https://sarabic.ae/20250502/وزير-الإعلام-الباكستاني-هناك-قنوات-دبلوماسية-لمحاولة-التهدئة-بين-إسلام-آباد-ونيودلهي-1100109248.html
وزير الإعلام الباكستاني: هناك قنوات دبلوماسية لمحاولة التهدئة بين إسلام آباد ونيودلهي
وزير الإعلام الباكستاني: هناك قنوات دبلوماسية لمحاولة التهدئة بين إسلام آباد ونيودلهي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، أن "التصعيد لا يزال مستمرا بين الهند وباكستان، ولكن هناك العديد من القنوات الدبلوماسية الفاعلة لمحاولة تهدئة... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T13:53+0000
2025-05-02T13:53+0000
2025-05-02T13:53+0000
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إسلام آباد - سبوتنيك. وقال الوزير الباكستاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "من الواضح أن هناك تصعيدا بين البلدين لا يُمكن إنكاره، لكن هناك العديد من القنوات الدبلوماسية الفاعلة".وأوضح: "لقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع رئيس وزرائنا (شهباز شريف) ووزير خارجيتهم (وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار)، قبل أيام، وأعتقد أن الوضع مستمر، دعونا نرى كيف ستسير الأمور".وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند
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باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تقارير سبوتنيك
باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تقارير سبوتنيك
وزير الإعلام الباكستاني: هناك قنوات دبلوماسية لمحاولة التهدئة بين إسلام آباد ونيودلهي
أكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، أن "التصعيد لا يزال مستمرا بين الهند وباكستان، ولكن هناك العديد من القنوات الدبلوماسية الفاعلة لمحاولة تهدئة الوضع".
إسلام آباد - سبوتنيك. وقال الوزير الباكستاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "من الواضح أن هناك تصعيدا بين البلدين لا يُمكن إنكاره، لكن هناك العديد من القنوات الدبلوماسية الفاعلة".
وأوضح: "لقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع رئيس وزرائنا (شهباز شريف) ووزير خارجيتهم (وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار)، قبل أيام، وأعتقد أن الوضع مستمر، دعونا نرى كيف ستسير الأمور".
وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.
ووقع الهجوم، في 22 أبريل الماضي، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومترًا عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.
وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".