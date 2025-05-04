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https://sarabic.ae/20250504/بوتين-يستعرض-صالته-الرياضية-الخاصة-ويكشف-سر-لياقته-البدنية-فيديو-1100153222.html
بوتين يستعرض صالته الرياضية الخاصة ويكشف سر لياقته البدنية... فيديو
بوتين يستعرض صالته الرياضية الخاصة ويكشف سر لياقته البدنية... فيديو
سبوتنيك عربي
أماط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اللثام عن أحد جوانب حياته وروتينه اليومي، وذلك خلال الفيلم الوثائقي، "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا"، والذي عرضته قناة... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T12:53+0000
2025-05-04T12:56+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
نادي الفيديو
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واستعرض الرئيس بوتين، صالته الرياضية، التي تتضمن بعض الآلات الرياضية والأوزان.كما أشار بوتين إلى أنه يحاول ممارسة السباحة قدر المستطاع.وبيّن بوتين أنه مشرف بنفسه على المطبخ، ولكن لديه مساعدين أيضًا.بوتين يكشف عن رغبته بـ"توجيه ضربة" لكنه يقاوم ذلك... فيديو
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روسيا, فلاديمير بوتين, نادي الفيديو
روسيا, فلاديمير بوتين, نادي الفيديو

بوتين يستعرض صالته الرياضية الخاصة ويكشف سر لياقته البدنية... فيديو

12:53 GMT 04.05.2025 (تم التحديث: 12:56 GMT 04.05.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© Sputnik
/
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تابعنا عبر
أماط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اللثام عن أحد جوانب حياته وروتينه اليومي، وذلك خلال الفيلم الوثائقي، "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا"، والذي عرضته قناة "روسيا 1" التلفزيونية.
واستعرض الرئيس بوتين، صالته الرياضية، التي تتضمن بعض الآلات الرياضية والأوزان.
ووصف بوتين هذا القسم بأنه "الأهم"، مؤكدا أنه يمارس الرياضة صباح كل يوم لساعة ونصف.
كما أشار بوتين إلى أنه يحاول ممارسة السباحة قدر المستطاع.
وفي الفيلم ذاته، أكد بوتين أنه يحاول عدم تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لكنه يسمح لنفسه أحيانًا بتناول "الكفير"، أي (اللبن الخاثر).
وبيّن بوتين أنه مشرف بنفسه على المطبخ، ولكن لديه مساعدين أيضًا.
بوتين يكشف عن رغبته بـ"توجيه ضربة" لكنه يقاوم ذلك... فيديو
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