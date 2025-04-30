موسكو: مشاركة قوات كوريا الديمقراطية في تحرير كورسك تتوافق تماما مع القانون الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:38 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية إعلان بوتين عن هدنة بمناسبة عيد النصر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:03 GMT
16 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:19 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:31 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
16:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250430/موسكو-مشاركة-القوات-الكورية-الشمالية-في-تحرير-كورسك-تتوافق-تماما-مع-القانون-الدولي-1100023383.html
موسكو: مشاركة قوات كوريا الديمقراطية في تحرير كورسك تتوافق تماما مع القانون الدولي
موسكو: مشاركة قوات كوريا الديمقراطية في تحرير كورسك تتوافق تماما مع القانون الدولي
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مشاركة قوات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تحرير مقاطعة كورسك الروسية تتوافق تماما مع القانون... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T01:10+0000
2025-04-30T01:26+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1c/1099956974_89:0:1831:980_1920x0_80_0_0_ea5a373854cb88994fff4ef7ed334a26.png
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "إن روسيا ممتنة للغاية لكوريا الديمقراطية لمساعدتها في تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية".وأكد أن مشاركة القوات الكورية الشمالية في تحرير كورسك تتوافق تماما مع القانون الدولي.وفي وقت سابق، أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن شكره لقوات جمهورية كوريا الديمقراطية الخاصة التي ساهمت في هزيمة قوات كييف وتحرير مقاطعة كورسك الروسية.من جهتها أكدت بيونغ يانغ أن الانتصار في كورسك أفشل مغامرات الغرب العسكرية والسياسية، وأن أنشطة القوات الكورية الشمالية على الأراضي الروسية "تتماشى كليا مع بنود وروح ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات الدولية".وتنص المادة 4 من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على "تقديم المساعدة العسكرية الفورية في حالة وقوع هجوم مسلح على أحد الأطراف المتعاقدة".وأعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رسميا، إرسال قوات إلى روسيا وذلك بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة أنباء كوريا الديمقراطية المركزية، قولها: إن "الرفيق كيم جونغ أون، بناء على تحليل وتقييم الوضع العسكري السياسي الحالي، توصّل إلى استنتاج مفاده أن الوضع الحالي يندرج ضمن المادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية، وعلى هذا الأساس اتخذ قرارا بإرسال قواتنا المسلحة للمشاركة في الأعمال العدائية، وأخطر الجانب الروسي بذلك".ويوم السبت الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250428/خبيرعلاقات-دولية-لـسبوتنيك-الشراكة-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-غيرت-معادلة-العملية-العسكرية-1099983661.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1c/1099956974_306:0:1613:980_1920x0_80_0_0_fd677c70013d23eedab2d90cecd44d2d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

موسكو: مشاركة قوات كوريا الديمقراطية في تحرير كورسك تتوافق تماما مع القانون الدولي

01:10 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 01:26 GMT 30.04.2025)
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةتدريبات جنود من كوريا الديمقراطية في روسيا
تدريبات جنود من كوريا الديمقراطية في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
تابعنا عبر
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مشاركة قوات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تحرير مقاطعة كورسك الروسية تتوافق تماما مع القانون الدولي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "إن روسيا ممتنة للغاية لكوريا الديمقراطية لمساعدتها في تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية".
كيم جون أون وبوتين خلال زيارة الأخير إلى كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
خبيرعلاقات دولية لـ"سبوتنيك": الشراكة بين روسيا وكوريا الديمقراطية غيرت معادلة العملية العسكرية
28 أبريل, 18:55 GMT
وأكد أن مشاركة القوات الكورية الشمالية في تحرير كورسك تتوافق تماما مع القانون الدولي.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن شكره لقوات جمهورية كوريا الديمقراطية الخاصة التي ساهمت في هزيمة قوات كييف وتحرير مقاطعة كورسك الروسية.
من جهتها أكدت بيونغ يانغ أن الانتصار في كورسك أفشل مغامرات الغرب العسكرية والسياسية، وأن أنشطة القوات الكورية الشمالية على الأراضي الروسية "تتماشى كليا مع بنود وروح ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات الدولية".
وتنص المادة 4 من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على "تقديم المساعدة العسكرية الفورية في حالة وقوع هجوم مسلح على أحد الأطراف المتعاقدة".
وأعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رسميا، إرسال قوات إلى روسيا وذلك بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة أنباء كوريا الديمقراطية المركزية، قولها: إن "الرفيق كيم جونغ أون، بناء على تحليل وتقييم الوضع العسكري السياسي الحالي، توصّل إلى استنتاج مفاده أن الوضع الحالي يندرج ضمن المادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية، وعلى هذا الأساس اتخذ قرارا بإرسال قواتنا المسلحة للمشاركة في الأعمال العدائية، وأخطر الجانب الروسي بذلك".
ويوم السبت الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات المسلحة الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала