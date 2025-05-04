https://sarabic.ae/20250504/نائب-رئيس-البرلمان-السلوفاكي-يحذر-من-حرب-عالمية-جديدة-في-حال-إرسال-الناتو-قوات-لأوكرانيا-1100143841.html
نائب رئيس البرلمان السلوفاكي يحذر من حرب عالمية جديدة في حال إرسال الناتو قوات لأوكرانيا
نائب رئيس البرلمان السلوفاكي يحذر من حرب عالمية جديدة في حال إرسال الناتو قوات لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
حذر نائب رئيس البرلمان السلوفاكي تيبور غاسبار، اليوم الأحد، من أن إرسال حلف شمال الأطلسي (ناتو) قوات إلى أوكرانيا من شأنه أن يشعل حربا عالمية جديدة. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T06:01+0000
2025-05-04T06:01+0000
2025-05-04T06:01+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وقال غاسبار، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يبدو أن أوروبا لم تفهم بعد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا تتغير. هناك دول راغبة في تصعيد التوتر أكثر، وأعتقد أن خططهم لإرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا قد تفضي إلى حرب عالمية جديدة، على الرغم من أنني لا أعتقد أن هناك إجماعًا على هذا الأمر بين الدول الأوروبية".ورأى غاسبار أن بريطانيا وفرنسا هما الدولتان الأكثر رغبة في التصعيد، في حين تدرك الدول الأوروبية الأصغر أن إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا من شأنه أن يفجر صراعًا واسع النطاق في أوروبا.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حذر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي من أنه "وفقا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، يطلق دعاة الحرب الأوروبيين الجدد حملة لتقويض جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب لحفظ السلام".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.البرلمان السلوفاكي: براتيسلافا نجحت في استئناف المفاوضات بشأن نقل الغاز من روسيا
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
نائب رئيس البرلمان السلوفاكي يحذر من حرب عالمية جديدة في حال إرسال الناتو قوات لأوكرانيا
حذر نائب رئيس البرلمان السلوفاكي تيبور غاسبار، اليوم الأحد، من أن إرسال حلف شمال الأطلسي (ناتو) قوات إلى أوكرانيا من شأنه أن يشعل حربا عالمية جديدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال غاسبار، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يبدو أن أوروبا لم تفهم بعد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا تتغير. هناك دول راغبة في تصعيد التوتر أكثر، وأعتقد أن خططهم لإرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا قد تفضي إلى حرب عالمية جديدة، على الرغم من أنني لا أعتقد أن هناك إجماعًا على هذا الأمر بين الدول الأوروبية".
ورأى غاسبار أن بريطانيا وفرنسا هما الدولتان الأكثر رغبة في التصعيد، في حين تدرك الدول الأوروبية الأصغر أن إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا من شأنه أن يفجر صراعًا واسع النطاق في أوروبا.
أوروبا ليست على ما يرام من الناحية الاقتصادية، نحن لم نعد تنافسيين لأننا تبنينا باستمرار عقوبات ضد روسيا باسم نوع من الرفض للطاقة والغاز والنفط، ونتيجة لذلك لم تعد المصانع العاملة في أوروبا تعمل بشكل تنافسي اليوم، أعتقد أن هذا المسار سيتوقف وسيسود المنطق في أوروبا.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حذر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي من أنه "وفقا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، يطلق دعاة الحرب الأوروبيين الجدد حملة لتقويض جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب لحفظ السلام".
وأشار البيان إلى أن أجهزة الاستخبارات الأوروبية تسعى لجعل الصراع في أوكرانيا، بين دول أعضاء "الناتو" الأوروبية وروسيا، صراعا لا نهاية له".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.