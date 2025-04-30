https://sarabic.ae/20250430/في-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-إيران-تؤكد-أنها-لم-تغير-عقيدتها-النووية-1100028540.html
في رسالة إلى مجلس الأمن... إيران تؤكد أنها لم تغير عقيدتها النووية
في رسالة إلى مجلس الأمن... إيران تؤكد أنها لم تغير عقيدتها النووية
سبوتنيك عربي
وجهت إيران رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أنها "لم تسعَ أبداً إلى امتلاك أسلحة نووية ولم تغير عقيدتها الدفاعية". 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T06:40+0000
2025-04-30T06:40+0000
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وقال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالته، إن "مزاعم وزير الخارجية الفرنسي بأن إيران على وشك امتلاك السلاح النووي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وغير مسؤولة سياسياً"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأضاف إيرواني أن "مثل هذه الاتهامات إما أنها نتيجة لسوء فهم أساسي أو تشويه متعمد للحقوق القانونية لإيران بموجب القانون الدولي، وتعكس قراءة انتقائية للحقائق"، متابعا: "هي مثال على نمط مستمر من المعايير المزدوجة من جانب دولة تتحمل مسؤولية خاصة، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن".وأوضح أن التهديد العلني، الذي أطلقه وزير الخارجية الفرنسي بإعادة فرض العقوبات التي ستكون لها آثار مدمرة على الاقتصاد الإيراني هو مثال واضح على استخدام القوة سياسيا واقتصاديا"، مؤكدا أن "استخدام التهديدات والابتزاز الاقتصادي أمر غير مقبول على الإطلاق، ويشكل انتهاكا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".وأكد أن "مصداقية فرنسا في مجال منع انتشار الأسلحة النووية قد تضررت بشدة بسبب سجلها، تزامنا مع مواصلة توسيع وتحديث ترسانتها النووية، ورفضها منح ضمانات أمنية سلبية غير مشروطة للدول غير النووية، كما أنها تظل صامتة ومتواطئة في برنامج الأسلحة النووية غير المعلن لإسرائيل، ولم تفِ بعد بالتزاماتها بنزع السلاح بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها، وفقًا لوكالة "رويترز".في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "الاتفاق الجيد" الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003 وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.ويتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره نتنياهو.
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إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
في رسالة إلى مجلس الأمن... إيران تؤكد أنها لم تغير عقيدتها النووية
وجهت إيران رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أنها "لم تسعَ أبداً إلى امتلاك أسلحة نووية ولم تغير عقيدتها الدفاعية".
وقال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالته، إن "مزاعم وزير الخارجية الفرنسي بأن إيران على وشك امتلاك السلاح النووي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وغير مسؤولة سياسياً"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية - إرنا.
وأضاف إيرواني أن "مثل هذه الاتهامات إما أنها نتيجة لسوء فهم أساسي أو تشويه متعمد للحقوق القانونية لإيران بموجب القانون الدولي، وتعكس قراءة انتقائية للحقائق"، متابعا: "هي مثال على نمط مستمر من المعايير المزدوجة من جانب دولة تتحمل مسؤولية خاصة، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن".
وأوضح أن التهديد العلني، الذي أطلقه وزير الخارجية الفرنسي بإعادة فرض العقوبات التي ستكون لها آثار مدمرة على الاقتصاد الإيراني هو مثال واضح على استخدام القوة سياسيا واقتصاديا"، مؤكدا أن "استخدام التهديدات والابتزاز الاقتصادي أمر غير مقبول على الإطلاق، ويشكل انتهاكا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأكد أن "مصداقية فرنسا في مجال منع انتشار الأسلحة النووية قد تضررت بشدة بسبب سجلها، تزامنا مع مواصلة توسيع وتحديث ترسانتها النووية، ورفضها منح ضمانات أمنية سلبية غير مشروطة للدول غير النووية، كما أنها تظل صامتة ومتواطئة في برنامج الأسلحة النووية غير المعلن لإسرائيل، ولم تفِ بعد بالتزاماتها بنزع السلاح بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة
بوساطة عُمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها، وفقًا لوكالة "رويترز".
وبعد محادثات في روما هذا الشهر، قالت سلطنة عمان إن الولايات المتحدة وإيران تسعيان للتوصل إلى اتفاق يجعل طهران "خالية تماما" من الأسلحة النووية ويرفع عنها العقوبات، ولكن "مع الحفاظ على قدرتها على تطوير الطاقة النووية السلمية".
في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "الاتفاق الجيد" الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003 وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.
ويتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره نتنياهو.