https://sarabic.ae/20250505/وزير-الخارجية-اللبناني-الأسبق-نزع-سلاح-حزب-الله-مرتبط-بالمفاوضات-الإيرانية--الأمريكية--1100174804.html
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: نزع سلاح "حزب الله" مرتبط بالمفاوضات الإيرانية- الأمريكية
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: نزع سلاح "حزب الله" مرتبط بالمفاوضات الإيرانية- الأمريكية
سبوتنيك عربي
علق وزير الخارجية اللبنانية الأسبق شربل وهبة على سير العملية الانتخابية في جبل لبنان ونتائجها، بالإضافة إلى مسألة نزع سلاح "حزب الله" والسلاح في المخيمات... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أعطت الانتخابات صورة عن سلوك الشعب اللبناني تجاه الاستحقاق الانتخابي"، موضحاً أن "البلديات تعتمد على ما تقدمه لها الدولة اللبنانية التي بدورها تنتظر الهبات من الدول الصديقة".وعن تراجع معدل الاقتراع في أقضية محافظة جبل لبنان، عزا وهبة السبب إلى "زيادة نسبة الهجرة في هذه المحافظة أكثر من غيرها".وعن ما اذا كان سيحصل تغييرا في البيئة الشيعية بعد الحرب الأخيرة، قال: "كل ما قست الظروف على أبناء الجنوب أو الطائفة الشيعية كل ما زاد تضامنهم مع بعضهم أكثر".وأوضح وهبة أنه "رغم إبعاد الدول الخليجية مواطنيها عن لبنان إلا انها لم تبتعد عنه سياسيا"، مشيراً إلى أنه من "شروط هذه الدول كان نزع سلاح حزب الله لاعتبارهم أنه تدخلا إيرانيا في دولة عربية".ورأى أن "رئيس الجمهورية لا يحسد على ما هو عليه في هذه المرحلة"، مضيفا: "الصعوبة تكمن بما تم الاتفاق عليه خلال الحكومة السابقة مع الوسيط الأمريكي والسلطات الإسرائيلية"، مشددا على أنه من "غير الممكن أن يكون الجيش اللبناني تحت إمرة القرار الإسرائيلي وفي الوقت نفسه على الدولة اللبنانية الإسراع في خلق حالة وطنية تؤدي إلى حوار جدي وعميق جدا مع الأطراف اللبنانية وخاصة مع حزب الله لبحث مسألة السلاح".كما تحدث أيضاً عن السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، مؤكداً "ضرورة الانتهاء منه حيث لم يعد له أي مبرر على الأراضي اللبنانية".وعن الأحداث الأخيرة في سوريا، أكد وهبة أنها "ستنعكس بشكل مباشر على لبنان خاصة بوجود العدد الهائل من النازحين السوريين على أراضيه".
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لبنان, أخبار حزب الله, نزع السلاح, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, أخبار حزب الله, نزع السلاح, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: نزع سلاح "حزب الله" مرتبط بالمفاوضات الإيرانية- الأمريكية
10:48 GMT 05.05.2025 (تم التحديث: 10:53 GMT 05.05.2025)
حصري
علق وزير الخارجية اللبنانية الأسبق شربل وهبة على سير العملية الانتخابية في جبل لبنان ونتائجها، بالإضافة إلى مسألة نزع سلاح "حزب الله" والسلاح في المخيمات الفلسطينية.
وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أعطت الانتخابات صورة عن سلوك الشعب اللبناني تجاه الاستحقاق الانتخابي"، موضحاً أن "البلديات تعتمد على ما تقدمه لها الدولة اللبنانية
التي بدورها تنتظر الهبات من الدول الصديقة".
وشدد وهبة على أنه "لا يمكن إدارة شأن عام وإدارة شعب بكامله بالهيبات والمساعدات والقروض بل يجب أن تجبى الأموال من المواطنين"، لافتاً إلى "ضرورة أن تبتعد الأحزاب السياسية عن الانتخابات البلدية".
وعن تراجع معدل الاقتراع في أقضية محافظة جبل لبنان، عزا وهبة السبب إلى "زيادة نسبة الهجرة في هذه المحافظة أكثر من غيرها".
وعن ما اذا كان سيحصل تغييرا في البيئة الشيعية بعد الحرب الأخيرة
، قال: "كل ما قست الظروف على أبناء الجنوب أو الطائفة الشيعية كل ما زاد تضامنهم مع بعضهم أكثر".
ووصف وزير الخارجية اللبناني الأسبق، رفع الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان، بـ"الخطوة الإيجابية جدا التي تعد دليلا على عودة لبنان الذي فقد الكثير من عناصر الاستقرار قبل هذا القرار"، لافتاً إلى أن "زيارة الرئيس جوزيف عون للإمارات كان لها دور فعال في ذلك".
وأوضح وهبة أنه "رغم إبعاد الدول الخليجية
مواطنيها عن لبنان إلا انها لم تبتعد عنه سياسيا"، مشيراً إلى أنه من "شروط هذه الدول كان نزع سلاح حزب الله لاعتبارهم أنه تدخلا إيرانيا في دولة عربية".
ورأى أن "رئيس الجمهورية لا يحسد على ما هو عليه في هذه المرحلة"، مضيفا: "الصعوبة تكمن بما تم الاتفاق عليه خلال الحكومة السابقة مع الوسيط الأمريكي والسلطات الإسرائيلية"، مشددا على أنه من "غير الممكن أن يكون الجيش اللبناني تحت إمرة القرار الإسرائيلي وفي الوقت نفسه على الدولة اللبنانية الإسراع في خلق حالة وطنية تؤدي إلى حوار جدي وعميق جدا مع الأطراف اللبنانية وخاصة مع حزب الله لبحث مسألة السلاح
".
وتابع وهبة: "موقف حزب الله مرتبط اليوم بالمفاوضات الإيرانية- الأمريكية، فإذا نجحت المفاوضات سيتم تسليم السلاح بطريقة طوعية وإذا فشلت، فإن إسرائيل ستهدد بتدمير السلاح بقوة عسكرية، لذا الأولوية اليوم لاجراء حوار جدي في الداخل اللبناني مع حزب الله بهذا الموضوع".
كما تحدث أيضاً عن السلاح داخل المخيمات الفلسطينية
، مؤكداً "ضرورة الانتهاء منه حيث لم يعد له أي مبرر على الأراضي اللبنانية".
ورأى ضيف "سبوتنيك" أنه "من المفترض انتظار ماذا سيقرره الشعب الفلسطيني مع إسرائيل"، موضحاً أن "الولايات المتحدة هي التي تخطط وترسم ما سيجري في منطقة شرق الأوسط".
وعن الأحداث الأخيرة في سوريا، أكد وهبة أنها "ستنعكس بشكل مباشر على لبنان خاصة بوجود العدد الهائل من النازحين السوريين على أراضيه".