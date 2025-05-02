https://sarabic.ae/20250502/عضو-عربي-سابق-بالكنيست-لـسبوتنيك-تصريحات-نتنياهو-بشأن-الأسرى-أشعلت-الشارع-الإسرائيلي-ضده-1100115624.html

عضو عربي سابق بالكنيست لـ"سبوتنيك": تصريحات نتنياهو بشأن الأسرى أشعلت الشارع الإسرائيلي ضده

عضو عربي سابق بالكنيست لـ"سبوتنيك": تصريحات نتنياهو بشأن الأسرى أشعلت الشارع الإسرائيلي ضده

سبوتنيك عربي

صرح محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، بأن "حديث نتنياهو بشأن اعتبار القضاء على حماس أهم من إعادة الأسرى، أثار الشارع... 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T17:03+0000

2025-05-02T17:03+0000

2025-05-02T17:03+0000

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

قطاع غزة

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095673892_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_1c3c1630ae58cfff66ac38824c3c9b28.jpg

وأضاف كنعان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأغلبية الساحقة من المجتمع الإسرائيلي تؤيد أهالي الأسرى ومطالبهم بالإفراج عنهم، وتدين تصريحات نتنياهو، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين آخرين في نفس الصدد".وأكد أن "نتنياهو وكل قيادات إسرائيل يعلمون جيدًا أنه لا يمكن القضاء على حركة حماس كتنظيم وفكر، من الممكن فقط القضاء على قيادات ومقاتلين من الحركة"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو وحكومته قرروا عدم الإسراع في إعادة الأسرى، وعدم إكمال المفاوضات السياسية القائمة عبر الوسطاء، مصر وقطر".ويرى أن "عدم إكمال المفاوضات يؤكد النوايا الخبيثة وغير المسؤولة والمتطرفة لنتنياهو وحكومته في هذه الحرب"، معتبرًا أن "هذا التصريح سوف يشعل الشارع الإسرائيلي مرة أخرى، لا سيما أحزاب المعارضة التي تدين كل قرارات وأفعال وتحركات نتنياهو بموضوع الأسرى".وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر اليوم الجمعة، وجود "خلاف في الأولويات" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بـ"أهداف الحرب المستمرة على قطاع غزة"، وجاء البيان ردًا على تصريحات لنتنياهو، أمس الخميس، حدد فيها "الانتصار على حماس" هدفا أسمى للحرب.ويختلف هذا الموقف العسكري جوهريا عن تصريحات نتنياهو، الذي قال أمس الخميس: "الانتصار على حماس، وليس إعادة الرهائن، هو الهدف الأسمى للحرب في غزة"، وأضاف: "نريد أن نعيد الأحياء والقتلى على حد سواء، لكن الهدف الأسمى هو الانتصار على أعدائنا".وتعرض نتنياهو لانتقادات حادة من قبل أهالي الرهائن، الذين اتهموه بتعريض حياة ذويهم للخطر بسبب قرار استئناف الهجوم العسكري على القطاع، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن "24 رهينة فقط من أصل 59 رهينة ما زالوا على قيد الحياة".يأتي هذا الخلاف في ظل فشل جهود الوساطة الدولية في إيقاف الحرب التي خلفت حتى الآن أكثر من 52 ألف قتيل فلسطيني، وفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول أمني كبير في إسرائيل، قوله إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخطط لإنهاء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، بحلول شهر أكتوبر(تشرين الأول) المقبل".وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن "تل أبيب رفضت مقترح هدنة يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 5 سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في القطاع".ونقلت عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أنه "لن يتم الموافقة على أي هدنة تسمح لـ"حماس" بالتعافي وإعادة التسليح لمواصلة حربها ضد إسرائيل بقوة أكبر".

https://sarabic.ae/20250502/خلاف-الأوليات-الداخل-الإسرائيلي-يشتعل-بين-نتنياهو-والجيش-1100101734.html

https://sarabic.ae/20250502/توتر-في-إسرائيل-بعد-حديث-نتنياهو-بأن-الانتصار-في-غزة-أهم-من-إعادة-المحتجزين-1100107862.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, حصري