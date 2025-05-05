https://sarabic.ae/20250505/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-مواقع-تابعة-لحزب-الله-في-البقاع-وصريفا-جنوبي-لبنان-1100194683.html

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع تابعة لحزب الله في البقاع وصريفا جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع تابعة لحزب الله في البقاع وصريفا جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة الاثنين، شن غارات على منطقتي البقاع وصريفا جنوبي لبنان، استهدفت مواقع قال أنها بنى تحتية تابعة لحزب الله ويتم إنتاج أسلحة فيها. 05.05.2025, سبوتنيك عربي

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القدس –سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، "هاجم الجيش بنى تحتية داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة البقاع في لبنان، بعد أن رصد جيش الدفاع قيام حزب الله الإرهابي بمواصلة محاولة إعمار أنشطته في الموقع".وتابع أدرعي بالقول، إن "هذه النشاطات التي يمارسها عناصر حزب الله داخل الموقع، ووجود أسلحة في المنطقة تعتبر بمثابة خروقات فاضحة للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".وأكد البيان على أن "الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل، ولمنع أي محاولة لاعادة اعمار حزب الله الارهابي".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

https://sarabic.ae/20250505/وزير-الخارجية-اللبناني-الأسبق-نزع-سلاح-حزب-الله-مرتبط-بالمفاوضات-الإيرانية--الأمريكية--1100174804.html

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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله