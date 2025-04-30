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https://sarabic.ae/20250430/ليبيا-الدبيبة-يلغي-25-بعثة-دبلوماسية-ويعلق-الإيفاد-للدراسة-بالخارج-1100054959.html
ليبيا.. الدبيبة يلغي 25 بعثة دبلوماسية ويعلق الإيفاد للدراسة بالخارج
ليبيا.. الدبيبة يلغي 25 بعثة دبلوماسية ويعلق الإيفاد للدراسة بالخارج
سبوتنيك عربي
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، ضمن خطة لإعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي للبلاد. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T18:09+0000
2025-04-30T18:09+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
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وشكّل الدبيبة لجنة خاصة تتولى دراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، ومعالجة أوضاع العاملين بها.وفي خطوة أخرى، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرارًا يقضي بتعليق الإيفاد للدراسة بالخارج، ابتداء من 28 أبريل/ نيسان الجاري، مع استمرار دراسة الموفدين حاليًا دون أي تمديد لفتراتهم.تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتخفيض النفقات، في ظل العجز المالي الكبير الذي تعاني منه ليبيا، في الآونة الأخيرة، ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها جزء من خطة تقشف شاملة تهدف إلى تقليص المصروفات الحكومية وإعادة توجيه الموارد نحو مشاريع أكثر استدامة، خاصة في قطاعات التعليم والبنية التحتية الرقمية.وشهدت ليبيا خطوة مهمة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، تمثلت في تقديم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية 2025، من قبل رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان أسامة حماد، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.هذه الخطوة تأتي في ظل جهود لتوحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد، بعد سنوات من الانقسام والصراعات.ومن المنتظر أن تتم مناقشة الميزانية بحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، في إشارة إلى سعي حقيقي نحو التنسيق والتكامل المالي.وتتضمن الميزانية إجراءات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، مستندة إلى بيانات دقيقة من مؤسسات الدولة وخبراء الحوار الاقتصادي، بحسب مراقبين.
https://sarabic.ae/20250430/حملة-مقاطعة-في-ليبيا-كيف-بدأت-القصة-وما-الذي-حرك-الشارع؟-1100029976.html
https://sarabic.ae/20250427/برلماني-ليبي-لـسبوتنيك-ترامب-يسعى-لفرض-الاستقرار-في-ليبيا-لضمان-حصة-من-النفط-1099948635.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة

ليبيا.. الدبيبة يلغي 25 بعثة دبلوماسية ويعلق الإيفاد للدراسة بالخارج

18:09 GMT 30.04.2025
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Yousef Murad
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قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، ضمن خطة لإعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي للبلاد.
وشكّل الدبيبة لجنة خاصة تتولى دراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، ومعالجة أوضاع العاملين بها.
وفي خطوة أخرى، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرارًا يقضي بتعليق الإيفاد للدراسة بالخارج، ابتداء من 28 أبريل/ نيسان الجاري، مع استمرار دراسة الموفدين حاليًا دون أي تمديد لفتراتهم.
شارع من شوارع وسط العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
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تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتخفيض النفقات، في ظل العجز المالي الكبير الذي تعاني منه ليبيا، في الآونة الأخيرة، ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها جزء من خطة تقشف شاملة تهدف إلى تقليص المصروفات الحكومية وإعادة توجيه الموارد نحو مشاريع أكثر استدامة، خاصة في قطاعات التعليم والبنية التحتية الرقمية.
ويُتوقع أن تثير هذه القرارات ردود فعل متباينة، خصوصًا في أوساط العاملين بالخارج والطلبة الموفدين، وسط دعوات لمزيد من الشفافية في إدارة الإنفاق العام وتحديد أولويات الإنفاق بما يخدم المصلحة الوطنية.
وشهدت ليبيا خطوة مهمة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، تمثلت في تقديم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية 2025، من قبل رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان أسامة حماد، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
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27 أبريل, 20:49 GMT
هذه الخطوة تأتي في ظل جهود لتوحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد، بعد سنوات من الانقسام والصراعات.
وبلغت قيمة الميزانية المقترحة أكثر من 174 مليار دينار ليبي (نحو 31.2 مليار دولار) لتغطي كامل التراب الليبي دون استثناء.
ومن المنتظر أن تتم مناقشة الميزانية بحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، في إشارة إلى سعي حقيقي نحو التنسيق والتكامل المالي.
وتتضمن الميزانية إجراءات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، مستندة إلى بيانات دقيقة من مؤسسات الدولة وخبراء الحوار الاقتصادي، بحسب مراقبين.
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