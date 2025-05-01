وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل المفاوضات المقرر إجراؤها بين الوفدين الأمريكي والإيراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:03 GMT
16 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:19 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:31 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع في سوريا؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
100 يوم من حكم ترامب كيف أثرت على الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط والاقتصاد العالمي ؟
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
08:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
10:29 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
هل سيتمكن ترامب من تحويل بلاده من تجمع للشركات إلى دولة وطنية؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الهدف الحقيقي للتدخل الإسرائيلي في اشتباكات ريف دمشق؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250501/وزير-الخارجية-العماني-يعلن-تأجيل-المفاوضات-المقرر-إجراؤها-بين-الوفدين-الأمريكي-والإيراني-1100082776.html
وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل المفاوضات المقرر إجراؤها بين الوفدين الأمريكي والإيراني
وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل المفاوضات المقرر إجراؤها بين الوفدين الأمريكي والإيراني
سبوتنيك عربي
تأجلت جولة المفاوضات التي من المقرر إجراؤها يوم الـ 3 من مايو/ أيار المقبل، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لأسباب لوجستية. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T14:50+0000
2025-05-01T14:50+0000
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100086683_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_65d15f3e8dd1c2dcf0235ae6a1cde406.jpg
أعلن ذلك وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، في تدوينة على موقع "إكس"، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعدها المقبل والإعلان عنه بعدما يتم التوافق بين الطرفين عليه.ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بين طهران وواشنطن بناء على اقتراح من سلطنة عمان.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه من المرجح أن يتم تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كان من المقرر إجراؤها في روما، السبت المقبل.يذكر أن وفدي واشنطن وطهران، اختتما، يوم السبت الماضي، الجولة الثالثة من المحادثات النووية بينهما، وحدد السبت المقبل لعقد الجولة الرابعة، قبل أن يتم إعلان تأجيل الموعد.وشهدت الجولة الثالثة مناقشات حول تفاصيل اتفاق نووي محتمل بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات والقيود الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20250428/طهران-تستبعد-لقاء-رفيعا-في-المفاوضات-النووية-مع-واشنطن-1099969220.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100086683_46:0:957:683_1920x0_80_0_0_2b30912e882b9313c3427c17a251d5c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل المفاوضات المقرر إجراؤها بين الوفدين الأمريكي والإيراني

14:50 GMT 01.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالمفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية
المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
تأجلت جولة المفاوضات التي من المقرر إجراؤها يوم الـ 3 من مايو/ أيار المقبل، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لأسباب لوجستية.
أعلن ذلك وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، في تدوينة على موقع "إكس"، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعدها المقبل والإعلان عنه بعدما يتم التوافق بين الطرفين عليه.
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بين طهران وواشنطن بناء على اقتراح من سلطنة عمان.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه من المرجح أن يتم تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كان من المقرر إجراؤها في روما، السبت المقبل.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
طهران تستبعد لقاء رفيعا في المفاوضات النووية مع واشنطن
28 أبريل, 12:04 GMT
يذكر أن وفدي واشنطن وطهران، اختتما، يوم السبت الماضي، الجولة الثالثة من المحادثات النووية بينهما، وحدد السبت المقبل لعقد الجولة الرابعة، قبل أن يتم إعلان تأجيل الموعد.
وشهدت الجولة الثالثة مناقشات حول تفاصيل اتفاق نووي محتمل بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات والقيود الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала