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الجيش الهندي يتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار للمرة السابعة على التوالي
الجيش الهندي يتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار للمرة السابعة على التوالي
سبوتنيك عربي
أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، أن الجيش الهندي رصد مرة أخرى انتهاك باكستان لوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة في وادي كشمير، مشيرا إلى أن... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T05:28+0000
2025-05-01T05:28+0000
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وقال المتحدث: "في ليلة 30 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/أيار، أطلقت مواقع الجيش الباكستاني نيران أسلحة خفيفة دون مبرر عبر خط المراقبة مقابل كوبوارا وأوري وأخنور في إقليم جامو وكشمير. ورد الجيش الهندي على إطلاق النار".تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان في أعقاب هجوم إرهابي بالقرب من بلدة باهالجام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل. أطلق عدد من الرجال المسلحين النار على السياح في وادي بايساران، وهو مقصد سياحي شهير.وأعلنت جماعة تدعى "جبهة المقاومة"، وهي مرتبطة بالمنظمة الإرهابية "لشكر طيبة" (المحظورة في روسيا)، مسؤوليتها عن الهجوم. وأسفر الهجوم عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي واحد.ويعد الهجوم الأخير ليس الأول من نوعه، فقد شهدت كشمير هجمات مماثلة في السنوات الماضية، أبرزها في يونيو/ حزيران 2024 عندما قتل 9 أشخاص وجُرح العشرات بهجوم على حافلة تقل حجاجاً هندوساً.سياسي هندي: قرارات حكومة الهند تهدف إلى ضمان تعامل باكستان مع الإرهاباشتباكات بين قوتين نوويتين.. الهند وباكستان ضمن أقوى 12 جيشا في العالم
https://sarabic.ae/20250429/غوتيريش-يدعو-الهند-وباكستان-إلى-تجنب-المواجهة-بينهما-1100021014.html
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أخبار الهند اليوم, باكستان, العالم, توتر الوضع بين الهند وباكستان
أخبار الهند اليوم, باكستان, العالم, توتر الوضع بين الهند وباكستان

الجيش الهندي يتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار للمرة السابعة على التوالي

05:28 GMT 01.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، أن الجيش الهندي رصد مرة أخرى انتهاك باكستان لوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة في وادي كشمير، مشيرا إلى أن هذه الانتهاك هو السابع على التوالي.
وقال المتحدث: "في ليلة 30 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/أيار، أطلقت مواقع الجيش الباكستاني نيران أسلحة خفيفة دون مبرر عبر خط المراقبة مقابل كوبوارا وأوري وأخنور في إقليم جامو وكشمير. ورد الجيش الهندي على إطلاق النار".

وعشية ذلك، نقلت وكالة أنباء " ANI" عن مصادر قولها إن مسؤولي وزارة الدفاع في الهند وباكستان ناقشوا انتهاكات وقف إطلاق النار على طول حدود البلدين، وخلال المحادثات حذرت الهند باكستان من الانتهاكات غير المبررة من قبل الجيش الباكستاني على طول خط السيطرة.

تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان في أعقاب هجوم إرهابي بالقرب من بلدة باهالجام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل. أطلق عدد من الرجال المسلحين النار على السياح في وادي بايساران، وهو مقصد سياحي شهير.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
غوتيريش يدعو الهند وباكستان إلى تجنب المواجهة بينهما
29 أبريل, 19:35 GMT
وأعلنت جماعة تدعى "جبهة المقاومة"، وهي مرتبطة بالمنظمة الإرهابية "لشكر طيبة" (المحظورة في روسيا)، مسؤوليتها عن الهجوم. وأسفر الهجوم عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي واحد.

وتزامن هذا الهجوم مع حالة من الاحتقان الأمني والسياسي المتصاعد في الإقليم، الذي يشهد منذ عقود، توترات على خلفية مطالبات بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، وسط اتهامات متبادلة بين البلدين بدعم جماعات مسلحة في المنطقة.

ويعد الهجوم الأخير ليس الأول من نوعه، فقد شهدت كشمير هجمات مماثلة في السنوات الماضية، أبرزها في يونيو/ حزيران 2024 عندما قتل 9 أشخاص وجُرح العشرات بهجوم على حافلة تقل حجاجاً هندوساً.
سياسي هندي: قرارات حكومة الهند تهدف إلى ضمان تعامل باكستان مع الإرهاب
اشتباكات بين قوتين نوويتين.. الهند وباكستان ضمن أقوى 12 جيشا في العالم
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