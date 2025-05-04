https://sarabic.ae/20250504/من-السياسة-إلى-الحياة-الشخصية-بوتين-يكشف-أبرز-محطاته-الرئاسية-1100151043.html

من السياسة إلى الحياة الشخصية... بوتين يكشف أبرز محطاته الرئاسية

من السياسة إلى الحياة الشخصية... بوتين يكشف أبرز محطاته الرئاسية

سبوتنيك عربي

بدأت القناة التلفزيونية "روسيا 1"، بعرض الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا"، من إخراج سعيدة ميدفيديفا، والصحفي بافيل زاروبين. 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T11:45+0000

2025-05-04T11:45+0000

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فلاديمير بوتين

الكرملين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الوثائقي، بصراحة عن الأحداث الهامة خلال فترة رئاسته، وأسباب وآفاق العملية العسكرية الخاصة، كما كشف عن تفاصيل حياته الشخصية.حول العملية العسكرية الخاصةحول خطاب ميونيخ حول آفاق التسويةوأضاف بوتين أن رد الفعل الذي يظهره الروس الآن تجاه العملية العسكرية الخاصة كان على مستوى آماله.حول سيادة روسياعن الحياة الشخصية للرئيسواعترف الرئيس الروسي، بأنه ليس صارماً مع أحفاده، فقد يأتون لزيارته في الكرملين بشكل غير متوقع، لكنهم يحاولون إخطاره بذلك مسبقًا.وبيّن بوتين أنه مشرف بنفسه على المطبخ، ولكن لديه مساعدين أيضًا.وأوضح أنه يمارس الرياضة لمدة ساعة ونصف يومياً، ويحاول زيارة المسبح و"الخروج إلى الجليد" لممارسة التمارين الرياضية.بوتين يعلن وقف إطلاق النار أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية

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فلاديمير بوتين, الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم