https://sarabic.ae/20250502/بعد-تدمير-شبه-كامل-الخارجية-السودانية-تبحث-عن-مقر-بديل-لها-1100118842.html

بعد تدمير شبه كامل.. الخارجية السودانية تبحث عن مقر بديل لها

بعد تدمير شبه كامل.. الخارجية السودانية تبحث عن مقر بديل لها

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن بحثها لمقر بديل لها، بعد أن تعرض مقرها الأساسي لتدمير شبه كامل، جراء الحرب التي اشتعلت في البلاد منذ عامين. 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T19:58+0000

2025-05-02T19:58+0000

2025-05-02T19:58+0000

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وأكد رئيس لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية السودانية، السفير خالد عباس أحمد، أن "اللجنة أنهت أعمالها، ورفعت تقريرها الختامي إلى قيادة الوزارة، بعد مرور 4 أسابيع من العمل الميداني".وأوضح السفير، في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن "اللجنة وقفت على حجم الدمار الذي طال مقر الوزارة، والذي يضم 3 أبراج متعددة الطوابق"، مبينًا أن "نسبة التدمير بلغت نحو 80% في البرج الجنوبي، و70% في البرج الشمالي، و60% في المبنى القديم، و70% في مركز الدراسات الدبلوماسية، فيما قُدرت أضرار المسجد الجديد بـ80%".وأشار عباس إلى أن "التقرير شمل 16 توصية لإعادة تأهيل المباني، أبرزها ضرورة توفير مقر بديل مؤقت تمارس منه وزارة الخارجية السودانية أعمالها".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين طرفي المكون العسكري في البلاد، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن