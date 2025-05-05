https://sarabic.ae/20250505/وزير-الخارجية-اللبناني-الأسبق-نزع-سلاح-حزب-الله-مرتبط-بالمفاوضات-الإيرانية--الأمريكية--1100174804.html

وزير الخارجية اللبناني الأسبق: نزع سلاح "حزب الله" مرتبط بالمفاوضات الإيرانية- الأمريكية

وزير الخارجية اللبناني الأسبق: نزع سلاح "حزب الله" مرتبط بالمفاوضات الإيرانية- الأمريكية

سبوتنيك عربي

علق وزير الخارجية اللبنانية الأسبق شربل وهبة على سير العملية الانتخابية في جبل لبنان ونتائجها، بالإضافة إلى مسألة نزع سلاح "حزب الله" والسلاح في المخيمات... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T10:48+0000

2025-05-05T10:48+0000

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وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أعطت الانتخابات صورة عن سلوك الشعب اللبناني تجاه الاستحقاق الانتخابي"، موضحاً أن "البلديات تعتمد على ما تقدمه لها الدولة اللبنانية التي بدورها تنتظر الهبات من الدول الصديقة".وعن تراجع معدل الاقتراع في أقضية محافظة جبل لبنان، عزا وهبة السبب إلى "زيادة نسبة الهجرة في هذه المحافظة أكثر من غيرها".وعن ما اذا كان سيحصل تغييرا في البيئة الشيعية بعد الحرب الأخيرة، قال: "كل ما قست الظروف على أبناء الجنوب أو الطائفة الشيعية كل ما زاد تضامنهم مع بعضهم أكثر".وأوضح وهبة أنه "رغم إبعاد الدول الخليجية مواطنيها عن لبنان إلا انها لم تبتعد عنه سياسيا"، مشيراً إلى أنه من "شروط هذه الدول كان نزع سلاح حزب الله لاعتبارهم أنه تدخلا إيرانيا في دولة عربية".ورأى أن "رئيس الجمهورية لا يحسد على ما هو عليه في هذه المرحلة"، مضيفا: "الصعوبة تكمن بما تم الاتفاق عليه خلال الحكومة السابقة مع الوسيط الأمريكي والسلطات الإسرائيلية"، مشددا على أنه من "غير الممكن أن يكون الجيش اللبناني تحت إمرة القرار الإسرائيلي وفي الوقت نفسه على الدولة اللبنانية الإسراع في خلق حالة وطنية تؤدي إلى حوار جدي وعميق جدا مع الأطراف اللبنانية وخاصة مع حزب الله لبحث مسألة السلاح".كما تحدث أيضاً عن السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، مؤكداً "ضرورة الانتهاء منه حيث لم يعد له أي مبرر على الأراضي اللبنانية".وعن الأحداث الأخيرة في سوريا، أكد وهبة أنها "ستنعكس بشكل مباشر على لبنان خاصة بوجود العدد الهائل من النازحين السوريين على أراضيه".

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