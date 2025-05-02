https://sarabic.ae/20250502/الحل-في-تمكين-الشعب-30-حزبا-يعلنون-موقفهم-من-مراسيم-الرئاسي-الليبي-1100101445.html

"الحل في تمكين الشعب"... 30 حزبا يعلنون موقفهم من مراسيم "الرئاسي الليبي"

"الحل في تمكين الشعب"... 30 حزبا يعلنون موقفهم من مراسيم "الرئاسي الليبي"

سبوتنيك عربي

حذر 30 حزبا سياسيا ليبيا مما وصفوه بـ"المحاولات المشبوهة" التي تهدف إلى الالتفاف على الإرادة الشعبية وتكريس حالة الانسداد السياسي الراهن في البلاد. 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T06:26+0000

2025-05-02T06:26+0000

2025-05-02T06:26+0000

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وذكرت بوابة "الوسط"، صباح اليوم الجمعة، أن 30 حزبا ليبيا نشروا بيانا مشتركا للتعبير عن موقفهم إزاء المراسيم الأخيرة الصادرة عن المجلس الرئاسي في البلاد، والتي تناولت المحكمة الدستورية والمؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية، وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للاستعلام الوطني.ورأت الأحزاب الليبية في بيانها أن "هذا التحرك يبدو مدفوعا بمصالح نفعية، وسعي محموم للاستمرار في السلطة"، مؤكدة أن "الحل الأمثل يكمن في تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه السياسية، عبر استفتاء شامل على القضايا الجوهرية الخلافية العالقة منذ 210 سنوات بين مجلسي النواب والدولة، وكذلك القضايا المتعلقة بمعالجة أسباب الصراع وباستدامة الحل وبناء الدولة الحديثة المنشودة".ودعت الأحزاب الثلاثون القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني كافة إلى توحيد الصفوف والضغط بكل الوسائل المشروعة بهدف إعادة الأمور إلى نصابها، مع ضرورة تمكين المواطن الليبي من ممارسة حقوقه الرسمية في تقریر حاضره ورسم معالم مستقبله.فيما أعربت الأحزاب الليبية الموقعة على البيان عن قلقها الكبير بشأن التطورات المستجدة والإعلانات الصادرة عن المجلس الرئاسي في الآونة الأخيرة، وتخوفها من تفاقم من تعقيد المشهد السياسي الراهن في البلاد.وأكد البيان أن هذا التحرك المفاجئ من المجلس الرئاسي الليبي يثير علامات استفهام جوهرية وكثيرة حول دوافعه وتوقيته، موضحا أن الوقت يحتاج مبادرات وطنية مخلصة تقضي بإجراء الانتخابات ومعالجة الانسداد السياسي الحاد وتداعيات انقسام السلطة التنفيذية وكذلك حل القضايا الخلافية.وشدد البيان على ضرورة الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر الاستفتاء العام.

https://sarabic.ae/20250421/البرلمان-العربي-يدعو-لتوحيد-الحكومة-الليبية-والتوافق-لإجراء-الانتخابات-1099768534.html

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