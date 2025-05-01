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مدير منظمة "ديهاد": هدف المؤتمر هو تطوير رؤية العمل الإنساني بعيدا عن السياسة والحروب
مدير منظمة "ديهاد": هدف المؤتمر هو تطوير رؤية العمل الإنساني بعيدا عن السياسة والحروب
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام لمنظمة "ديهاد" الإنسانية المستدامة، المهندس خالد العطار، أن هدف مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير 2025، هو تطوير العمل الإنساني بعيداً عن... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T11:28+0000
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وقال في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير، إن "المؤتمر في نسخته الحالية شهد تطوراً كبيراً في عدد المشاركين من المنظمات الدولية، والمؤسسات الإنسانية، والعارضين، والمصنّعين، بواقع حضور 18 ألف مشارك من 160 دولة، وذلك بهدف تطوير العمل الإنساني حول العالم".وأضاف العطار: "هدف المؤتمر هو تطوير رؤية العمل الإنساني بعيداً عن السياسة والحروب، وتسهيل العمل الإغاثي، وحماية المنتسبين للقطاعات الإنسانية والإغاثية".وأكد أن منظمة "ديهاد" الإنسانية انطلقت منذ 21 عاماً، وقدّمت خدمات إغاثية لما يقارب 50 مليون شخص حول العالم، بقيمة إجمالية تقارب 2.6 مليار درهم.ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد" منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"منظومة إسعاف دبي الحكومية لـ"سبوتنيك": طورنا مركبة لمواجهة الكوارث الطبيعية
https://sarabic.ae/20250501/عدسة-سبوتنيك-ترصد-فعاليات-مؤتمر-دبي-الدولي-للإغاثة-والتطوير-ديهاد-1100069292.html
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حصري, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة

مدير منظمة "ديهاد": هدف المؤتمر هو تطوير رؤية العمل الإنساني بعيدا عن السياسة والحروب

11:28 GMT 01.05.2025
© Sputnikالمهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة "ديهاد" الإنسانية المستدامة
المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Sputnik
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صرح المدير العام لمنظمة "ديهاد" الإنسانية المستدامة، المهندس خالد العطار، أن هدف مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير 2025، هو تطوير العمل الإنساني بعيداً عن السياسة والحروب، وتسهيل الإغاثة وحماية العاملين فيها.
وقال في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير، إن "المؤتمر في نسخته الحالية شهد تطوراً كبيراً في عدد المشاركين من المنظمات الدولية، والمؤسسات الإنسانية، والعارضين، والمصنّعين، بواقع حضور 18 ألف مشارك من 160 دولة، وذلك بهدف تطوير العمل الإنساني حول العالم".
وأضاف العطار: "هدف المؤتمر هو تطوير رؤية العمل الإنساني بعيداً عن السياسة والحروب، وتسهيل العمل الإغاثي، وحماية المنتسبين للقطاعات الإنسانية والإغاثية".
فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
09:23 GMT
وأكد أن منظمة "ديهاد" الإنسانية انطلقت منذ 21 عاماً، وقدّمت خدمات إغاثية لما يقارب 50 مليون شخص حول العالم، بقيمة إجمالية تقارب 2.6 مليار درهم.

ويقام مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "DIHAD"، في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد" منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
منظومة إسعاف دبي الحكومية لـ"سبوتنيك": طورنا مركبة لمواجهة الكوارث الطبيعية
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