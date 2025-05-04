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الدول الـ 10 الأكثر إنتاجا للطاقة الكهرومائية في 2024
الدول الـ 10 الأكثر إنتاجا للطاقة الكهرومائية في 2024
سبوتنيك عربي
شهد العالم انتعاشا كبيرا في إنتاج الطاقة الكهرومائية على مستوى العالم بعد التحديات التي واجهها بسبب الجفاف في 2023. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
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وتصدرت الصين قائمة الدول المنتجة عام 2024، بفارق شاسع عن البرازيل التي جاءت في المركز الثاني، حسب تقرير نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، التي أوردت 10 دول تتصدر قائمة الدول المنتجة.وجاءت كندا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في المراتب الـ 3 والـ 4 والـ 5، على التوالي.ولفت التقرير إلى أن الإنتاج الإجمالي ارتفع بمعدل 4.3 في المئة بواقع 182 تيراواط/ ساعة ليصل إلى نحو 4.4 ألف تيراواط/ ساعة.وبحسب التقرير، فإن السبب في زيادة الإنتاج هو تحسن الظروف المناخية في 2024، وليس بسبب توسعات جديدة في القدرة الإنتاجية.وتابع: "معدلات الإنتاج التي تم تسجيلها في 2024، تزيد بنسبة 2 في المئة عن المعدلات التي تم تسجيلها في 2020".الدول الـ 10 الأكثر إنتاجاوتشير الإحصائيات إلى أن الصين سجلت طفرة في كبيرة في الإنتاج، حيث يقدر إنتاجها بـ 71 في المئة من حجم الزيادة في الإنتاج العالمي خلال 2024، ورغم ذلك فإن إنتاجها من الطاقة الكهرومائية لا يمثل سوى 13 في المئة من احتياجاتها من الطاقة بصورة عامة.وبصورة عامة، فإن إنتاج الطاقة الكهرومائية في العالم مثل 14.3 في المئة من إجمالي الكهرباء التي تم توليدها من جميع مصادرها حول العالم في 2024.
https://sarabic.ae/20241227/الصين-ترد-على-مخاوف-بشأن-بنائها-أكبر-سد-لتوليد-الطاقة-الكهرومائية-في-العالم-1096251108.html
https://sarabic.ae/20241226/دولة-آسيوية-تعتزم-بناء-أكبر-سد-في-العالم-للطاقة-الكهرومائية-1096198620.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

الدول الـ 10 الأكثر إنتاجا للطاقة الكهرومائية في 2024

14:50 GMT 04.05.2025
© Getty Images / jia yuسد كهرومائي في الصين
سد كهرومائي في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© Getty Images / jia yu
تابعنا عبر
شهد العالم انتعاشا كبيرا في إنتاج الطاقة الكهرومائية على مستوى العالم بعد التحديات التي واجهها بسبب الجفاف في 2023.
وتصدرت الصين قائمة الدول المنتجة عام 2024، بفارق شاسع عن البرازيل التي جاءت في المركز الثاني، حسب تقرير نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، التي أوردت 10 دول تتصدر قائمة الدول المنتجة.
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وجاءت كندا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في المراتب الـ 3 والـ 4 والـ 5، على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن الإنتاج الإجمالي ارتفع بمعدل 4.3 في المئة بواقع 182 تيراواط/ ساعة ليصل إلى نحو 4.4 ألف تيراواط/ ساعة.
وبحسب التقرير، فإن السبب في زيادة الإنتاج هو تحسن الظروف المناخية في 2024، وليس بسبب توسعات جديدة في القدرة الإنتاجية.
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وتابع: "معدلات الإنتاج التي تم تسجيلها في 2024، تزيد بنسبة 2 في المئة عن المعدلات التي تم تسجيلها في 2020".

الدول الـ 10 الأكثر إنتاجا

الصين: تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ 1356 تيراواط/ ساعة.
البرازيل: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 415 تيراواط/ ساعة.
كندا: تحتل المرتبة الـ 3 عالميا بـ 347 تيراواط/ ساعة.
الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة الـ 4 عالميا بـ 236 تيراواط/ ساعة.
روسيا: تحتل المرتبة الـ 5 عالميا بـ 210 تيراواط/ ساعة.
الهند: تحتل المرتبة الـ 6 عالميا بـ 156 تيراواط/ ساعة.
النرويج: تحتل المرتبة الـ 7 عالميا بـ 139 تيراواط/ ساعة.
فيتنام: تحتل المرتبة الـ 8 عالميا بـ 93 تيراواط/ ساعة.
اليابان: تحتل المرتبة الـ 9 عالميا بـ 78 تيراواط/ ساعة.
تركيا: تحتل المرتبة الـ 10 عالميا بـ 75 تيراواط/ساعة.
وتشير الإحصائيات إلى أن الصين سجلت طفرة في كبيرة في الإنتاج، حيث يقدر إنتاجها بـ 71 في المئة من حجم الزيادة في الإنتاج العالمي خلال 2024، ورغم ذلك فإن إنتاجها من الطاقة الكهرومائية لا يمثل سوى 13 في المئة من احتياجاتها من الطاقة بصورة عامة.
وبصورة عامة، فإن إنتاج الطاقة الكهرومائية في العالم مثل 14.3 في المئة من إجمالي الكهرباء التي تم توليدها من جميع مصادرها حول العالم في 2024.
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