإرساليات الجديدة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والموافقات الرسمية المطلوبة، مشددة على ضرورة توفير مستلزمات السلامة المهنية في المواني وتطبيق التشريعات البيئية والجمركية ذات الصلة.وأشارت اللجنة العراقية إلى أنه بشأن الحاويات الأقل خطورة، فإن اللجنة أوصت بنقلها إلى ساحات الخزن المخصصة لها تحت إشراف ورقابة مشددة مع توفير متطلبات السلامة القياسية.ويشار إلى أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، قد نقلت عن بيان صادر عن إدارة الجمارك في ميناء "رجائي" الإيراني، بأن الانفجار الذي وقع في الميناء بمدينة بندر عباس قد يكون مستودعا للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية.
https://sarabic.ae/20221009/العراق-إحباط-محاولة-تهريب-10-حاويات-في-ميناء-أم-قصر-الشمالي-1068786806.html
العراق
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104277/84/1042778426_197:0:1000:602_1920x0_80_0_0_88d1e1aaee790367978f758457b84e02.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إيران, إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إيران, إيران
العراق… السوداني يوجه بإجلاء حاويات تحتوي مواد خطرة من مواني البلاد
وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإجلاء الحاويات التي تحتوي على مواد خطرة من مواني البلاد.
وذكرت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن "هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد أعلنت عن تنفيذ إجراءات احترازية عاجلة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء شياع السوداني".
وأوضحت أن "هيئة المنافذ الحدودية باشرت بمتابعة من قبل اللواء عمر الوائلي، بتشكيل لجنة فنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية العملية بإبعاد الحاويات التي تحتوي مواد كيميائية
وذات الاستخدام المزدوج حسب التصنيف البحري للمواد الخطرة، وإخراجها فورًا من الموانئ".
وأفادت الوكالة أن "هذا الأمر يأتي بعد استحصال موافقة القاضي المختص إلى منطقة الحجز في الهدامة بعيدا عن المناطق والتجمعات السكانية".
وأكدت هيئة المنافذ الحدودية أنه "من خلال الفحص الموقعي والمستندات المرفقة تبين وجود حاويتين تحتويان على مواد تدخل ضمن تصنيفات المواد الكيميائية الخطرة".
وأوصت لجنة فنية باستمرار إجلاء الحاويات من المواني العراقية
والتي تحمل درجة خطورة عالية بنسبة من 2,1 بشأن الإرساليات الجديدة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والموافقات الرسمية المطلوبة، مشددة على ضرورة توفير مستلزمات السلامة المهنية في المواني وتطبيق التشريعات البيئية والجمركية ذات الصلة.
وأشارت اللجنة العراقية إلى أنه بشأن الحاويات الأقل خطورة، فإن اللجنة أوصت بنقلها إلى ساحات الخزن المخصصة لها تحت إشراف ورقابة مشددة مع توفير متطلبات السلامة القياسية.
ويشار إلى أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، قد نقلت عن بيان صادر عن إدارة الجمارك في ميناء "رجائي" الإيراني
، بأن الانفجار الذي وقع في الميناء بمدينة بندر عباس قد يكون مستودعا للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية.