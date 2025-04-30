"خارقة للسماء".. أول دراجة طائرة في العالم.. فيديو
© Photo / X-Social mediaأول دراجة طائرة في العالم
© Photo / X-Social media
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أعلنت شركة "فولونوت" عن مركبة جديدة، أطلقت عليها لقب "الدراجة الخارقة للسماء"، وهي دراجة "أيربايك" الجديدة، أول دراجة طائرة في العالم تجوب السماء.
وبحسب وسائل إعلام، تعمل "أيربايك" بالدفع النفاث ويمكنها حمل شخص واحد والطيران بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتتميز بنظام توازن ذكي مدعوم بحاسوب خاص بالطيران، ما يتيح لها التحليق بثبات.
ونشرت الشركة مقطع فيديو لدراجتها الطائرة بمشهد لم نكن لنراه سوى في الأفلام وألعاب الفيديو.
"الدراجة الخارقة للسماء"... أول دراجة طائرة في العالم— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 30, 2025
كشفت شركة "فولونوت" عن مركبة جديدة كليا أطلقت عليها لقب "الدراجة الخارقة للسماء"، وهي دراجة "أيربايك" جديدة، وأول دراجة طائرة في العالم تجوب السماء.
وكشفت الشركة في مقطع فيديو دراجتها الطائرة بمشهد لم نكن لنراه سوى في… pic.twitter.com/Cob4OW9jyD
وتأتي الدراجة بتصميم يمنح الراكب رؤية كاملة بزاوية 360 درجة، ما يجعله يشعر وكأنه جزء من المركبة ويمنحه إحساسا بالحرية الكاملة أثناء الطيران، وبفضل حجمها الصغير وعدم وجود مراوح دوارة، تستطيع "أيربايك" التحرك بسهولة في الأماكن الضيقة، فهي أخف بـ7 مرات من الدراجة النارية التقليدية، وذلك بفضل ألياف الكربون وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصميم البسيط.
وخرج المشروع في الآونة الأخيرة إلى العلن، بعد فترة تطوير سري على يد المخترع ورجل الأعمال البولندي توماش باتان، حيث كتب عبر منصة "إكس": "يسعدني أن أشارككم عينة مما كنت أعمل عليه في الخفاء. ترقبوا فيديو الإطلاق الرسمي قريبا".
16 سبتمبر 2024, 13:15 GMT
وعند إطلاق المنتج كتب باتان: "تعرفوا على الدراجة الطائرة، هذه المركبة المستقبلية هي تجسيد لفكرة جريئة طالما ظهرت في أفلام الخيال العلمي، كانت مصدر إلهام لي منذ زمن، ثم أصبحت هاجسا لي مع مرور الوقت.. أردت فقط أن أجعلها حقيقة".
ولم تكشف شركة "فولونوت" عن جميع التفاصيل حتى الآن، مثل آلية عمل الدراجة الطائرة، ونوع الطاقة التي تستخدمها، ومستوى الأمان الذي توفره أو موعد طرحها في الأسواق وسعرها المتوقع، ومن المرجح أن نرى المزيد من الدراجة الطائرة في الأيام المقبلة.