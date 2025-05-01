https://sarabic.ae/20250501/مدير-منظمة-ديهاد-هدف-المؤتمر-هو-تطوير-رؤية-العمل-الإنساني-بعيدا-عن-السياسة-والحروب-1100073154.html

مدير منظمة "ديهاد": هدف المؤتمر هو تطوير رؤية العمل الإنساني بعيدا عن السياسة والحروب

مدير منظمة "ديهاد": هدف المؤتمر هو تطوير رؤية العمل الإنساني بعيدا عن السياسة والحروب

سبوتنيك عربي

صرح المدير العام لمنظمة "ديهاد" الإنسانية المستدامة، المهندس خالد العطار، أن هدف مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير 2025، هو تطوير العمل الإنساني بعيداً عن... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T11:28+0000

2025-05-01T11:28+0000

2025-05-01T11:28+0000

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وقال في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير، إن "المؤتمر في نسخته الحالية شهد تطوراً كبيراً في عدد المشاركين من المنظمات الدولية، والمؤسسات الإنسانية، والعارضين، والمصنّعين، بواقع حضور 18 ألف مشارك من 160 دولة، وذلك بهدف تطوير العمل الإنساني حول العالم".وأضاف العطار: "هدف المؤتمر هو تطوير رؤية العمل الإنساني بعيداً عن السياسة والحروب، وتسهيل العمل الإغاثي، وحماية المنتسبين للقطاعات الإنسانية والإغاثية".وأكد أن منظمة "ديهاد" الإنسانية انطلقت منذ 21 عاماً، وقدّمت خدمات إغاثية لما يقارب 50 مليون شخص حول العالم، بقيمة إجمالية تقارب 2.6 مليار درهم.ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد" منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"منظومة إسعاف دبي الحكومية لـ"سبوتنيك": طورنا مركبة لمواجهة الكوارث الطبيعية

https://sarabic.ae/20250501/عدسة-سبوتنيك-ترصد-فعاليات-مؤتمر-دبي-الدولي-للإغاثة-والتطوير-ديهاد-1100069292.html

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