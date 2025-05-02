https://sarabic.ae/20250502/دولة-عربية-تحظر-أنشطة-الجماعات-المعارضة-الإيرانية-على-أراضيها--1100109429.html
دولة عربية تحظر أنشطة الجماعات المعارضة الإيرانية على أراضيها
دولة عربية تحظر أنشطة الجماعات المعارضة الإيرانية على أراضيها
سبوتنيك عربي
أصدرت دولة عربية قرارا بحظر جميع أنشطة الجماعات والأحزاب المعارضة لإيران، داخل أراضيها. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
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وحظرت الحكومة العراقية، عبر مستشارية الأمن القومي العراقي، الأحزاب المعارضة لإيران، خاصة في إقليم كردستان، وذلك في إطار التزامها بتعزيز أمن الحدود وتوطيد العلاقات مع طهران.وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء العراقي ومستشارية الأمن القومي، فقد تم توجيه الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد، وهيئة المنافذ الحدودية وحكومة الإقليم، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، والتي تتضمن إغلاق مقار تلك الجماعات ومنع أي نشاط سياسي أو إعلامي أو عسكري لها، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الجمعة.كما تشمل الوثيقة حظر استخدام الأراضي العراقية للتحريض أو شن هجمات ضد إيران، وتشديد الرقابة على المناطق الحدودية، خاصة الجبلية منها، وتعزيز التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل، لضمان التنفيذ الكامل للقرار.وأشار بزشكيان إلى أهمية توسيع العلاقات الإيرانية العراقية في مختلف المجالات، مضيفًا: "طهران عازمة على تنفيذ جميع اتفاقياتها مع بغداد، لتحييد مؤامرات الأعداء، التي تسعى إلى خلق الفرقة بين دول المنطقة".
https://sarabic.ae/20250401/رئيس-الوزراء-العراقي-نقف-إلى-جانب-إيران-ضد-الأطماع-الظالمة-1099132167.html
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
دولة عربية تحظر أنشطة الجماعات المعارضة الإيرانية على أراضيها
أصدرت دولة عربية قرارا بحظر جميع أنشطة الجماعات والأحزاب المعارضة لإيران، داخل أراضيها.
وحظرت الحكومة العراقية، عبر مستشارية الأمن القومي العراقي، الأحزاب المعارضة لإيران، خاصة في إقليم كردستان، وذلك في إطار التزامها بتعزيز أمن الحدود وتوطيد العلاقات مع طهران.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء العراقي ومستشارية الأمن القومي، فقد تم توجيه الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد، وهيئة المنافذ الحدودية وحكومة الإقليم، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، والتي تتضمن إغلاق مقار تلك الجماعات ومنع أي نشاط سياسي أو إعلامي أو عسكري لها، وفقا لوكالة
أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الجمعة.
كما تشمل الوثيقة حظر استخدام الأراضي العراقية للتحريض أو شن هجمات ضد إيران، وتشديد الرقابة على المناطق الحدودية، خاصة الجبلية منها، وتعزيز التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل، لضمان التنفيذ الكامل للقرار.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد صرح في وقت سابق، أن "طهران تسعى لإحباط جميع المؤامرات التي تستهدف العلاقات بين طهران وبغداد".
وأشار بزشكيان إلى أهمية توسيع العلاقات
الإيرانية العراقية في مختلف المجالات، مضيفًا: "طهران عازمة على تنفيذ جميع اتفاقياتها مع بغداد، لتحييد مؤامرات الأعداء، التي تسعى إلى خلق الفرقة بين دول المنطقة".