بوتين يستعرض صالته الرياضية الخاصة ويكشف سر لياقته البدنية... فيديو
12:53 GMT 04.05.2025 (تم التحديث: 12:56 GMT 04.05.2025)
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أماط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اللثام عن أحد جوانب حياته وروتينه اليومي، وذلك خلال الفيلم الوثائقي، "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا"، والذي عرضته قناة "روسيا 1" التلفزيونية.
واستعرض الرئيس بوتين، صالته الرياضية، التي تتضمن بعض الآلات الرياضية والأوزان.
ووصف بوتين هذا القسم بأنه "الأهم"، مؤكدا أنه يمارس الرياضة صباح كل يوم لساعة ونصف.
بوتين يكشف عن روتينه الرياضي... ساعة ونصف يوميًا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 4, 2025
استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صالة الألعاب الرياضية الخاصة به في الفيلم الوثائقي "روسيا، الكرملين، بوتين، 25 عامًا" الذي بثته قناة "روسيا"، حيث تحدّث عن تفاصيل روتينه اليومي للحفاظ على لياقته.
صرح بوتين أنه يمارس التمارين… https://t.co/4lYYqkiC4O pic.twitter.com/nrEHi96Naz
كما أشار بوتين إلى أنه يحاول ممارسة السباحة قدر المستطاع.
وفي الفيلم ذاته، أكد بوتين أنه يحاول عدم تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لكنه يسمح لنفسه أحيانًا بتناول "الكفير"، أي (اللبن الخاثر).
وبيّن بوتين أنه مشرف بنفسه على المطبخ، ولكن لديه مساعدين أيضًا.