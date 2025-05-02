https://sarabic.ae/20250502/أردوغان-تركيا-تتمتع-بمكانة-استراتيجية-في-معادلة-الطاقة-العالمية-1100111440.html
أردوغان: تركيا تتمتع بمكانة استراتيجية في معادلة الطاقة العالمية
أردوغان: تركيا تتمتع بمكانة استراتيجية في معادلة الطاقة العالمية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده سيكون لها مكانة عالمية في مجالات التنقيب عن النفط والغاز في المستقبل. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T15:31+0000
2025-05-02T15:31+0000
2025-05-02T15:31+0000
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جاء ذلك خلال مشاركة أردوغان، في قمة الموارد الطبيعية المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.وقال أردوغان: "تركيا تتمتع بمكانة استراتيجية في معادلة الطاقة العالمية بفضل موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية وقربها من احتياطيات الهيدروكربون".وتابع أردوغان: "تركيا أصبحا مسار عبور رئيسيا للطاقة، وهو ما يجعلها تسهم بشكل كبير في أمن الإمداد والتوريد".وأوضح أن "أنقرة طوّرت سياسات الطاقة في ضوء هذه الحقيقة"، مشيرًا إلى أنها "حققت قفزات مهمة جدا في الفترة الأخيرة وأصبحت ملاذًا ومركزًا آمنين بالنسبة للطاقة العالمية".وقال أردوغان إن "المرحلة الجديدة ستشهد إقامة علاقات تعاون في قطاعات الطاقة والتعدين حول العالم، بما يمكنها من تقديم مساهمات فريدة في هذه المجال".وأوضح الرئيس التركي أن "أنقرة سجلت رقما قياسيا جديدا فيما يتعلق بالإنتاج اليومي من النفط بتجاوزه 135 ألف برميل بحلول نهاية مارس/ آذار 2025"، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو المشاريع التي نُفذت بحقل "غابار" في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.
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العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, سوق النفط
العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, سوق النفط
أردوغان: تركيا تتمتع بمكانة استراتيجية في معادلة الطاقة العالمية
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده سيكون لها مكانة عالمية في مجالات التنقيب عن النفط والغاز في المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة أردوغان، في قمة الموارد الطبيعية المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
وقال أردوغان: "تركيا تتمتع بمكانة استراتيجية في معادلة الطاقة العالمية
بفضل موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية وقربها من احتياطيات الهيدروكربون".
وتابع أردوغان: "تركيا أصبحا مسار عبور رئيسيا للطاقة، وهو ما يجعلها تسهم بشكل كبير في أمن الإمداد والتوريد".
ولفت الرئيس التركي إلى أن "أمن الطاقة
في تركيا، يمثل قضية مهمة للعالم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
وأوضح أن "أنقرة طوّرت سياسات الطاقة في ضوء هذه الحقيقة"، مشيرًا إلى أنها "حققت قفزات مهمة جدا في الفترة الأخيرة وأصبحت ملاذًا ومركزًا آمنين بالنسبة للطاقة العالمية".
وقال أردوغان إن "المرحلة الجديدة ستشهد إقامة علاقات تعاون في قطاعات الطاقة والتعدين حول العالم، بما يمكنها من تقديم مساهمات فريدة في هذه المجال".
وأوضح الرئيس التركي أن "أنقرة سجلت رقما قياسيا جديدا فيما يتعلق بالإنتاج
اليومي من النفط بتجاوزه 135 ألف برميل بحلول نهاية مارس/ آذار 2025"، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو المشاريع التي نُفذت بحقل "غابار" في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.