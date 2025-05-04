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https://sarabic.ae/20250504/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-العدو-الذي-نواجهه-ضعيف-رغم-امتلاكه-تقنيات-حديثة-1100147401.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: العدو الذي نواجهه "ضعيف" رغم امتلاكه تقنيات حديثة
قائد الحرس الثوري الإيراني: العدو الذي نواجهه "ضعيف" رغم امتلاكه تقنيات حديثة
سبوتنيك عربي
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن من طبيعة الحرس الثوري الثبات في مواجهة الأعداء وعدم التراجع، مشيرا إلى أن المؤسسة ترصد بدقة... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T10:01+0000
2025-05-04T10:01+0000
إيران
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وفي كلمة ألقاها بمناسبة "أسبوع العقيدة والسياسة"، أوضح سلامي أن الحرس الثوري يستند إلى جذور عقائدية وإيمانية عميقة، ويتكيف مع متغيرات الزمان.وشدد على أن عناصر قوة الحرس الثوري الإيراني تقوم على الإيمان والوعي والأخلاق والعلم، مؤكدا أن "النصر يتحقق إذا صمد القلب وبقي الإيمان، وأن الهزيمة تبدأ من الداخل"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما وصف سلامي الحرس بأنه ليس مجرد كيان عسكري، بل منظومة روحية ومعرفية تتجاوز الأشخاص، قائلا إن "العدو ضعيف في جوهره رغم امتلاكه تقنيات متقدمة، والاعتماد الحقيقي يجب أن يكون على الإيمان".وختم قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، كلمته بالتأكيد على أهمية مواكبة التطورات العلمية وتجديد التعليم، مشيرا إلى أن الحرس لم يتراجع خلال 46 عاما من التحديات، بل ازداد قوة لأنه يتحرك بروح الثورة وتحت قيادة الولي الفقيه، وأن الأمل هو سر الاستمرار والانتصار.
https://sarabic.ae/20250421/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-الحرس-الثوري-هو-الحصن-المنيع-والملاذ-الآمن-1099751002.html
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قائد الحرس الثوري الإيراني: العدو الذي نواجهه "ضعيف" رغم امتلاكه تقنيات حديثة

10:01 GMT 04.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemiقائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن من طبيعة الحرس الثوري الثبات في مواجهة الأعداء وعدم التراجع، مشيرا إلى أن المؤسسة ترصد بدقة نوايا الخصوم وتفكيرهم المستقبلي.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة "أسبوع العقيدة والسياسة"، أوضح سلامي أن الحرس الثوري يستند إلى جذور عقائدية وإيمانية عميقة، ويتكيف مع متغيرات الزمان.
وشدد على أن عناصر قوة الحرس الثوري الإيراني تقوم على الإيمان والوعي والأخلاق والعلم، مؤكدا أن "النصر يتحقق إذا صمد القلب وبقي الإيمان، وأن الهزيمة تبدأ من الداخل"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
الحرس الثوري الإيراني، إيران 22 سبمتمبر 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
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كما وصف سلامي الحرس بأنه ليس مجرد كيان عسكري، بل منظومة روحية ومعرفية تتجاوز الأشخاص، قائلا إن "العدو ضعيف في جوهره رغم امتلاكه تقنيات متقدمة، والاعتماد الحقيقي يجب أن يكون على الإيمان".
وختم قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، كلمته بالتأكيد على أهمية مواكبة التطورات العلمية وتجديد التعليم، مشيرا إلى أن الحرس لم يتراجع خلال 46 عاما من التحديات، بل ازداد قوة لأنه يتحرك بروح الثورة وتحت قيادة الولي الفقيه، وأن الأمل هو سر الاستمرار والانتصار.
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