وزير الخارجية اللبناني الأسبق: نزع سلاح "حزب الله" مرتبط بالمفاوضات الإيرانية- الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:21 GMT
39 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما للدروز، رئيس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
11:03 GMT
45 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250505/وزير-الخارجية-اللبناني-الأسبق-نزع-سلاح-حزب-الله-مرتبط-بالمفاوضات-الإيرانية--الأمريكية--1100174804.html
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: نزع سلاح "حزب الله" مرتبط بالمفاوضات الإيرانية- الأمريكية
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: نزع سلاح "حزب الله" مرتبط بالمفاوضات الإيرانية- الأمريكية
سبوتنيك عربي
علق وزير الخارجية اللبنانية الأسبق شربل وهبة على سير العملية الانتخابية في جبل لبنان ونتائجها، بالإضافة إلى مسألة نزع سلاح "حزب الله" والسلاح في المخيمات... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T10:48+0000
2025-05-05T10:53+0000
لبنان
أخبار حزب الله
نزع السلاح
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104112/42/1041124277_0:711:4932:3485_1920x0_80_0_0_d8e9fb2fb98550e710c2eed313ee77b7.jpg
وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أعطت الانتخابات صورة عن سلوك الشعب اللبناني تجاه الاستحقاق الانتخابي"، موضحاً أن "البلديات تعتمد على ما تقدمه لها الدولة اللبنانية التي بدورها تنتظر الهبات من الدول الصديقة".وعن تراجع معدل الاقتراع في أقضية محافظة جبل لبنان، عزا وهبة السبب إلى "زيادة نسبة الهجرة في هذه المحافظة أكثر من غيرها".وعن ما اذا كان سيحصل تغييرا في البيئة الشيعية بعد الحرب الأخيرة، قال: "كل ما قست الظروف على أبناء الجنوب أو الطائفة الشيعية كل ما زاد تضامنهم مع بعضهم أكثر".وأوضح وهبة أنه "رغم إبعاد الدول الخليجية مواطنيها عن لبنان إلا انها لم تبتعد عنه سياسيا"، مشيراً إلى أنه من "شروط هذه الدول كان نزع سلاح حزب الله لاعتبارهم أنه تدخلا إيرانيا في دولة عربية".ورأى أن "رئيس الجمهورية لا يحسد على ما هو عليه في هذه المرحلة"، مضيفا: "الصعوبة تكمن بما تم الاتفاق عليه خلال الحكومة السابقة مع الوسيط الأمريكي والسلطات الإسرائيلية"، مشددا على أنه من "غير الممكن أن يكون الجيش اللبناني تحت إمرة القرار الإسرائيلي وفي الوقت نفسه على الدولة اللبنانية الإسراع في خلق حالة وطنية تؤدي إلى حوار جدي وعميق جدا مع الأطراف اللبنانية وخاصة مع حزب الله لبحث مسألة السلاح".كما تحدث أيضاً عن السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، مؤكداً "ضرورة الانتهاء منه حيث لم يعد له أي مبرر على الأراضي اللبنانية".وعن الأحداث الأخيرة في سوريا، أكد وهبة أنها "ستنعكس بشكل مباشر على لبنان خاصة بوجود العدد الهائل من النازحين السوريين على أراضيه".
https://sarabic.ae/20250503/حزب-الله-سلاحنا-من-أجل-مقاومة-إسرائيل-ولا-علاقة-له-بالداخل-اللبناني-1100124966.html
https://sarabic.ae/20250430/وزير-المهجرين-اللبناني-سحب-سلاح-حزب-الله-يسرع-حصول-لبنان-على-الدعم-الخارجي--1100039632.html
https://sarabic.ae/20250415/الرئيس-اللبناني-القرار-اتخذ-بحصر-السلاح-بيد-الدولة-ويبقى-تنفيذه-عبر-الحوار-مع-حزب-الله-1099565696.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104112/42/1041124277_106:0:4753:3485_1920x0_80_0_0_31c0bf04955c4078eef4e9a86ab4ff25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار حزب الله, نزع السلاح, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, أخبار حزب الله, نزع السلاح, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

وزير الخارجية اللبناني الأسبق: نزع سلاح "حزب الله" مرتبط بالمفاوضات الإيرانية- الأمريكية

10:48 GMT 05.05.2025 (تم التحديث: 10:53 GMT 05.05.2025)
© AP Photo / Hussein Malla حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
حصري
علق وزير الخارجية اللبنانية الأسبق شربل وهبة على سير العملية الانتخابية في جبل لبنان ونتائجها، بالإضافة إلى مسألة نزع سلاح "حزب الله" والسلاح في المخيمات الفلسطينية.
وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أعطت الانتخابات صورة عن سلوك الشعب اللبناني تجاه الاستحقاق الانتخابي"، موضحاً أن "البلديات تعتمد على ما تقدمه لها الدولة اللبنانية التي بدورها تنتظر الهبات من الدول الصديقة".
وشدد وهبة على أنه "لا يمكن إدارة شأن عام وإدارة شعب بكامله بالهيبات والمساعدات والقروض بل يجب أن تجبى الأموال من المواطنين"، لافتاً إلى "ضرورة أن تبتعد الأحزاب السياسية عن الانتخابات البلدية".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
"حزب الله": سلاحنا من أجل مقاومة إسرائيل ولا علاقة له بالداخل اللبناني
3 مايو, 08:39 GMT
وعن تراجع معدل الاقتراع في أقضية محافظة جبل لبنان، عزا وهبة السبب إلى "زيادة نسبة الهجرة في هذه المحافظة أكثر من غيرها".
وعن ما اذا كان سيحصل تغييرا في البيئة الشيعية بعد الحرب الأخيرة، قال: "كل ما قست الظروف على أبناء الجنوب أو الطائفة الشيعية كل ما زاد تضامنهم مع بعضهم أكثر".
ووصف وزير الخارجية اللبناني الأسبق، رفع الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان، بـ"الخطوة الإيجابية جدا التي تعد دليلا على عودة لبنان الذي فقد الكثير من عناصر الاستقرار قبل هذا القرار"، لافتاً إلى أن "زيارة الرئيس جوزيف عون للإمارات كان لها دور فعال في ذلك".
وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي اللبناني كمال شحادة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
وزير المهجرين اللبناني: سحب سلاح "حزب الله" يسرع حصول لبنان على الدعم الخارجي
30 أبريل, 10:49 GMT
وأوضح وهبة أنه "رغم إبعاد الدول الخليجية مواطنيها عن لبنان إلا انها لم تبتعد عنه سياسيا"، مشيراً إلى أنه من "شروط هذه الدول كان نزع سلاح حزب الله لاعتبارهم أنه تدخلا إيرانيا في دولة عربية".
ورأى أن "رئيس الجمهورية لا يحسد على ما هو عليه في هذه المرحلة"، مضيفا: "الصعوبة تكمن بما تم الاتفاق عليه خلال الحكومة السابقة مع الوسيط الأمريكي والسلطات الإسرائيلية"، مشددا على أنه من "غير الممكن أن يكون الجيش اللبناني تحت إمرة القرار الإسرائيلي وفي الوقت نفسه على الدولة اللبنانية الإسراع في خلق حالة وطنية تؤدي إلى حوار جدي وعميق جدا مع الأطراف اللبنانية وخاصة مع حزب الله لبحث مسألة السلاح".

وتابع وهبة: "موقف حزب الله مرتبط اليوم بالمفاوضات الإيرانية- الأمريكية، فإذا نجحت المفاوضات سيتم تسليم السلاح بطريقة طوعية وإذا فشلت، فإن إسرائيل ستهدد بتدمير السلاح بقوة عسكرية، لذا الأولوية اليوم لاجراء حوار جدي في الداخل اللبناني مع حزب الله بهذا الموضوع".

الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
‌‏الرئيس اللبناني: القرار اتخذ بحصر السلاح بيد الدولة ويبقى تنفيذه عبر الحوار مع "حزب الله"
15 أبريل, 12:29 GMT
كما تحدث أيضاً عن السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، مؤكداً "ضرورة الانتهاء منه حيث لم يعد له أي مبرر على الأراضي اللبنانية".
ورأى ضيف "سبوتنيك" أنه "من المفترض انتظار ماذا سيقرره الشعب الفلسطيني مع إسرائيل"، موضحاً أن "الولايات المتحدة هي التي تخطط وترسم ما سيجري في منطقة شرق الأوسط".
وعن الأحداث الأخيرة في سوريا، أكد وهبة أنها "ستنعكس بشكل مباشر على لبنان خاصة بوجود العدد الهائل من النازحين السوريين على أراضيه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала