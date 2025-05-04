من السياسة إلى الحياة الشخصية... بوتين يكشف أبرز محطاته الرئاسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، اتهامات إيرانية لفرنسا بمحاولة إفساد المفاوضات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:21 GMT
39 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما للدروز، رئيس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250504/من-السياسة-إلى-الحياة-الشخصية-بوتين-يكشف-أبرز-محطاته-الرئاسية-1100151043.html
من السياسة إلى الحياة الشخصية... بوتين يكشف أبرز محطاته الرئاسية
من السياسة إلى الحياة الشخصية... بوتين يكشف أبرز محطاته الرئاسية
سبوتنيك عربي
بدأت القناة التلفزيونية "روسيا 1"، بعرض الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا"، من إخراج سعيدة ميدفيديفا، والصحفي بافيل زاروبين. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T11:45+0000
2025-05-04T12:41+0000
فلاديمير بوتين
الكرملين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099768712_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_c6aedea655df67df399885dc4a67ee2d.jpg
وتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الوثائقي، بصراحة عن الأحداث الهامة خلال فترة رئاسته، وأسباب وآفاق العملية العسكرية الخاصة، كما كشف عن تفاصيل حياته الشخصية.حول العملية العسكرية الخاصةحول خطاب ميونيخ حول آفاق التسويةوأضاف بوتين أن رد الفعل الذي يظهره الروس الآن تجاه العملية العسكرية الخاصة كان على مستوى آماله.حول سيادة روسياعن الحياة الشخصية للرئيسواعترف الرئيس الروسي، بأنه ليس صارماً مع أحفاده، فقد يأتون لزيارته في الكرملين بشكل غير متوقع، لكنهم يحاولون إخطاره بذلك مسبقًا.وبيّن بوتين أنه مشرف بنفسه على المطبخ، ولكن لديه مساعدين أيضًا.وأوضح أنه يمارس الرياضة لمدة ساعة ونصف يومياً، ويحاول زيارة المسبح و"الخروج إلى الجليد" لممارسة التمارين الرياضية.بوتين يعلن وقف إطلاق النار أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية
https://sarabic.ae/20250429/بوتين-ولوكاشينكو-يشاركان-في-منتدى-التراث-العظيم---المستقبل-المشترك-في-فولغوغراد-1099998417.html
https://sarabic.ae/20250430/بوتين-الذكرى-الثمانين-للنصر-عزيزة-على-كل-من-يحافظ-على-ذكرى-هذا-الإنجاز-الخالد-1100030446.html
https://sarabic.ae/20250503/بوتين-يكشف-عن-رغبته-بـتوجيه-ضربة-لكنه-يقاوم-ذلك-فيديو-1100131082.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099768712_433:0:3162:2047_1920x0_80_0_0_4acd9029b6fb577a942d28b3087eb92a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم

من السياسة إلى الحياة الشخصية... بوتين يكشف أبرز محطاته الرئاسية

11:45 GMT 04.05.2025 (تم التحديث: 12:41 GMT 04.05.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بدأت القناة التلفزيونية "روسيا 1"، بعرض الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا"، من إخراج سعيدة ميدفيديفا، والصحفي بافيل زاروبين.
وتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الوثائقي، بصراحة عن الأحداث الهامة خلال فترة رئاسته، وأسباب وآفاق العملية العسكرية الخاصة، كما كشف عن تفاصيل حياته الشخصية.

حول العملية العسكرية الخاصة

قال بوتين إن روسيا اضطرت في عام 2014، إلى اتخاذ قرار بدعم شعب شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول؛ وأن أي سلوك آخر كان يعني تسليمهم ليتم تمزيقهم
لقد فعلت موسكو الشيء الصحيح بدعمها لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، على الرغم من أن الحدث كان في وقت صعب، وحققت البلاد قفزة قوية إلى الأمام بفضل العقوبات التي فرضها الغرب بعد أحداث القرم.
عندما وقعت روسيا اتفاقيات مينسك، كانت تتوقع الالتزام بها، لكن البلاد تعرضت للخداع بكل بساطة، حتى عام 2022، تعاملت موسكو مع اتفاقياتها مع الشركاء الغربيين بثقة حذرة.
في الغرب، أخذوا استراحة (الهدنة) لإعادة تسليح القوات المسلحة الأوكرانية وإعدادها للحرب.
لا يمكن لموسكو أن تبدأ في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن أوكرانيا، دون القيام أولاً بالعمل في المجالين الأمني ​​والاقتصادي.
كان من غير الواقعي أن نبدأ النظام العالمي الجديد في عام 2014؛ ولم تكن روسيا مستعدة لمواجهة مباشرة مع الغرب الجماعي.
\\
لم نستعد لهذا الأمر بشكل خاص، لقد سعينا بصدق إلى حل مشكلة دونباس بالوسائل السلمية، ولكن اتضح أن الطرف الآخر فكر وتصرف بطريقة مختلفة.
وتحتاج روسيا إلى أن تأخذ في الاعتبار تجربة اتفاقيات مينسك في المستقبل.
منتدى التراث العظيم - المستقبل المشترك في فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
بوتين: يوم النصر عيد مقدس بالنسبة لشعبنا
29 أبريل, 13:03 GMT

حول خطاب ميونيخ

في مؤتمر ميونيخ أراد الرئيس بوتين أن ينقل إلى شركائه الغربيين، أن البلاد ستكون ذات سيادة، أو لن تكون موجودة على الإطلاق.
وأعرب رئيس الدولة عن أمله في أن يستمعوا ويغيروا موقفهم تجاه موسكو.
إن عدم وجود رد فعل مناسب من الغرب أدى إلى الأحداث في أوكرانيا.
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، قرر "العالم المتحضر" أن روسيا أصبحت ضعيفة ويجب القضاء عليها.

لقد كانت مسؤوليتي هي مستقبل البلاد، وبالطبع بدأت العمل لضمان عدم حدوث ذلك أبدًا (القضاء على روسيا)، ومن هنا جاءت الدعوة إلى الشركاء الغربيين باحترام مصالح روسيا، ومن هنا جاء الخطاب الذي ألقاه بوتين في عام 2007.

حول آفاق التسوية

إن المصالحة بين روسيا وأوكرانيا أمر لا مفر منه، إنها مسألة وقت.
لم تكن موسكو بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية خلال العملية العسكرية الخاصة.
لقد أصبحت البلاد الآن تقف وحيدة في مواجهة الغرب الجماعي.
الآن تقول الولايات المتحدة بشكل مباشر إنها في حالة حرب وجودية مع روسيا.
موسكو تحافظ على هدوئها خلال العملية الخاصة لأنهم أرادوا استفزازها لارتكاب الأخطاء.

لدينا ما يكفي من القوة والموارد لإكمال ما بدأ في عام 2022 إلى نهايته المنطقية بالنتيجة التي تحتاجها روسيا.

وأضاف بوتين أن رد الفعل الذي يظهره الروس الآن تجاه العملية العسكرية الخاصة كان على مستوى آماله.
الرئيسان الروسي والبيلاروسي فلاديمير بوتن والكسندر لوكاشينكو يزوران المجمع التذكاري لأبطال معركة ستالينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
بوتين: الذكرى الثمانون للنصر توحد ملايين البشر على كوكب الأرض
30 أبريل, 07:46 GMT

حول سيادة روسيا

قال بوتين إن فقدان الهوية لبلد ما، أمر خطير للغاية من وجهة نظر مستقبل البلاد.
إن الأساس الأخلاقي والقيم للوعي الذاتي للروس هو أساس الدولة المستقبلية.
إذا لم تعتمد روسيا على قيمها التقليدية، فإنها ببساطة لن تكون موجودة؛ سوف تفقد هويتها.
العالم الحديث مترابط للغاية، وهذا أمر طبيعي، وينبغي أن يكون كذلك، ولكن عندما تصبح دولة مثل روسيا معتمدة بشكل مفرط على العوامل الخارجية، يصبح الأمر خطيرًا.
عندما غادرت الشركات الغربية روسيا، كانت هناك مخاطر كثيرة، لكن البلاد لم تندفع نحو هذا الحوض، وكانت هناك احتياطيات للاقتصاد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز تو-160إم، تتارستان 22 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
بوتين يكشف عن رغبته بـ"توجيه ضربة" لكنه يقاوم ذلك... فيديو
أمس, 14:20 GMT

عن الحياة الشخصية للرئيس

واعترف الرئيس الروسي، بأنه ليس صارماً مع أحفاده، فقد يأتون لزيارته في الكرملين بشكل غير متوقع، لكنهم يحاولون إخطاره بذلك مسبقًا.

ويحاول الرئيس عدم تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لكنه يسمح لنفسه أحيانًا بتناول "الكفير"، أي (اللبن الخاثر).

وبيّن بوتين أنه مشرف بنفسه على المطبخ، ولكن لديه مساعدين أيضًا.
وأوضح أنه يمارس الرياضة لمدة ساعة ونصف يومياً، ويحاول زيارة المسبح و"الخروج إلى الجليد" لممارسة التمارين الرياضية.
بوتين يعلن وقف إطلاق النار أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала