أكاديمي وباحث سياسي: ضمان الولايات المتحدة اتفاقية المعادن يعني أن الأمور وصلت إلى نهايتها
© AP Photo ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان
© AP Photo
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علّق الأكاديمي والباحث السياسي وسام إسماعيل، على تصريح وزير الخارجية مارك روبيو، عن "قرب التوصّل إلى تسوية بين موسكو وكييف لكنها لا تزال بعيدة"، مشدداً على أنّ "هذا دليل على أنّ الجانب الأوكراني لم يقتنع بالواقع الميداني حتى الآن ولا يزال يراهن على دعم عسكري وحرب عالمية".
وقال إسماعيل في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّه "يفترض بالدرجة الأولى إقناع الجانب الأوكراني بأنّ العالم لن يدخل في حرب من أجله في مواجهة روسيا، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي ضمنت حقها بعد اتفاقية المعادن"، معتبراً أنّ "هذه المعركة في الأساس لم تكن معركة أوكرانيا في الدفاع عن الحرية وعن حقوق الإنسان والغرب، إنما كانت نتيجة خروج أوكرانيا عن السياق الطبيعي للعلاقات مع دولة جارة".
وفي هذا السياق، لفت إسماعيل إلى أنّ "الأمريكي ضمن ما يريده من هذه المنطقة من خلال اتفاقية المعادن ورسم إطار للنفوذ أو للعلاقة مع روسيا، وهذا يعني أنّ الأمور وصلت إلى نهايتها بالمفهوم الغربي والأمريكي بالدرجة الأولى، بعكس زيلينسكي الذي لم يقتنع بعد أنه لم يعد بإمكانه تحقيق شيء من هذه المعركة"، مضيفا:
وفي هذا السياق، لفت إسماعيل إلى أنّ "الأمريكي ضمن ما يريده من هذه المنطقة من خلال اتفاقية المعادن ورسم إطار للنفوذ أو للعلاقة مع روسيا، وهذا يعني أنّ الأمور وصلت إلى نهايتها بالمفهوم الغربي والأمريكي بالدرجة الأولى، بعكس زيلينسكي الذي لم يقتنع بعد أنه لم يعد بإمكانه تحقيق شيء من هذه المعركة"، مضيفا:
"الرؤية الأمريكية تعترف بأنه لم يعد من الممكن التحدث مع الروسي بموضوع القرم، أو المقاطعتين الجديدتين ودونباس، بالتالي الحديث اليوم هو للأوكراني".
ونوّه إلى أن "الاستراتيجية الأمريكية ترى بأن الخطر الأكبر هو في شرق آسيا أي الصين وتحاول أنّ ترسم توازنات وأطر قوة لتحقيق مكاسب".
وأكد إسماعيل أنّ "موقف زيلينسكي مرتبط بالموقف الأوروبي، وبالتالي لم يعد يفاوض على كيفية الانتصار في هذه المعركة، وإنما على كيفية رسم واقع أوكرانيا في المرحلة المقبلة".
ورداّ على سؤال حول احتمال فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا، علّق قائلاً: "الأوروبي لا يملك القدرة على أنّ يفرض عقوبات وهذا الذي دفعه لأن ينسّق مع الأمريكي".
وحول تصاعد الإرهاب الأوكراني من قبل نظام كييف، رأى فيها ضيف "سبوتنيك"، "محاولات لا قيمة لها، لأنّ الواقع يؤكّد أنّ اليد الطولى هي للروسي الوحيد القادر على إدارة المعركة".
وأما عن قول وزارة الخارجية الروسية أنّ أبواب القرم مفتوحة أمام السياح الأجانب، لفت إسماعيل إلى أنها "رسالة من روسيا لإقناع العالم بأن زيلينسكي غير قادر لا على تهديد جزيرة القرم ولا على تهديد روسيا".