https://sarabic.ae/20250503/لأول-مرة-في-تاريخه-الأهلي-السعودي-يقهر-كاواساكي-الياباني-ويتوج-بدوري-أبطال-آسيا-للنخبة-1100139434.html
لأول مرة في تاريخه.. الأهلي السعودي يقهر كاواساكي الياباني ويتوج بدوري أبطال آسيا للنخبة
لأول مرة في تاريخه.. الأهلي السعودي يقهر كاواساكي الياباني ويتوج بدوري أبطال آسيا للنخبة
سبوتنيك عربي
تمكن نادي أهلي جدة السعودي من تحقيق إنجاز تاريخي بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم لأول مرة في تاريخه. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T19:30+0000
2025-05-03T19:30+0000
2025-05-03T19:30+0000
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تغلب النادي السعودي على فريق كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين للا شئ في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، حيث أحرز البرازيلي غالينو والإيفواري فرانك كيسيه هدفي الأهلي في الدقيقتين 35 و42 من المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة السعودية.وبتلك النتيجة، حقق الأهلي السعودي اللقب القاري بعد خسارته النهائي مرتين، الأولى موسم 1985-1986 أمام دايو رويالز الكوري الجنوبي بنتيجة 1-3 بعد اللجوء لشوطين إضافيين، قبل أن يخسر أيضا 0-3 أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في نهائي البطولة عام 2012.وبعد حصوله على اللقب الآسيوي، ضمن الأهلي السعودي التأهل للمشاركة في بطولة "فيفا إنتركونتيننتال" للأندية هذا العام 2025 وكذلك بطولة كأس العالم للأندية الموسعة بـ32 فريقا حال إقامة النسخة الثانية في عام 2029.ويشار إلى أن الأهلي هو ثالث فريق سعودي يتوج باللقب القاري المرموق، بعد الهلال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 4 ألقاب، واتحاد جدة، الذي حصد الكأس مرتين ليرتفع إجمالي الألقاب السعودية إلى 7 ألقاب في المركز الثالث بالقائمة التي تتصدرها أندية كوريا الجنوبية بـ 12 لقبا.
https://sarabic.ae/20250209/فريق-تركي-يسعى-لضم-نجم-الأهلي-السعودي-1097611682.html
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رياضة, الأخبار, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
رياضة, الأخبار, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
لأول مرة في تاريخه.. الأهلي السعودي يقهر كاواساكي الياباني ويتوج بدوري أبطال آسيا للنخبة
تمكن نادي أهلي جدة السعودي من تحقيق إنجاز تاريخي بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.
تغلب النادي السعودي على فريق كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين للا شئ في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، حيث أحرز البرازيلي غالينو والإيفواري فرانك كيسيه هدفي الأهلي في الدقيقتين 35 و42 من المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة السعودية.
وبتلك النتيجة، حقق الأهلي السعودي
اللقب القاري بعد خسارته النهائي مرتين، الأولى موسم 1985-1986 أمام دايو رويالز الكوري الجنوبي بنتيجة 1-3 بعد اللجوء لشوطين إضافيين، قبل أن يخسر أيضا 0-3 أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في نهائي البطولة عام 2012.
وبعد حصوله على اللقب الآسيوي، ضمن الأهلي السعودي التأهل للمشاركة في بطولة "فيفا إنتركونتيننتال
" للأندية هذا العام 2025 وكذلك بطولة كأس العالم للأندية الموسعة بـ32 فريقا حال إقامة النسخة الثانية في عام 2029.
ويشار إلى أن الأهلي هو ثالث فريق سعودي يتوج باللقب القاري المرموق، بعد الهلال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 4 ألقاب، واتحاد جدة، الذي حصد الكأس مرتين ليرتفع إجمالي الألقاب السعودية إلى 7 ألقاب في المركز الثالث بالقائمة التي تتصدرها أندية كوريا الجنوبية بـ 12 لقبا.