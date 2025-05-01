https://sarabic.ae/20250501/وزير-الخارجية-العماني-يعلن-تأجيل-المفاوضات-المقرر-إجراؤها-بين-الوفدين-الأمريكي-والإيراني-1100082776.html
وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل المفاوضات المقرر إجراؤها بين الوفدين الأمريكي والإيراني
وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل المفاوضات المقرر إجراؤها بين الوفدين الأمريكي والإيراني
سبوتنيك عربي
تأجلت جولة المفاوضات التي من المقرر إجراؤها يوم الـ 3 من مايو/ أيار المقبل، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لأسباب لوجستية. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T14:50+0000
2025-05-01T14:50+0000
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أعلن ذلك وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، في تدوينة على موقع "إكس"، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعدها المقبل والإعلان عنه بعدما يتم التوافق بين الطرفين عليه.ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بين طهران وواشنطن بناء على اقتراح من سلطنة عمان.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه من المرجح أن يتم تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كان من المقرر إجراؤها في روما، السبت المقبل.يذكر أن وفدي واشنطن وطهران، اختتما، يوم السبت الماضي، الجولة الثالثة من المحادثات النووية بينهما، وحدد السبت المقبل لعقد الجولة الرابعة، قبل أن يتم إعلان تأجيل الموعد.وشهدت الجولة الثالثة مناقشات حول تفاصيل اتفاق نووي محتمل بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات والقيود الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20250428/طهران-تستبعد-لقاء-رفيعا-في-المفاوضات-النووية-مع-واشنطن-1099969220.html
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أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل المفاوضات المقرر إجراؤها بين الوفدين الأمريكي والإيراني
تأجلت جولة المفاوضات التي من المقرر إجراؤها يوم الـ 3 من مايو/ أيار المقبل، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لأسباب لوجستية.
أعلن ذلك وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، في تدوينة على موقع "إكس"، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعدها المقبل والإعلان عنه بعدما يتم التوافق بين الطرفين عليه.
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بين طهران وواشنطن
بناء على اقتراح من سلطنة عمان.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه من المرجح أن يتم تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية
الأمريكية التي كان من المقرر إجراؤها في روما، السبت المقبل.
يذكر أن وفدي واشنطن وطهران، اختتما، يوم السبت الماضي، الجولة الثالثة من المحادثات النووية بينهما، وحدد السبت المقبل لعقد الجولة الرابعة، قبل أن يتم إعلان تأجيل الموعد.
وشهدت الجولة الثالثة مناقشات حول تفاصيل اتفاق نووي
محتمل بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات والقيود الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني.