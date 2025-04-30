https://sarabic.ae/20250430/موسكو-مشاركة-القوات-الكورية-الشمالية-في-تحرير-كورسك-تتوافق-تماما-مع-القانون-الدولي-1100023383.html

موسكو: مشاركة قوات كوريا الديمقراطية في تحرير كورسك تتوافق تماما مع القانون الدولي

موسكو: مشاركة قوات كوريا الديمقراطية في تحرير كورسك تتوافق تماما مع القانون الدولي

سبوتنيك عربي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مشاركة قوات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تحرير مقاطعة كورسك الروسية تتوافق تماما مع القانون... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T01:10+0000

2025-04-30T01:10+0000

2025-04-30T01:26+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "إن روسيا ممتنة للغاية لكوريا الديمقراطية لمساعدتها في تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية".وأكد أن مشاركة القوات الكورية الشمالية في تحرير كورسك تتوافق تماما مع القانون الدولي.وفي وقت سابق، أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن شكره لقوات جمهورية كوريا الديمقراطية الخاصة التي ساهمت في هزيمة قوات كييف وتحرير مقاطعة كورسك الروسية.من جهتها أكدت بيونغ يانغ أن الانتصار في كورسك أفشل مغامرات الغرب العسكرية والسياسية، وأن أنشطة القوات الكورية الشمالية على الأراضي الروسية "تتماشى كليا مع بنود وروح ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات الدولية".وتنص المادة 4 من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على "تقديم المساعدة العسكرية الفورية في حالة وقوع هجوم مسلح على أحد الأطراف المتعاقدة".وأعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رسميا، إرسال قوات إلى روسيا وذلك بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة أنباء كوريا الديمقراطية المركزية، قولها: إن "الرفيق كيم جونغ أون، بناء على تحليل وتقييم الوضع العسكري السياسي الحالي، توصّل إلى استنتاج مفاده أن الوضع الحالي يندرج ضمن المادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية، وعلى هذا الأساس اتخذ قرارا بإرسال قواتنا المسلحة للمشاركة في الأعمال العدائية، وأخطر الجانب الروسي بذلك".ويوم السبت الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات المسلحة الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20250428/خبيرعلاقات-دولية-لـسبوتنيك-الشراكة-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-غيرت-معادلة-العملية-العسكرية-1099983661.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون